Được mệnh danh là ‘vua thực phẩm chay’, nấm mang tới 6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời

Nấm là một loại thực phẩm cung cấp nhiều vi chất dinh dưỡng và có hàm lượng calo thấp. Nấm giàu chất chống oxy hóa và chất xơ. Đặc biệt là một nguồn nhiều vitamin B, selen, kẽm và đồng - các chất quan trọng trong việc sản xuất năng lượng trong tế bào, cần thiết cho một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ. Nấm cũng giúp hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa, hỗ trợ giảm cân và cải thiện sức khỏe nhận thức.

Nấm là loại nguyên liệu nấu ăn có hương vị thơm ngon mà không có natri hoặc chất béo. Các loại nấm phổ biến thường được sử dụng là: Nấm hương, nấm mỡ, nấm mỡ trắng, nấm sò, nấm kim châm, nấm maitake,... Mỗi loại nấm đều có hình thức và hương vị riêng.

Bảo vệ tim: Nấm làm giảm cholesterol và giúp giảm cân. Nó chứa các dưỡng chất có thể ngăn chặn tế bào dính vào thành mạch máu, góp phần ngăn chặn mảng bám hình thành trong các động mạch của bạn. Nó cũng giúp điều hòa mức huyết áp và thúc đẩy sự lưu thông máu. Đây là những yếu tố cần thiết để có một trái tim khỏe mạnh.

Món ăn từ nấm vừa thơm ngon, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Chống ung thư: Một số loại nấm có đặc tính chống ung thư tuyệt vời. Ăn nấm thường xuyên giúp bảo vệ các tế bào của bạn chống lại nguy cơ tổn hại ADN. Nó cũng ức chế sự hình thành các khối u.

Giúp xương chắc khỏe hơn: Nấm là một nguồn vitamin D phong phú do chúng tiếp xúc lâu với tia UV khi mọc ngoài trời. Nếu bạn chưa biết, vitamin D giúp hấp thụ canxi trong cơ thể giúp xương chắc khỏe.

Giảm cân: Nấm có thể giúp bạn giảm cân vì chúng có lượng calo cực thấp. Trên thực tế, hàm lượng chất xơ cao trong chúng giúp chúng ta no lâu và ngăn ngừa cảm giác thèm ăn. Nếu bạn muốn giảm cân thừa, hãy biến món ăn này thành một phần trong chế độ ăn kiêng thông thường của bạn.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường: Đặc tính chống bệnh tiểu đường của nấm nhờ sự hiện diện của các hợp chất hoạt tính sinh học, bao gồm polysacarit và hàm lượng vitamin B, giúp kiểm soát lượng đường và cholesterol trong máu.

Nấm có thể giúp bạn giảm cân vì chúng có lượng calo cực thấp. Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường khả năng miễn dịch: Không chỉ giúp giảm cân, chất beta-glucan, vốn hiện diện trong nhiều loại nấm, còn có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch của bạn, giúp bạn tránh được nhiều bệnh tật.

Hầu hết các loại nấm độc không ăn được trông rất giống với các loại ăn được. Nếu ăn phải nấm có chứa độc tố có thể gây ảo giác, các triệu chứng ngộ độc nguy hiểm như hôn mê, nôn mửa, co giật, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng dẫn tới tử vong.