Loại quả rẻ tiền giàu protein bậc nhất nhà nào cũng có, nhưng không phải ai cũng ăn được, đặc biệt 4 nhóm người này

Ổi giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, carotene, kali và nước. Trái cây này ít chất béo, giàu chất xơ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không những vậy, ổi có lượng protein cao bậc nhất, 165g ổi có tới 4,2g protein.

Nếu dứa được mệnh danh là “vua” của các loại trái cây thì ổi được coi là nữ hoàng. Với hương vị, mùi vị độc đáo và chất lượng tăng cường sức khỏe , trái cây dễ dàng được xếp vào danh mục thực phẩm chức năng mới, thường được dán nhãn là “siêu trái cây”.

Ổi có nhiều chất xơ và ít calo, là món ăn nhẹ lý tưởng. Ổi hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh; điều chỉnh lượng cholesterol và lượng đường trong máu. Ổi tốt cho hệ miễn dịch, tóc, da, răng, xương và mắt.

Trong 165g ổi chứa 1,6g chất béo, 23,6g carbohydrate, 8,9g chất xơ, 688mg kali và 376mg vitamin C. Mặc dù chứa 14,7g đường tự nhiên nhưng ổi là loại trái cây được xếp hạng thấp về chỉ số đường huyết đồng nghĩa không làm tăng đột biến lượng đường trong máu của bạn.

Vitamin và chất chống oxy hóa trong ổi tăng cường sức khỏe não bộ và thần kinh, đồng thời có thể làm chậm quá trình lão hóa. Những chất chống oxy hóa khác nhau trong ổi duy trì các tế bào khỏe mạnh và có thể chống lại bệnh ung thư.

Công dụng của quả ổi đối với sức khỏe

Phòng ngừa ung thư: Ổi chứa hàm lượng cao chất lycopene và chất chống oxy hóa có tác dụng chống lại bệnh ung thư, đặc biệt là bệnh ung thư tuyến tiền liệt ung thư vú. Bên cạnh đó, Lycopene còn có tác dụng chống lại sự ảnh hưởng của các gốc tự do, giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh.

Ổi chứa hàm lượng cao chất lycopene và chất chống oxy hóa có tác dụng chống lại bệnh ung thư. Ảnh: Internet

Giúp điều trị bệnh cao huyết áp: Ổi rất giàu chất xơ và chứa chất hypoglycemic tự nhiên. Hai chất này có tác dụng hạ huyết áp và giảm cholesterol trong máu. Bên cạnh đó, trong ổi còn chứa potassium có tác dụng làm giảm chỉ số huyết áp. Đây là công dụng của ổi vô cùng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết.

Phòng ngừa táo bón: Đây là công dụng của ổi mà nhiều người biết đến vì thành phần của ổi rất giàu chất xơ giúp hỗ trợ quá trình tiêu hoá hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa táo bón. Đặc biệt, hạt ổi còn có tác dụng nhuận tràng và làm sạch đường ruột nên bạn đừng vứt bỏ hạt ổi nhé.

Kiểm soát đường huyết: Trong chế độ ăn kiểm soát bệnh lý tiểu đường, ổi có vai trò dinh dưỡng quan trọng góp phần phòng tránh những đột biến do lượng đường máu tăng cao.

4 nhóm người không nên ăn ổi kẻo nguy hiểm

Hội chứng ruột kích thích: Ổi giúp giảm táo bón, nhưng ăn quá nhiều dễ rối loạn tiêu hóa, không tốt cho người mắc hội chứng ruột kích thích. Tình trạng này xảy ra do cơ thể kém hấp thu đường fructose. Người mắc hội chứng ruột kích thích nên có chế độ ăn uống điều độ.

Trái cứng, nếu nhai không kỹ dạ dày phải làm việc nhiều để nghiền nát, làm bùng phát cơn đau dạ dày. Ảnh: Internet

Đau dạ dày: Ổi chứa nhiều đường fructose khó hấp thu. Người đau dạ dày ăn ổi dễ đầy hơi, chướng bụng. Trái cứng, nếu nhai không kỹ dạ dày phải làm việc nhiều để nghiền nát, làm bùng phát cơn đau dạ dày.

Người bị suy nhược: Những người này thường tiêu hóa kém nên khi ăn ổi trực tiếp sẽ khó tiêu khiến dạ dày phải co bóp nhiều. Trường hợp nếu vẫn muốn ăn thì cần phải sử dụng trái ổi ở dưới dạng nước ép hoặc là xay cho nhuyễn.

Phụ nữ có thai và cho con bú: Phụ nữ mang thai và cho con bú nếu có dấu hiệu táo bón nên giảm ăn ổi, vì ổi chứa một hàm lượng lớn chất xơ, đặc biệt là ổi xanh. Chất xơ này khi vào cơ thể sẽ mất nhiều thời gian để tiêu hóa hết. Trong khi thai nhi càng lớn sẽ chèn ép vào dạ dày và đường ruột, cộng với cơ thể mẹ bầu có những thay đổi thất thường… Đây là những nguyên nhân khiến cho mẹ bầu dễ bị đầy hơi, táo bón.