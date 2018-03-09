Đừng mãi FA vì tình yêu có thể mang lại những lợi ích tuyệt vời này cho sức khỏe

Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Kat Van Kirk - một nhà tình dục học lâm sàng tại Mỹ, các chất trong não như dopamine, oxytocin, adrenaline và vasopressin sẽ được giải phóng để bạn có thể thu hút và gắn kết với bạn tình. Đây cũng chính là nguyên nhân giúp bạn luôn tràn đầy sức sống, sảng khoái và luôn trong tâm trạng thoải mái.

Theo nghiên cứu tại Đại học Rutgers (Mỹ), tình yêu có thể mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe . Khi yêu, cơ thể sẽ xảy ra hàng loạt những phản ứng hóa học khắp hệ thần kinh, khiến bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc…

Đừng bất ngờ khi biết rằng tình yêu có thể giúp tăng cường quá trình tuần hoàn máu, ổn định huyết áp hiệu quả. Bên cạnh đó, khi yêu cơ thể sẽ sản sinh nhiều hoóc-môn, giúp giảm áp lực cho tim và ngăn ngừa các biến chứng của căn bệnh này.

Dưới đây là những điều kỳ diệu mà chỉ khi yêu bạn mới có thể nhận được:

Tình yêu có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Giảm thiểu các cơn đau lưng

Tình yêu chính là “liều thuốc” tốt nhất để giúp cơ thể giảm các cơn đau lưng, đau bụng hiệu quả. Kết quả nghiên cứu của Đại học Y khoa Stanford (Mỹ) đã chứng minh các bệnh liên quan đến thần kinh, đau nhức về cơ bắp sẽ được giảm thiểu đáng kể khi bạn yêu.

Giảm căng thẳng, ngăn ngừa trầm cảm

Khi yêu, 12 khu vực của đại não sẽ luôn được kích hoạt liên tục, làm tăng hưng phấn và giảm căng thẳng nhanh chóng. Bên cạnh đó, sức mạnh của tình yêu còn có khả năng giải phóng oxytocin, endorphin để ức chế hormone căng thẳng cortisol, nhờ đó ngăn ngừa trầm cảm hiệu quả.

Khi yêu, mọi căng thẳng dường như đều tan biến - Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương chắc khỏe hơn

Kết quả nghiên cứu trên những người có đời sống hôn nhân hạnh phúc cho thấy, họ thường sở hữu bộ xương chắc khỏe hơn những người không hạnh phúc trong tình yêu. Chình vì vậy, bên cạnh chế độ ăn uống và luyện tập, tình yêu có thể giúp các khớp xương trở nên khỏe mạnh hơn.

Có cảm giác mọi đồ ăn đều ngọt

Thật khó tin nếu nói rằng khi yêu bạn luôn có cảm giác mọi đồ ăn đều ngọt. Tuy nhiên, nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý Mỹ đã chứng minh những người đang yêu thường có khẩu vị vô cùng phong phú, nhưng tất cả đều dẫn tới cảm giác cuối cùng là vị ngọt.

Mọi thứ đều trở nên ngọt ngào khi hai người yêu nhau - Ảnh minh họa: Internet

Kéo dài tuổi thọ

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy những người có mối quan hệ tình cảm tốt đẹp thường có lối sống lành mạnh, kết quả là tuổi thọ được kéo dài.

Tình yêu không chỉ đơn giản là những rung động của trái tim mà khi yêu, cả hai đều nhận được nhiều lợi ích về cả tinh thần lẫn thể xác. Chính vì vậy, bạn đừng mãi thu mình mà hãy mở rộng trái tim và yêu thôi nào!