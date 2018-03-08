Phụ nữ U40 hãy làm ngay những điều này để giữ gìn nhan sắc và luôn khỏe đẹp

Sống khỏe 08/03/2018 16:50

Là phụ nữ, đừng bao giờ quên yêu thương bản thân mình mỗi ngày. Hãy thường xuyên áp dụng những cách dưới đây để giữ gìn nhan sắc và luôn khỏe mạnh nhé!

Chắc hẳn, bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn bản thân luôn trẻ đẹp và khỏe mạnh, nhất là những chị em đang ở độ tuổi U40. Thay vì quá bận bịu với công việc và cuộc sống thường ngày, bạn nên dành một chút thời gian để chăm sóc bản thân.

Phụ nữ U40 hãy làm ngay những điều này để giữ gìn nhan sắc và luôn khỏe đẹp - Ảnh 1
Hãy luôn yêu thương bản thân phụ nữ nhé! - Ảnh: Internet

Dưới đây là những điều chị em U40 nên làm mỗi ngày để giữ gìn nhan sắc và kéo dài tuổi thọ một cách tự nhiên:

Những cách giữ gìn nhan sắc để luôn tươi trẻ

Tuyệt đối không bỏ bữa sáng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bữa ăn sáng rất quan trọng vì nó giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể trong suốt một ngày dài. Tuy nhiên, vì công việc và cuộc sống bận rộn nên nhiều người có thói quen bỏ qua bữa ăn sáng. Nhưng bạn có biết rằng hành động này có thể khiến tốc độ lão hóa nhanh hơn.

Thường xuyên bỏ bữa sáng sẽ gây ra các vấn đề về da như da nhăn nheo, chảy xệ, mất độ đàn hồi, đồng thời còn tăng nguy cơ béo phì.

Phụ nữ U40 hãy làm ngay những điều này để giữ gìn nhan sắc và luôn khỏe đẹp - Ảnh 2
Bữa sáng rất quan trọng đối với cơ thể - Ảnh: Internet

Bổ sung đủ nước cho cơ thể

Cơ thể mất nước có thể gây ra các vấn đề về da và ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng. Uống nhiều nước vào buổi sáng sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa da, giúp da căng mịn, đồng thời giúp bạn thêm trẻ trung và tươi tắn.

Bên cạnh nước lọc, bạn có thể bổ sung thêm nước ép trái cây và trà xanh. Không chỉ giúp bảo vệ làn da, những loại nước này còn giúp tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa ung thư…

Phụ nữ U40 hãy làm ngay những điều này để giữ gìn nhan sắc và luôn khỏe đẹp - Ảnh 3
Làn da sẽ luôn tươi trẻ nếu cơ thể được cấp đủ nước - Ảnh: Internet

Ăn nhiều cá

Cá là thực phẩm chứa hàm lượng cao axit béo omega-3 có khả năng chống lão hóa mạnh mẽ, giúp trẻ hóa làn da và phòng ngừa nhiều loại bệnh.

Chính vì vậy, bạn nên bổ sung loại thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày để giữ gìn nhan sắc, ngăn ngừa hiệu quả bệnh ung thư vú và các căn bệnh liên quan đến tim mạch.

Tập thể dục thường xuyên

Duy trì chế độ luyện tập khoa học là cách để tăng cường sức khỏe và sở hữu một làn da luôn tươi trẻ. Theo các nghiên cứu, những người thường xuyên tập thể dục có quá trình lão hóa chậm hơn những người không luyện tập.

Bạn nên dành 30 phút mỗi ngày để đi bộ, tập yoga hoặc học nhảy để duy trì vóc dáng, thư giãn và luôn khỏe mạnh.

Phụ nữ U40 hãy làm ngay những điều này để giữ gìn nhan sắc và luôn khỏe đẹp - Ảnh 4
Thường xuyên luyện tập thể dục sẽ giúp tăng cường sức khỏe và duy trì vóc dáng - Ảnh: Internet

Luôn lạc quan và vui vẻ

Sống tích cực, lạc quan sẽ giúp bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và tươi trẻ. Bên cạnh đó, đời sống tinh thần thoải mái còn giúp kéo dài tuổi thọ, ngăn ngừa trầm cảm hiệu quả.

Trên đây là những cách giữ gìn nhan sắc và sức khỏe mà phụ nữ U40 nên thực hiện mỗi ngày để luôn trẻ đẹp như gái đôi mươi. Hãy áp dụng ngay từ hôm nay nhé!

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