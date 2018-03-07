Đây là những thực phẩm chẳng thua kém gì collagen giúp da trắng hồng không tì vết như sao Hàn

Dưới đây là những thực phẩm thiên nhiên chị em nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để làm đẹp da , giúp da trắng hồng và luôn tươi trẻ:

Bất kỳ cô nàng nào cũng mong muốn sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng không tì vết. Những phương pháp làm đẹp và mỹ phẩm dù cao cấp đến mấy cũng chỉ mang lại những tác dụng bên ngoài. Thay vào đó, bạn nên sử dụng những thực phẩm thiên nhiên để cải thiện các vấn đề về da từ bên trong, tốt cho sức khỏe .

Không chỉ tốt cho da, hạt hướng dương còn chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như chất xơ, kẽm, đồng, sắt cùng nhiều khoáng chất giúp ổn định đường huyết, giảm cholesterol và ngăn ngừa táo bón.

Hàm lượng vitamin E trong hạt hướng dương cao hơn rất nhiều so với dầu ô liu và bơ. Chính vì vậy, loại hạt này có thể giúp tăng cường độ đàn hồi cho da, giúp cải thiện các vấn đề về thâm, nám từ bên trong. Bên cạnh đó, hạt hướng dương còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh có khả năng duy trì sự tươi trẻ cho làn da.

Hạt hướng dương chứa rất nhiều vitamin E tốt cho da - Ảnh: Internet

Quả ổi

Ổi là một trong những loại trái cây được nhiều người yêu thích. Nhờ chứa nhiều vitamin C nên thường xuyên ăn ổi sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Ngoài ra, hàm lượng lớn vitamin và khoáng chất trong loại quả này có thể thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, mang lại cho bạn làn da căng bóng và sáng mịn.

Quả việt quất

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, quả việt quất có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả. Nguyên nhân là do hàm lượng chất anthocyanin trong loại quả này có tác dụng vô hiệu hóa các gốc tự do dẫn đến bệnh ung thư và các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Bên cạnh đó, quả việt quất còn chứa nhiều chất xơ giúp nhuận tràng tự nhiên, ngăn ngừa táo bón, cải thiện hệ tiêu hóa.

Thường xuyên uống sinh tố việt quất sẽ giúp cải thiện các vấn đề về da - Ảnh: Internet

Hàu

Hàu chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như vitamin A, E, C, sắt, canxi, selenium và vitamin B12... Đồng thời những dưỡng chất này còn giúp làm đẹp da từ bên trong.

Để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể thì việc bổ sung hàu vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày là điều vô cùng cần thiết.

Cá hồi

Hàm lượng axit béo omega-3 dồi dào trong cá hồi có tác dụng bảo vệ các tế bào khỏe mạnh và giữ ẩm cho da. Đặc biệt loại thực phẩm này còn giúp ngăn ngừa ung thư da nhờ khả năng chống lại những tác hại của ánh nắng.

Trong cá hồi còn chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, giúp cải thiện tình trạng rụng tóc, duy trì mái tóc chắc khỏe, bóng mượt.

Trên đây là những thực phẩm tốt cho da, chị em nên bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày để giữ gìn sự tươi trẻ của bản thân.