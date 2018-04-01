Đừng hỏi tại sao tóc ngày càng khô xơ, gãy rụng nếu cứ duy trì những thói quen sai lầm này

Đôi khi những thói quen tưởng chừng bình thường hàng ngày lại chính là nguyên nhân khiến tóc dễ gãy và ngày càng khô xơ.

Chắc hẳn bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn sở hữu mái tóc chắc khỏe và bồng bềnh tự nhiên. Thế nhưng, bạn luôn gặp phải tình trạng tóc khô xơ và gãy rụng mặc dù đã chăm sóc tóc bằng nhiều sản phẩm khác nhau. Vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là gì?

Chính vì vậy, việc chăm sóc tóc đúng cách là vô cùng quan trọng để mái tóc luôn chắc khỏe và bóng mượt. Dưới đây là những thói quen khiến tóc ngày càng khô xơ, gãy rụng mà bạn cần tránh:

Chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình, chị Dương Hồng Thái Phụng - Chuyên gia tạo mẫu tóc tại một salon ở quận 1, TP.HCM cho biết: “Nếu bạn không biết cách chăm sóc tóc đúng cách thì dù có sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc tốt đến mấy cũng sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn”.

Những thói quen khiến tóc ngày càng khô xơ, gãy rụng

Buộc tóc quá chặt

Thói quen buộc tóc quá chặt bằng chun sẽ khiến tóc dễ bị gãy rụng. Bên cạnh đó, nếu bạn dùng quá nhiều dây chun mảnh cùng lúc khi buộc sẽ tạo nếp gấp trên tóc. Tốt nhất, bạn nên lựa chọn các loại dây mềm và không nên buộc tóc quá chặt. Cách này sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng đau đầu và tránh gây hại tóc.

Bạn nên hạn chế buộc tóc quá chặt để tránh làm tóc hư tổn - Ảnh minh họa: Internet

Vò tóc trong và sau khi gội

Nhiều người có thói quen vò tóc sau khi gội để giúp tóc nhanh khô hơn nhưng lại không hề biết rằng hành động này có thể khiến tóc ngày càng khô xơ và gãy rụng.

Theo chuyên gia tạo mẫu tóc Dương Hồng Thái Phụng, bạn nên tránh vò tóc ngay cả khi gội lẫn khi sử dụng dầu xả và các sản phẩm chăm sóc tóc khác. Bạn chỉ nên vuốt theo chiều xuôi của tóc để tránh làm tổn thương lớp vảy tóc.

Bên cạnh đó, chuyên gia còn cho biết: “Bạn nên hạn chế sử dụng dầu xả vào da đầu vì nó có thể gây gàu. Khi làm khô tóc, bạn chỉ nên dùng khăn mềm bóp nước, vuốt theo chiều xuôi để thấm khô tóc nhẹ nhàng”.

Thay vì vò mạnh tóc, bạn nên nhẹ nhàng mát xa da đầu - Ảnh minh họa: Internet

Gội đầu bằng nước nóng

Thói quen dùng nước nóng để gội đầu có thể khiến tóc bị mất cân bằng độ ẩm và ngày càng yếu đi. Về lâu dài sẽ khiến tóc khô xơ và chẻ ngọn.

Nếu trời lạnh, bạn chỉ nên gội với nước ấm vừa phải để bảo vệ cấu trúc tóc. Đồng thời hạn chế tối đa các tiếp xúc với nhiệt độ cao để giúp tóc giảm bớt hư tổn.

Không biết cách bảo vệ tóc

Những tác động từ bên ngoài như nắng, gió, khói bụi cũng là một trong những nguyên nhân khiến tóc xơ rối, gãy rụng.

Chuyên gia tạo mẫu tóc Dương Hồng Thái Phụng cho biết: “Khi đi ngoài nắng, bạn không nên phơi tóc vì sẽ khiến lượng nước trong tóc bốc hơi dẫn đến khô xơ. Tốt nhất bạn nên dùng nón hoặc các phụ kiện để bảo vệ tóc khỏi ánh nắng mặt trời, tránh làm tóc bị hư tổn.

Thường xuyên che chắn mái tóc khi tiếp xúc với ánh nắng - Ảnh minh họa: Internet

Chải tóc khi đang ướt

Tóc khi còn ướt thường rất dễ hư tổn nếu tác động mạnh. Vì vậy, thói quen chải tóc khi đang ướt sẽ khiến chúng gãy rụng nhiều hơn.

Trên đây là những thói quen sai lầm khiến tóc ngày càng khô xơ và gãy rụng, bạn nên tránh mắc phải để luôn sở hữu mái tóc chắc khỏe và bóng mượt nhé!