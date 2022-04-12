Đừng chủ quan với những dấu hiệu này bởi màu môi sẽ phản ánh tình trạng sức khỏe tiềm ẩn của chính bạn

Nếu đôi môi của bạn rất nhợt nhạt, đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn có quá nhiều năng lượng lạnh hoặc năng lượng "âm", điều này cũng dẫn đến tiêu hóa chậm chạp và tay chân lạnh. Làm ấm hệ thống cơ thể của bạn bằng cách ăn các loại thực phẩm làm ấm chẳng hạn như thịt lợn, thịt cừu, bí ngô, trai và quả mâm xôi.

Nếu bạn gặp tình trạng này, hãy yêu cầu bác sĩ làm xét nghiệm máu để tìm hiểu xem bạn có gặp bệnh thiếu máu hay không. Tăng cường máu của bạn bằng các loại thực phẩm giàu chất sắt như thịt đỏ, rau xanh và quả chà là đỏ.

Ảnh minh họa: Internet Màu môi tự nhiên và cảnh báo sức khỏe Hồng nhạt, trắng hoặc xám Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn gặp tình trạng này, hãy yêu cầu bác sĩ làm xét nghiệm máu để tìm hiểu xem bạn có gặp bệnh thiếu máu hay không. Tăng cường máu của bạn bằng các loại thực phẩm giàu chất sắt như thịt đỏ, rau xanh và quả chà là đỏ. Nếu đôi môi của bạn rất nhợt nhạt, đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn có quá nhiều năng lượng lạnh hoặc năng lượng "âm", điều này cũng dẫn đến tiêu hóa chậm chạp và tay chân lạnh. Làm ấm hệ thống cơ thể của bạn bằng cách ăn các loại thực phẩm làm ấm chẳng hạn như thịt lợn, thịt cừu, bí ngô, trai và quả mâm xôi.

Ăn các loại thực phẩm có vị đắng để làm sạch gan của bạn, chẳng hạn như trà bồ công anh, trà hoa cúc và mướp đắng. Cần tây và mật ong cũng có lợi.

Nếu bạn nhận thấy màu mội này, có quá nhiều nhiệt hoặc "dương" trong cơ thể của bạn. Môi đỏ cũng có thể đi kèm với hơi thở hôi và thèm ăn. Đây là những dấu hiệu cho thấy gan và lá lách của bạn đang gặp khó khăn.

Ngủ sớm và các hoạt động không căng thẳng sẽ cung cấp cho cơ thể bạn thời gian nghỉ ngơi cần thiết để phục hồi.

Màu tím hoặc xanh lá cây

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Đôi môi có màu tím hoặc xanh lá cây có thể cho thấy tim và hệ hô hấp của bạn có vấn đề. Tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ nếu trường hợp này xảy ra.

Đỏ sẫm đến đen

Đôi môi thâm đen cho thấy hệ tiêu hóa của bạn đang căng thẳng và quá tải. Làm sạch dạ dày của bạn bằng cách ăn cháo, sữa chua và khoai lang. Uống nước ấm với một vắt chanh cũng có lợi cho tình huống này.

Tránh thức ăn đã qua chế biến và đồ ăn vặt cho đến khi tiêu hóa của bạn cân bằng trở lại. Bổ sung các loại rau giàu chất xơ, rau muối chua và trái cây để hỗ trợ tiêu hóa.

Đường đỏ sẫm hoặc tím quanh môi

Đường viền môi sẫm màu tự nhiên xuất hiện trên viền môi là dấu hiệu cho thấy sự cân bằng năng lượng trong cơ thể đã hết. Nói cách khác, cơ thể cần những thực phẩm trung tính để tái cân bằng hai lực tự nhiên, âm và dương.

Cách tốt nhất để cân bằng lại là dành một vài ngày để nghỉ ngơi và bồi bổ sức khỏe bằng cách hạn chế căng thẳng và chú ý đến lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Cố gắng tránh các loại thực phẩm rất dương hoặc rất âm. Thay vào đó, hãy chọn các loại thực phẩm trung tínhchẳng hạn như gạo, khoai tây, cà rốt, hạnh nhân, cá và mơ.

Màu hồng tự nhiên

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Sức khỏe tổng thể tốt sẽ mang lại cho bạn đôi môi hồng hào, tươi tắn. Tiếp tục những gì bạn đang làm để giũ cho đôi môi đầy sức sống nhé!

Hãy chú ý đến những màu sắc thay đổi trên khuôn mặt của bạn, chẳng hạn như mí mắt dưới, lưỡi và môi, vì đây là những dấu hiệu cho thấy tình trạng sức khỏe đang thay đổi của bạn. Một sự thay đổi đột ngột và mạnh mẽ về màu sắc có thể là dấu hiệu đầu tiên để kiểm tra sức khỏe với chuyên gia y tế.

Khi nào bạn nên đến gặp bác sĩ

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Bạn nên đến gặp bác sĩ hoặc nha sĩ để biết bất kỳ sự đổi màu hoặc tổn thương mới nào trên môi. Nếu bạn hoặc người khác phát hiện tình trạng môi xanh và khó thở, hãy gọi ngay cho cấp cứu.

Môi bị đổi màu không phải lúc nào cũng là nguyên nhân đáng lo ngại, nhưng bất kỳ thay đổi nào đối với màu môi tự nhiên của bạn hoặc các dấu hiệu lạ nên được bác sĩ đánh giá để loại trừ tình trạng bệnh lý tiềm ẩn.

Theo Nspirement