Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thở bằng miệng thay vì thở bằng mũi?

Sống khỏe 26/04/2022 19:15

Có thể bạn không tin nhưng trẻ sơ sinh không thể thở bằng miệng. Tuy nhiên, sau khi vượt qua mốc 6 tháng, thực sự có một cách thở khác. Thở bằng mũi có tác dụng tốt nhưng về lâu dài, thở bằng miệng sẽ có thể gây hại cho chúng ta nhiều hơn.

Đây là lý do tại sao tốt hơn là bạn không nên cướp đi chức năng chính của mũi.

1. Khuôn mặt của bạn thay đổi 

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thở bằng miệng thay vì thở bằng mũi? - Ảnh 1

Nếu bạn thở bằng miệng, cuối cùng bạn sẽ bắt đầu nhận thấy rằng khuôn mặt của bạn thay đổi cấu trúc, phát triển về phía trước và hướng xuống. Nó dễ nhận thấy hơn ở trẻ em vì khuôn mặt của chúng vẫn đang phát triển. Khi bạn thở bằng miệng, hàm và má của bạn hẹp lại. Điều đó sẽ gây ra sự thay đổi trong hình dáng mũi của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể phát triển hình dáng lỗ mũi hẹp và môi trên trề, cũng như khớp cắn hở về phía trước.

2. Bạn bắt đầu xuề xòa

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thở bằng miệng thay vì thở bằng mũi? - Ảnh 2

Nếu bạn thở bằng miệng, bạn sẽ vô thức nghiêng đầu về phía trước và vai của bạn chùng xuống. Kết quả là, bạn sẽ có được tư thế thả lỏng người, được phát triển như một cách để mở đường thở.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thở bằng miệng thay vì thở bằng mũi? - Ảnh 3

Thở bằng miệng ảnh hưởng tiêu cực đến sự liên kết của răng. Nhiều trẻ thích thở bằng miệng sẽ phát triển răng khấp khểnh và sai khớp cắn sau này. Tư thế môi nghỉ cùng vị trí lưỡi cũng thay đổi và việc điều trị chỉnh nha khoa trở nên phức tạp, đặc biệt là khi phải đeo mắc cài niềng răng.

4. Bạn cảm thấy khó ngủ hơn 

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thở bằng miệng thay vì thở bằng mũi? - Ảnh 4

Ít oxy hơn và nhiều carbon dioxide đi vào cơ thể của bạn nếu bạn chọn thở bằng miệng. Kết quả là, hầu hết các hệ thống cơ thể của bạn bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, bạn có nhiều khả năng  ngáy và chảy nước dãi cũng như bị thiếu oxy mãn tính và ngưng thở khi ngủ. Thậm chí, bạn nên băng miệng lại vào ban đêm để giúp bạn thở bằng mũi.

Theo Brightside

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