Đây là cách trị viêm họng an toàn và hiệu quả nhất không cần dùng thuốc

Sống khỏe 24/01/2017 09:51

Khi bị viêm họng, đừng quên áp dụng những mẹo này để giúp bạn hết bệnh nhanh chóng, theo Boldsky.

Thử tưởng tượng ngày mai bạn có 1 buổi thuyết trình quan trọng tại cơ quan, nhưng hôm nay bạn lại bị viêm họng. Bạn nói không ra tiếng, cổ họng đau ngay cả khi uống nước, vậy bạn phải làm gì? Dĩ nhiên là bạn cần chạy ngay ra tiệm mua thuốc.

Đây là cách trị viêm họng an toàn và hiệu quả nhất không cần dùng thuốc - Ảnh 1
Cách trị viêm họng tại nhà hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Khi cổ họng bị viêm, bạn sẽ cảm thấy khó chịu hơn nhiều so với đau ở những bộ phận khác vì bạn có thể khó ăn uống hay nói chuyện. Do đó, nó có thể khiến bạn cực kỳ mệt mỏi vì không hấp thu đủ dinh dưỡng. Điều này ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày của bạn.

Thông thường, đau họng là triệu chứng của các bệnh hô hấp, và thường gắn liền với các bệnh khác như cảm cúm, ho, vv. Ngoài uống thuốc, có một số cách cực kỳ hiệu quả giúp bạn giảm đau nhanh và mau lành bệnh mà bạn nên áp dụng ngay.

Uống nước lạnh

Nhiều người thường hay tránh đồ uống lạnh vì sợ tình trạng viêm họng nặng hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết bạn nên uống nước lạnh khi bị viêm họng vì nó có thể giúp giảm viêm và có tác dụng gây tê tạm thời.

Tránh đồ chua

Bạn cần tránh các loại thực phẩm chứa nhiều axit, đồ ăn nhiều dầu mỡ, bia rượu, vv vì axit có thể kích thích cổ họng và khiến các triệu chứng viêm họng nặng hơn.

Uống các chất làm giảm axit (antacid)

Việc uống các chất làm giảm axit trong dạ dày cho dù nguyên nhân viêm  họng của bạn không phải là do axit cũng có thể giúp giảm viêm họng, do đó giúp bạn mau lành bệnh.

Trà nghệ

Bạn cũng có thể dùng trà nghệ mỗi sáng khi bị viêm họng vì tính kháng viêm của nghệ có thể xoa dịu cổ họng, đồng thời giảm chứng khó tiêu. Loại đồ uống này có thể giúp bạn hết đau nhanh chóng.

Đây là cách trị viêm họng an toàn và hiệu quả nhất không cần dùng thuốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Boldsky

Nghỉ ngơi hợp lý

Khi bị viêm họng, hệ miễn dịch của bạn sẽ phải làm việc vất vả để đẩy lùi cơn bệnh, vì thế điều quan trọng là bạn cần nghỉ ngơi hợp lý để quá trình chữa lành có thể diễn ra nhanh chóng.

Tỏi + bột nghệ

Đập dập vài múi tỏi tươi trộn cùng 1 thìa bột nghệ rồi dùng ngón tay sạch thoa vào khe cổ họng. Allicin trong tỏi cùng đặc tính kháng viêm của nghệ có thể tiêu diêt vi khuẩn, giúp bạn hết viêm họng nhanh chóng.

Đi khám

Nếu đã áp dụng những mẹo này mà vẫn không khỏi, bạn cần đi khám. Bác sĩ có thể kê cho bạn các loại thuốc giúp giảm viêm và đau họng cấp tốc. 

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).

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