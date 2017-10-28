Đau lưng có thể là dấu hiệu của ung thư: Tuyệt đối không được chủ quan

Sống khỏe 28/10/2017 10:35

Đau lưng là triệu chứng nhiều người gặp phải và thường tự khỏi trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài thì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư.

Đau lưng đột ngột hay âm ỉ dễ khiến nhiều người lầm tưởng là bệnh lý bình thường và thường chủ quan trước triệu chứng này. Trên thực tế, nó có thể là dấu hiệu cảnh báo các căn bệnh nguy hiểm, thậm chí là ung thư.

Chính vì vậy, nếu có hiện tượng đau lưng âm ỉ, dai dẳng hoặc đau dữ dội một cách đột ngột thì bạn nên đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức để phát hiện bệnh sớm nhất có thể.

Ung thư phổi

Khi bệnh nhân mắc ung thư phổi, các khối u sẽ dần phát triển, chèn ép vào các cấu trúc vùng thắt lưng, kích thích các dây thần kinh đi qua ngực hoặc màng phổi gây hiện tượng đau lưng.

Tuy nhiên, nhiều người lầm tưởng đây chỉ là một cơn đau bình thường ở vùng lưng. Ung thư phổi còn có thể di căn tới xương sống gây ra đau lưng.

Đau lưng có thể là dấu hiệu của ung thư: Tuyệt đối không được chủ quan - Ảnh 1
Đau lưng có thể là dấu hiệu của ung thư phổi - Ảnh: Internet

Ung thư tuyến tụy

Khi bệnh phát triển, các khối u có thể bám vào các dây thần kinh, tác động mạnh gây đau ở giữa lưng. Cơn đau có thể dai dẳng và tồi tệ hơn khi bệnh nhân ăn uống.

Ung thư xương cột sống

Bệnh nhân bị ung thư cột sống thường mệt mỏi, sụt cân nhanh. Triệu chứng thường gặp là đau lưng vùng đốt sống, đau rất dữ dội và các cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn vào ban đêm.

Ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung rất khó phát hiện vì trong giai đoạn đầu sẽ không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào. Khi bệnh đã phát triển, các khối u bắt đầu xâm lấn vào dây chằng tử cung hoặc lan rộng đến các đám rối dây thần kinh vùng chậu gây ra các cơn đau liên tục ở vùng lưng và nặng hơn về đêm.

Đau lưng có thể là dấu hiệu của ung thư: Tuyệt đối không được chủ quan - Ảnh 2
Nếu nghi ngờ, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra ngay - Ảnh: Internet

Bệnh thoát vị đĩa đệm

Đây là hiện tượng đĩa đệm bị lệch khỏi vị trí bên trong đốt sống, người bệnh thường xuất hiện chứng đau lưng.

Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ phần nào của cột sống nhưng hay gặp nhất là ở vị trí thấp của lưng, trường hợp này sẽ gây ra chứng đau thắt lưng. Thậm chí những cơn đau này có thể lan xuống chân.

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