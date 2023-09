Từ xưa đến nay, bệnh lậu là một trong những căn bệnh xã hội nguy hiểm, khiến cả nam lẫn nữ khiếp sợ. Đặc biệt, do sức đề kháng của phụ nữ yếu hơn nam giới nên rất dễ bị nhiễm virus bệnh lậu và thường dẫn đến những những biến chứng nguy hiểm nếu không sớm phát hiện.

Sớm nhận biết dấu hiệu của bệnh lậu có thể tránh được được những hậu quả đáng tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh lậu là do các cầu khuẩn Neisseria Gonorrhoeae gây nên và chủ yếu lây truyền qua con đường tình dục không an toàn. Do tính chất của bệnh, nữ giới mắc lậu ở giai đoạn đầu rất khó phát hiện hoặc thường nhầm lẫn sang những bệnh lý khác. Điều này khiến cho việc điều trị gặp nhiều khó khăn khi bệnh chuyển sang giai đoạn nặng.