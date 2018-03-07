Bệnh lậu là do các cầu khuẩn Neisseria Gonorrhoeae gây nên và chủ yếu lây truyền qua con đường tình dục không an toàn. Do tính chất của bệnh, nữ giới mắc lậu ở giai đoạn đầu rất khó phát hiện hoặc thường nhầm lẫn sang những bệnh lý khác. Điều này khiến cho việc điều trị gặp nhiều khó khăn khi bệnh chuyển sang giai đoạn nặng.

Từ xưa đến nay, bệnh lậu là một trong những căn bệnh xã hội nguy hiểm, khiến cả nam lẫn nữ khiếp sợ. Đặc biệt, do sức đề kháng của phụ nữ yếu hơn nam giới nên rất dễ bị nhiễm virus bệnh lậu và thường dẫn đến những những biến chứng nguy hiểm nếu không sớm phát hiện.

- Khí hư ra nhiều và có màu sắc bất thường như vàng, xanh hoặc xám. Đặc biệt, nếu khí hư có mùi hôi và lẫn với mủ hay máu, cần nhanh chóng đến bệnh viện để sớm được điều trị.

So với nam giới, bệnh lậu ở nữ diễn ra tương đối âm thầm, không rõ ràng. Chính vì thế, mức độ nguy hiểm của bệnh càng cao. Trong thời gian ủ bệnh phụ nữ có thể vô tình lây nhiễm cho người khác mà không biết. Theo các chuyên gia, nếu các chị em phụ nữ tinh ý có thể phát hiện được bệnh thông qua những dấu hiệu nhỏ như sau:

Khí hư có màu bất thường là một trong những dấu hiệu của bệnh lậu - Ảnh minh họa: Internet

- Khi quan hệ tình dục, các chị em mắc bệnh lậu sẽ thường bị chảy máu âm đạo dù không làm động tác gì mạnh. Nếu bệnh đã có những chuyển biến nặng, các chị em sẽ bị chảy máu âm đạo bất thường mọi lúc mà không cần bất cứ tác động nào.

- "Cô bé" bắt đầu có dấu hiệu ngứa ngáy, sưng đỏ. Nếu vô tình chạm vào chị em sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, khó chịu.

- Khi tiểu người bệnh thường cảm thấy đau buốt, tiểu rát hoặc kèm theo theo mủ vàng.

- Bệnh lậu khi có những biến chứng nặng sẽ xuất hiện dấu hiệu đau toàn bộ xương chậu, sốt cao, buồn nôn, cơ thể mệt mỏi, chán ăn...

- Nếu bị bệnh lậu ở miệng sẽ có những triệu chứng như đau rát, ngứa cổ họng, xuất hiện những con ho kéo dài, hơi thở có mùi hôi khó chịu.

Cách điều trị bệnh lậu

Bệnh lậu ở nữ giới nếu không được điều trị sớm sẽ gây ra các hậu quả vô cùng nghiêm trọng như gây vô sinh, mù lòa, điếc. Đặc biệt nếu phụ nữ mang thai mắc bệnh lậu có thể gây sẩy thai, thai chết lưu, sinh non hoặc cũng có thể khiến em bé sinh ra bị mắc bệnh bẩm sinh.

Nguyên tắc điều trị bệnh lậu ở nữ giới là nhanh chóng đến bệnh viện thực hiện xét nghiệm để tìm được phương pháp điều trị tốt nhất. Đồng thời tiến hành điều trị bệnh lậu đối với những người có tiếp xúc sinh lý với bệnh nhân, tránh bệnh có cơ hội tái phát.

Khi có nghi ngờ bị bệnh lậu, phụ nữ nên nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong quá trình điều trị bệnh, cần tuyệt đối tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ và không quan hệ tình dục cho tới khi khỏi hoàn toàn.

Biết những dấu hiệu bệnh lậu ở phụ nữ này, hy vọng các chị sẽ bảo vệ được sức khỏe của mình và tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.