Màu máu kinh nguyệt bất thường cảnh báo bệnh phụ khoa nguy hiểm, chị em cần lưu ý ngay

Sống khỏe 01/01/2018 09:14

Dựa vào màu máu kinh nguyệt, phái nữ có thể sớm phát hiện ra những căn bệnh tiềm ẩn để có phương pháp điều trị tốt nhất.

Nhiều chị em thắc mắc màu máu kinh nguyệt thế nào là bình thường? Thông thường, kinh nguyệt của nữ giới trong trạng thái ổn định sẽ có màu đỏ tươi, ở dạng lỏng, có thể trộn lẫn với một vài mảng nội mạc tử cung đã bị bong tróc.

Khi phát hiện máu kinh nguyệt có màu nâu đen, đỏ cam hay xám... đó là dấu hiệu tiết lộ cơ thể bạn đang có những bất thường cần phải đến gặp bác sĩ phụ khoa sớm nhất.

Màu máu kinh nguyệt cảnh báo bệnh nguy hiểm, phụ nữ chớ bỏ qua:

Màu hồng nhạt

Máu kinh nguyệt có màu hồng nhạt hoặc hơi đỏ khi chu kỳ vừa bắt đầu là điều bình thường. Nhưng nếu đang ở giữa chu kỳ, bạn nên đến bác sĩ phụ khoa để thăm khám bởi đó có thể là dấu hiệu của chấn thương bên trong hay nội tiết tố thay đổi. Ngoài ra, đây cũng có thể là dấu hiệu sớm của mang thai.

Màu đỏ sẫm

Khi đang ở thời kì cao trào của chu kỳ, vài cục máu đỏ sẫm sẽ xuất hiện bởi đây là lúc tử cung co bóp mạnh mẽ. Điều này hoàn toàn bình thường.

Màu máu kinh nguyệt bất thường cảnh báo bệnh phụ khoa nguy hiểm, chị em cần lưu ý ngay - Ảnh 1
Máu kinh nguyệt ra nhiều và có màu đỏ sẫm là dấu hiệu của u xơ tử cung - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi máu có màu đỏ sẫm và chảy nhiều, đó có thể là dấu hiệu của u xơ tử cung. Ngoài ra, cũng có thể là dấu hiệu cho thấy nồng độ estrogen cao.

Màu đỏ cam

Màu máu kinh nguyệt bất thường cảnh báo bệnh phụ khoa nguy hiểm, chị em cần lưu ý ngay - Ảnh 2
Chị em mắc các bệnh phụ khoa sẽ có máu kinh nguyệt màu đỏ cam - Ảnh: Internet

Khi thấy máu kinh nguyệt có màu đỏ cam, có thể là do chất tiết từ tử cung hòa với máu. Đây là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn bị viêm nhiễm hoặc mắc các bệnh phụ khoa. Tốt nhất, nên đến gặp bác sĩ để thăm khám.

Màu xám

Những phụ nữ không may từng sảy thai có thể xuất hiện máu đông có màu xám. Còn đối với những chị em chưa từng quan hệ thì màu xám của kinh nguyệt có thể cho thấy bạn đang bị tiểu đường hoặc gặp các vấn đề về gan.

Màu nâu đen

Màu máu kinh nguyệt bất thường cảnh báo bệnh phụ khoa nguy hiểm, chị em cần lưu ý ngay - Ảnh 3
Máu kinh nguyệt có màu nâu đen là điều bình thường ở cuối chu kỳ - Ảnh: Internet

Đừng quá lo lắng khi thấy máu có màu nâu đen trong kỳ kinh nguyệt bởi đây là điều bình thường vào cuối chu kỳ. Nhưng nếu màu sắc có lẫn vàng, cam hay kinh nguyệt vẫn còn kéo dài thêm 2 - 3 ngày nữa, có thể bạn đã bị viêm nhiễm phụ khoa.

Màu đen

Máu kinh nguyệt có màu đen là dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang bị nhiễm trùng hoặc bị bệnh lây qua đường tình dục. Ngoài ra, nếu còn xuất hiện các dấu hiệu khác như âm đạo có mùi hôi, sốt nhẹ, chị em nên nhanh chóng đến bệnh viện để để được chữa trị sớm.

Màu máu kinh nguyệt bất thường cảnh báo bệnh phụ khoa nguy hiểm, chị em cần lưu ý ngay - Ảnh 4
Nếu phát hiện máu kinh nguyệt có màu đen, chị em nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được thăm khám - Ảnh: Internet

Chị em hãy lưu ý quan sát màu máu kinh nguyệt trong những ngày "đèn đỏ" để sớm phát hiện ra các bất ổn của cơ thể.

Cứ tưởng đơn giản chỉ là kinh nguyệt ra nhiều nhưng hóa ra lại là dấu hiệu bệnh ung thư cổ tử cung

Cứ tưởng đơn giản chỉ là kinh nguyệt ra nhiều nhưng hóa ra lại là dấu hiệu bệnh ung thư cổ tử cung

Không ai muốn có "đèn đỏ" trong những ngày trăng mật, vậy mà Talitha Sargeant lại phải chịu cảnh đó và chắc chắn cô đã rất thất vọng. Thế nhưng, kết quả sau đó còn đau lòng hơn rất nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   màu máu kinh nguyệt máu kinh nguyệt dấu hiệu bệnh phụ khoa máu kinh nguyệt màu đen máu kinh nguyệt màu nâu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 20 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?