Khi phát hiện máu kinh nguyệt có màu nâu đen, đỏ cam hay xám... đó là dấu hiệu tiết lộ cơ thể bạn đang có những bất thường cần phải đến gặp bác sĩ phụ khoa sớm nhất.

Nhiều chị em thắc mắc màu máu kinh nguyệt thế nào là bình thường? Thông thường, kinh nguyệt của nữ giới trong trạng thái ổn định sẽ có màu đỏ tươi, ở dạng lỏng, có thể trộn lẫn với một vài mảng nội mạc tử cung đã bị bong tróc.

Khi đang ở thời kì cao trào của chu kỳ, vài cục máu đỏ sẫm sẽ xuất hiện bởi đây là lúc tử cung co bóp mạnh mẽ. Điều này hoàn toàn bình thường.

Máu kinh nguyệt có màu hồng nhạt hoặc hơi đỏ khi chu kỳ vừa bắt đầu là điều bình thường. Nhưng nếu đang ở giữa chu kỳ, bạn nên đến bác sĩ phụ khoa để thăm khám bởi đó có thể là dấu hiệu của chấn thương bên trong hay nội tiết tố thay đổi. Ngoài ra, đây cũng có thể là dấu hiệu sớm của mang thai.

Máu kinh nguyệt ra nhiều và có màu đỏ sẫm là dấu hiệu của u xơ tử cung - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi máu có màu đỏ sẫm và chảy nhiều, đó có thể là dấu hiệu của u xơ tử cung. Ngoài ra, cũng có thể là dấu hiệu cho thấy nồng độ estrogen cao.

Màu đỏ cam

Chị em mắc các bệnh phụ khoa sẽ có máu kinh nguyệt màu đỏ cam - Ảnh: Internet

Khi thấy máu kinh nguyệt có màu đỏ cam, có thể là do chất tiết từ tử cung hòa với máu. Đây là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn bị viêm nhiễm hoặc mắc các bệnh phụ khoa. Tốt nhất, nên đến gặp bác sĩ để thăm khám.

Màu xám

Những phụ nữ không may từng sảy thai có thể xuất hiện máu đông có màu xám. Còn đối với những chị em chưa từng quan hệ thì màu xám của kinh nguyệt có thể cho thấy bạn đang bị tiểu đường hoặc gặp các vấn đề về gan.

Màu nâu đen

Máu kinh nguyệt có màu nâu đen là điều bình thường ở cuối chu kỳ - Ảnh: Internet

Đừng quá lo lắng khi thấy máu có màu nâu đen trong kỳ kinh nguyệt bởi đây là điều bình thường vào cuối chu kỳ. Nhưng nếu màu sắc có lẫn vàng, cam hay kinh nguyệt vẫn còn kéo dài thêm 2 - 3 ngày nữa, có thể bạn đã bị viêm nhiễm phụ khoa.

Màu đen

Máu kinh nguyệt có màu đen là dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang bị nhiễm trùng hoặc bị bệnh lây qua đường tình dục. Ngoài ra, nếu còn xuất hiện các dấu hiệu khác như âm đạo có mùi hôi, sốt nhẹ, chị em nên nhanh chóng đến bệnh viện để để được chữa trị sớm.

Nếu phát hiện máu kinh nguyệt có màu đen, chị em nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được thăm khám - Ảnh: Internet

Chị em hãy lưu ý quan sát màu máu kinh nguyệt trong những ngày "đèn đỏ" để sớm phát hiện ra các bất ổn của cơ thể.