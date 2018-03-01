Chăm sóc vùng kín không đúng cách có thể gây viêm nhiễm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa đồng thời ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau.

“Cô bé” vốn là khu vực rất nhạy cảm nên nếu không được chăm sóc đúng cách sẽ dễ dẫn đến tình trạng viêm nhiễm vùng kín, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều chị em vẫn mắc phải sai lầm khi chăm sóc vùng kín vì những thói quen tưởng chừng bình thường này mỗi ngày. Dưới đây là những điều bạn cần tránh để bảo vệ vùng kín và sức khỏe sinh sản:

Những sai lầm chứng tỏ bạn chăm sóc vùng kín không đúng cách Dùng quá nhiều chất tẩy rửa để vệ sinh “cô bé” Đây là một trong những thói quen nhiều người mắc phải khiến vùng kín dễ bị tổn thương. Những sản phẩm như sữa tắm, xà bông hay dung dịch tẩy rửa đều có tính sát khuẩn cao, tính chất kiềm nên nếu sử dụng quá nhiều sẽ làm thay đổi độ PH và gây mất cân bằng môi trường âm đạo. Điều này đồng nghĩa với việc bạn đang tự mình phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên cho “cô bé”, khiến vùng kín dễ bị viêm nhiễm. Chính vì vậy, bạn nên pha loãng các dung dịch vệ sinh trước khi sử dụng và không nên dùng quá nhiều để tránh làm vùng kín bị khô, ngứa rát.

Nên lựa chọn những dung dịch vệ sinh dịu nhẹ, không mùi - Ảnh: Internet Không thay quần lót thường xuyên Trong trường hợp dịch tiết âm đạo ra nhiều, bạn nên thay quần lót khoảng 4-6 tiếng một lần. Nguyên nhân là do dịch tiết âm đạo thường chứa nhiều vi khuẩn, sự ẩm ướt kéo dài sẽ khiến vùng kín có mùi, thậm chí gây viêm nhiễm. Bên cạnh đó, vi khuẩn từ dịch tiết âm đạo có thể xâm nhập ngược lại khiến “cô bé” bị nhiễm bệnh. Bạn cũng nên lựa chọn những loại quần lót làm bằng vải cotton mềm, thoáng khí để vùng kín luôn khô thoáng. Nên thường xuyên thay quần lót và sử dụng những loại mỏng nhẹ để bảo vệ 'cô bé' - Ảnh: Internet Sử dụng băng vệ sinh hàng ngày suốt nhiều giờ Nhiều cô nàng có thói quen sử dụng băng vệ sinh hàng ngày trước kỳ kinh vì sự tiện lợi của nó. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng suốt cả ngày mà nên thay băng khoảng 4 tiếng một lần để giảm nguy cơ viêm nhiễm. Vệ sinh “cô bé” bằng vòi xịt Chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ khi biết việc vệ sinh “cô bé” bằng vòi xịt có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm. Theo các bác sĩ chuyên khoa, việc vệ sinh vùng kín bằng vòi xịt sẽ khiến vùng kín bị tổn thương, đồng thời đẩy ngược vi khuẩn vào tử cung gây viêm nhiễm, thậm chí có thể gây vô sinh. Tránh vệ sinh vùng kín bằng vòi xịt - Ảnh: Internet Dùng khăn giấy ướt có mùi hương để chăm sóc vùng kín Không ít cô nàng có thói quen dùng khăn giấy ướt để lau vùng kín sau khi đi vệ sinh với mục đích giúp “cô bé” luôn thơm tho. Tuy nhiên, thực tế điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa. Nguyên nhân là do khăn giấy ướt thường chứa nhiều chất khử trùng, hương liệu… Tốt nhất bạn chỉ nên vệ sinh “cô bé” bằng nước sạch hoặc dùng khăn bông mềm lau nhẹ nhàng vùng kín để ngăn vi khuẩn tấn công. Trên đây là những thói quen sai lầm khi chăm sóc vùng kín, bạn nên tránh để bảo vệ sức khỏe sinh sản nhé!

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-benh-phu-khoa-vi-nhung-thoi-quen-tuong-chung-binh-thuong-nay-khi-cham-soc-vung-kin-273319.html