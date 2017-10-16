Mắc bệnh lậu vì chủ quan với hai con đường lây nhiễm không ai ngờ tới

Sống khỏe 16/10/2017 09:59

Nhiều người cho rằng bệnh lậu chỉ lây truyền khi “yêu” bằng đường âm đạo hay hậu môn. Tuy nhiên, quan hệ tình dục theo bất cứ hình thức nào đều có thể lây bệnh.

Lậu là bệnh do vi khuẩn lậu Neisseria gonorrhoeae (lậu cầu khuẩn gonococus) gây ra. Nguyên nhân gây bệnh là do quan hệ tình dục không an toàn. Quan hệ với càng nhiều người thì nguy cơ mắc bệnh lậu càng cao.

Căn bệnh này có tỉ lệ lây nhiễm cao qua đường tình dục, chính vì vậy dù bạn quan hệ theo bất cứ hình thức nào thì đều có khả năng lây bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh lậu có thể lây truyền vào cơ thể người qua nước bọt hoặc những vết trầy xước rất nhỏ. Đây chính là lý do khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh lậu ngay cả khi chỉ hôn môi.

Hôn môi

Theo chuyên gia y tế, khả năng mắc bệnh lậu qua đường miệng là không nhỏ.

Bạn có thể mắc căn bệnh này nếu hôn môi với người bệnh. Nguyên nhân là do lậu cầu khuẩn sẽ tấn công bạn thông qua tuyến nước bọt và vùng niêm mạc miệng bị tổn thương, trầy xước.

Mắc bệnh lậu vì chủ quan với hai con đường lây nhiễm không ai ngờ tới - Ảnh 1
Bạn có thể mắc bệnh lậu vì hôn môi - Ảnh: Internet

Khi xâm nhập vào cơ thể thông qua tuyến nước bọt, lậu cầu khuẩn sẽ phát triển rất nhanh chỉ sau 2-3 ngày. Triệu chứng nhiễm khuẩn là niêm mạc miệng lở loét và có lớp mủ hay gợn trắng ở trên vùng loét.

 “Yêu” bằng đường miệng

Quan hệ bằng đường miệng cũng có khả năng lây nhiễm bệnh như khi quan hệ qua âm đạo hoặc hậu môn. Virus hoặc vi khuẩn gây bệnh sẽ lây từ người này sang người khác thông qua tinh dịch, dịch âm đạo hoặc máu.

Căn bệnh này hoàn toàn có thể xuất hiện ở cơ quan sinh dục, ở miệng hay bất kì bộ phận nào khác trên cơ thể.

Mắc bệnh lậu vì chủ quan với hai con đường lây nhiễm không ai ngờ tới - Ảnh 2
Quan hệ tình dục an toàn là cách phòng tránh bệnh tốt nhất - Ảnh: Internet

Ở giai đoạn đầu của bệnh, các triệu chứng có thể sẽ không xuất hiện, phải sau thời gian ủ bệnh thì mới biểu hiện rõ nét. Bệnh không được phát hiện kịp thời sẽ nguy hiểm hơn và khó điều trị hơn.

Vì vậy, bạn cần quan hệ tình dục một cách an toàn để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh. Nếu nhiễm bệnh lậu, bạn cần tránh quan hệ tình dục và tiến hành điều trị ngay bằng thuốc kháng sinh hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

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