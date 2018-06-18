Thậm chí, nhiều cô nàng còn phải đối mặt với những cơn đau bụng dữ dội kèm theo các triệu chứng như buồn nôn, chân tay lạnh, mặt tái nhợt… Đau bụng kinh là tình trạng thường gặp, không gây nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường ngày của bạn.

Trong chu kỳ kinh nguyệt , cơ thể chị em thường rất nhạy cảm do nội tiết tố thay đổi, hoóc-môn tăng cao. Đây cũng là giai đoạn dễ xuất hiện những cơn đau bụng, đau lưng âm ỉ… khiến chị em khó chịu và mệt mỏi kéo dài.

Trong những ngày đầu của chu kỳ kinh nguyệt, bạn không nên uống nước lạnh vì nó có thể cản trở quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể, từ đó dẫn đến tình trạng bế kinh và khiến tử cung co thắt nhiều hơn gây ra các cơn đau.

Để giảm thiểu đáng kể tình trạng đau bụng “ngày đèn đỏ”, chị em hãy thử áp dụng những bí quyết cực đơn giản dưới đây:

Uống nước ấm có thể giúp giảm thiểu cơn đau bụng kinh - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, bạn hãy uống ngay một cốc nước ấm nếu gặp phải tình trạng đau bụng quằn quại trong ngày đèn đỏ. Nước ấm có tác dụng làm dịu cơ thể, giúp quá trình lưu thông máu diễn ra thuận lợi, nhờ đó mà các cơn đau dần dịu đi.

Chườm ấm vùng bụng

Một trong những cách đơn giản nhất để giảm đau bụng kinh là làm ấm vùng bụng. Bạn có thể bôi dầu nóng hoặc dán cao vào vùng bụng dưới để giảm bớt cơn đau. Đặc biệt, phương pháp chườm ấm vùng bụng có thể giúp máu lưu thông tốt hơn, đồng thời giúp tử cung giảm co thắt và giảm hẳn cơn đau.

Chính vì vậy, trong những “ngày đèn đỏ”, bạn hãy chuẩn bị sẵn những túi chườm nóng để sử dụng khi cần thiết, giúp giảm bớt cơn đau và làm cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Chườm ấm vùng bụng là giải pháp giảm đau bụng nhanh chóng và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tắm nước ấm

Làm ấm toàn bộ cơ thể bằng cách tắm nước ấm cũng có tác dụng giảm bớt cơn đau bụng kinh nhanh chóng. Nguyên nhân là do hơi ấm từ nước nóng sẽ giúp cân bằng nhiệt độ cơ thể và tác động đến quá trình tuần hoàn máu, làm dịu bớt cơn đau.

Mặc dù vậy, bạn không nên tắm quá muộn hoặc ngâm bồn quá lâu. Điều này có thể gây phản tác dụng và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu canxi và magie

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh có thể giảm thiểu các cơn đau bụng trong chu kỳ kinh nguyệt. Thường xuyên ăn những loại thực phẩm giàu canxi và magie như bơ, sữa chua, socola đen, rau lá xanh... sẽ giúp tử cung co giãn tốt và giảm bớt những cơn đau bụng quằn quại.

Bổ sung nhiều thực phẩm giàu canxi và magie vào thực đơn 'ngày đèn đỏ' - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những bí quyết giúp giảm đau bụng “ngày đèn đỏ” đơn giản và hiệu quả, chị em hãy lưu ý để áp dụng khi cần nhé!