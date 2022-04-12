Công dụng giảm cân "thần tốc" từ loại giấm quen thuộc này đã trở thành huyền thoại được nhiều chị em nội trợ tin dùng, nhưng liệu nó có thực sự thần thánh đến vậy không?

Sống khỏe 12/04/2022 08:54

Trong vài năm gần đây, Internet lại xôn xao về hiệu quả của quả táo. Nó được quảng cáo như một loại siêu thực phẩm, một phương pháp chữa trị cho một số bệnh như trào ngược axit, thậm chí là một biện pháp khắc phục nhanh chóng để giảm cân và làm tan mỡ bụng.

Công dụng giảm cân 'thần tốc' từ loại giấm quen thuộc này đã trở thành huyền thoại được nhiều chị em nội trợ tin dùng, nhưng liệu nó có thực sự thần thánh đến vậy không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo hay còn được biết đến với tên viết tắt là ACV. Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, có vẻ như uống một viên thuốc có ACV trong đó sẽ là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng ACV có thực sự là một liều thuốc ma thuật như nhiều người đồn đoán hay không?

Giấm táo có giúp giảm cân không?

Công dụng giảm cân 'thần tốc' từ loại giấm quen thuộc này đã trở thành huyền thoại được nhiều chị em nội trợ tin dùng, nhưng liệu nó có thực sự thần thánh đến vậy không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bất chấp những gì bạn có thể đọc trên mạng xã hội hoặc blog về sức khỏe của ai đó, "chế độ ăn kiêng" giấm táo không được chứng minh là có tác dụng giảm cân. Chỉ vì nó hiệu quả với người khác, không có nghĩa là nó sẽ hiệu quả với bạn.

Chế độ ăn kiêng ACV tuyên bố uống nó trước, trong hoặc sau bữa ăn với số lượng và độ loãng khác nhau sẽ giúp bạn giảm một số cân, nhưng có rất ít bằng chứng khoa học chứng minh điều đó", Reiland, chuyên gia dinh dưỡng của Trung tâm Y tế Banner Del E. Webb cho biết. Trong các nghiên cứu nơi mọi người đã giảm cân, giấm táo được sử dụng đã giảm được vài gam và cũng được áp dụng cùng với chế độ ăn kiêng hạn chế calo. Do đó, những nghiên cứu này không cho biết rõ liệu chỉ riêng ACV có thể giúp giảm cân hay không.

Giấm táo cũng không kiểm soát được huyết áp cao

Công dụng giảm cân 'thần tốc' từ loại giấm quen thuộc này đã trở thành huyền thoại được nhiều chị em nội trợ tin dùng, nhưng liệu nó có thực sự thần thánh đến vậy không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một lầm tưởng phổ biến khác là giấm táo có thể được sử dụng để kiểm soát huyết áp.

Trong khi một nghiên cứu cho thấy giảm huyết áp ở chuột khi dùng giấm táo, thì không có nghiên cứu nào sử dụng giấm táo cho bệnh cao huyết áp ở người.

Nếu bạn bị huyết áp cao, hãy đảm bảo rằng bạn đang làm việc chặt chẽ với bác sĩ của mình thay vì sử dụng giấm táo như "thuốc điều trị".

Những mặt trái khác của việc uống giấm táo

Thêm giấm táo vào nước xốt salad có thể làm tăng thêm gia vị cho bữa ăn nhưng uống trực tiếp (không có cồn) có thể gây ra một số hậu quả tiêu cực.

ACV nên được pha loãng và không bao giờ được tiêu thụ trực tiếp. Giống như tất cả các loại giấm khác, ACV có tính axit cao và có thể gây kích ứng cổ họng của bạn, có khả năng gây viêm thực quản hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng trào ngược axit cũng như làm bong tróc men răng.

Công dụng giảm cân 'thần tốc' từ loại giấm quen thuộc này đã trở thành huyền thoại được nhiều chị em nội trợ tin dùng, nhưng liệu nó có thực sự thần thánh đến vậy không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

ACV có thể có những tương tác tiềm ẩn với thuốc lợi tiểu và insulin, có khả năng góp phần làm giảm nồng độ kali. Nó cũng có thể gây rỗng dạ dày và buồn nôn, vì vậy hãy thận trọng nếu bạn bị các bệnh về đường tiêu hóa.

Buồn nôn là một trong những triệu chứng mà những người tham gia nghiên cứu ghi nhận khi sử dụng ACV có khả năng góp phần làm giảm lượng calo của họ. Nhưng giấm táo có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, có thể có tác dụng phụ tiêu cực nếu bạn bị chứng liệt dạ dày, đặc biệt là ở bệnh nhân tiểu đường. Điều quan trọng là phải nói chuyện trước với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn muốn uống giấm táo.

Lợi ích tiềm năng của việc tiêu thụ giấm táo

Công dụng giảm cân 'thần tốc' từ loại giấm quen thuộc này đã trở thành huyền thoại được nhiều chị em nội trợ tin dùng, nhưng liệu nó có thực sự thần thánh đến vậy không? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dù với những lưu ý trên nhưng đã có một số nghiên cứu cho thấy ACV cùng với chế độ ăn hạn chế calo ở dân số béo phì có thể giúp giảm triglyceride (một chất béo có trong máu), giảm trọng lượng cơ thể, glucose sau bữa ăn và tổng lượng cholesterol. Có một nghiên cứu khác cho thấy ACV dùng trong bữa ăn giúp giảm lượng glucose (lượng đường trong máu) ở những người bị kháng insulin khi dùng trong bữa ăn.

Theo Banner Health

3 thực phẩm giàu cholesterol nhưng rất tốt cho sức khỏe lại bị bạn hiểu lầm từ lâu

3 thực phẩm giàu cholesterol nhưng rất tốt cho sức khỏe lại bị bạn hiểu lầm từ lâu

Cholesterol, đặc biệt là cholesterol được tìm thấy trong một số loại thực phẩm chúng ta ăn từ lâu đã bị hiểu nhầm, thậm chí nhiều người có suy nghĩ biến nó thành "chất béo".

Xem thêm
Từ khóa:   công dụng của giấm táo dùng giấm táo hiệu quả giấm táo có lợi cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 33 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 58 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?