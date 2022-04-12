Công dụng giảm cân "thần tốc" từ loại giấm quen thuộc này đã trở thành huyền thoại được nhiều chị em nội trợ tin dùng, nhưng liệu nó có thực sự thần thánh đến vậy không?

Bất chấp những gì bạn có thể đọc trên mạng xã hội hoặc blog về sức khỏe của ai đó, "chế độ ăn kiêng" giấm táo không được chứng minh là có tác dụng giảm cân. Chỉ vì nó hiệu quả với người khác, không có nghĩa là nó sẽ hiệu quả với bạn.

Giấm táo hay còn được biết đến với tên viết tắt là ACV. Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, có vẻ như uống một viên thuốc có ACV trong đó sẽ là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng ACV có thực sự là một liều thuốc ma thuật như nhiều người đồn đoán hay không?

Chế độ ăn kiêng ACV tuyên bố uống nó trước, trong hoặc sau bữa ăn với số lượng và độ loãng khác nhau sẽ giúp bạn giảm một số cân, nhưng có rất ít bằng chứng khoa học chứng minh điều đó", Reiland, chuyên gia dinh dưỡng của Trung tâm Y tế Banner Del E. Webb cho biết. Trong các nghiên cứu nơi mọi người đã giảm cân, giấm táo được sử dụng đã giảm được vài gam và cũng được áp dụng cùng với chế độ ăn kiêng hạn chế calo. Do đó, những nghiên cứu này không cho biết rõ liệu chỉ riêng ACV có thể giúp giảm cân hay không.

Trong khi một nghiên cứu cho thấy giảm huyết áp ở chuột khi dùng giấm táo, thì không có nghiên cứu nào sử dụng giấm táo cho bệnh cao huyết áp ở người.

Nếu bạn bị huyết áp cao, hãy đảm bảo rằng bạn đang làm việc chặt chẽ với bác sĩ của mình thay vì sử dụng giấm táo như "thuốc điều trị".

Những mặt trái khác của việc uống giấm táo

Thêm giấm táo vào nước xốt salad có thể làm tăng thêm gia vị cho bữa ăn nhưng uống trực tiếp (không có cồn) có thể gây ra một số hậu quả tiêu cực.

ACV nên được pha loãng và không bao giờ được tiêu thụ trực tiếp. Giống như tất cả các loại giấm khác, ACV có tính axit cao và có thể gây kích ứng cổ họng của bạn, có khả năng gây viêm thực quản hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng trào ngược axit cũng như làm bong tróc men răng.

Ảnh minh họa: Internet

ACV có thể có những tương tác tiềm ẩn với thuốc lợi tiểu và insulin, có khả năng góp phần làm giảm nồng độ kali. Nó cũng có thể gây rỗng dạ dày và buồn nôn, vì vậy hãy thận trọng nếu bạn bị các bệnh về đường tiêu hóa.

Buồn nôn là một trong những triệu chứng mà những người tham gia nghiên cứu ghi nhận khi sử dụng ACV có khả năng góp phần làm giảm lượng calo của họ. Nhưng giấm táo có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, có thể có tác dụng phụ tiêu cực nếu bạn bị chứng liệt dạ dày, đặc biệt là ở bệnh nhân tiểu đường. Điều quan trọng là phải nói chuyện trước với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn muốn uống giấm táo.

Lợi ích tiềm năng của việc tiêu thụ giấm táo

Ảnh minh họa: Internet

Dù với những lưu ý trên nhưng đã có một số nghiên cứu cho thấy ACV cùng với chế độ ăn hạn chế calo ở dân số béo phì có thể giúp giảm triglyceride (một chất béo có trong máu), giảm trọng lượng cơ thể, glucose sau bữa ăn và tổng lượng cholesterol. Có một nghiên cứu khác cho thấy ACV dùng trong bữa ăn giúp giảm lượng glucose (lượng đường trong máu) ở những người bị kháng insulin khi dùng trong bữa ăn.

Theo Banner Health