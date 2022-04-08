Khi già đi, chức năng xương dần thay đổi, đây là 5 lời khuyên đối đầu cùng tuổi tác để bạn bảo vệ đầu gối lâu dài

Tiến sĩ Struan Coleman là một chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc khớp phòng ngừa đã đưa ra những lời khuyên sau đây để giúp bạn bảo vệ khớp gối khi dần có tuổi.

Hãy thử một chế độ ăn uống chống viêm dựa trên thực vật có nhiều trái cây và rau quả, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, một số loại cá và tám cốc nước mỗi ngày. Một số thực phẩm đặc biệt chống viêm bao gồm hành tây, tỏi, hẹ tây và tỏi tây.

Viêm có thể làm hỏng khớp của bạn và chế độ ăn uống hàng ngày của bạn đóng một vai trò quan trọng trong số lượng viêm xuất hiện trong cơ thể của bạn. Thực phẩm chế biến, thường được làm bằng bột mì trắng và đường, là thủ phạm chính gây viêm. Chế độ ăn nhiều thịt, sữa và trứng cũng có thể góp phần gây viêm.

Bạn nên ăn nhiều trái cây và rau quả để hỗ trợ chống viêm

Nghiên cứu được thực hiện cũng đã chỉ ra rằng một lượng nhỏ nước ép lựu mỗi ngày giúp giảm viêm 18% và giảm đau khớp hơn 60% trong vòng ba tháng. Nước ép lựu chứa axit ellagic, một chất chống viêm tự nhiên.

2. Hãy thử thực phẩm bổ sung

Bà của bạn đã có ý tưởng đúng nếu chọn dùng dầu gan cá tuyết khi nấu nướng. Một nghiên cứu cho thấy rằng một viên nang 1.000mg dầu gan cá tuyết làm giảm các enzym có hại làm tổn thương sụn ở khớp ở 86% số người tham gia nghiên cứu. Sụn ​​rất quan trọng trong việc ngăn xương của bạn cọ xát với nhau, điều này cuối cùng có thể tạo ra nhu cầu thay khớp.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng một chất bổ sung khác, SAM-e (S-adenosylmethionine), có thể làm giảm viêm khớp và cũng có thể sửa chữa sụn trong một số trường hợp. Diallyl disulfide, một thành phần của allium như hành tây và tỏi, cũng có thể có tác dụng bảo vệ khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Các chất bổ sung tự nhiên khác mà bạn có thể tìm thấy ở các cửa hàng thực phẩm chăm sóc sức khỏe và một số hiệu thuốc bao gồm nghệ, nước ép anh đào chua, bromelain (từ dứa) và Boswellia (từ cây mọc ở Châu Phi và Châu Á).

3. Duy trì cân nặng hợp lý

Mỗi khi bạn đứng và đi lại, trọng lượng của bạn sẽ gây căng thẳng lên các khớp, đặc biệt là đầu gối. Nếu thừa cân hoặc béo phì, bạn có nhiều khả năng làm hỏng sụn giữa các khớp, dẫn đến đau khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn nghĩ về việc bạn đi lại bao nhiêu mỗi ngày, bạn sẽ dễ dàng hiểu được lý do tại sao khớp gối của bạn bị mòn nếu bạn đang thừa cân. Giảm cân có thể là một yếu tố quan trọng trong việc bảo tồn khớp gối.

4. Sử dụng các bài tập có mục tiêu để xây dựng cơ bắp

Tập thể dục vừa phải là một cách tuyệt vời để giúp bảo vệ khớp gối của bạn. Xây dựng các cơ xung quanh đầu gối của bạn giúp giảm căng thẳng cho các khớp của bạn. Cơ đùi ngoài, cơ giữa và cơ đùi trong và cơ bắp chân giúp hỗ trợ đầu gối của bạn.

Phòng tập thể dục có thể cung cấp các lớp tập thể dục dành cho người cao tuổi với những người hướng dẫn đã được đào tạo đặc biệt để phù hợp với nam giới và phụ nữ trên 50 tuổi. Thể dục nhịp điệu dưới nước cũng là một cách tuyệt vời để tập thể dục không chịu trọng lượng. Nếu bạn muốn tự mình tập luyện, hãy kiểm tra với một huấn luyện viên am hiểu về nhu cầu tập thể dục cao cấp.

Ảnh minh họa: Internet

Ở lần tập thể hình tiếp theo, hãy yêu cầu bác sĩ kiểm tra sức mạnh chân của bạn. Nếu bạn yếu, vật lý trị liệu có thể giúp tăng cường cơ bắp của bạn và bác sĩ trị liệu có thể chỉ cho bạn các bài tập có lợi cho đầu gối của bạn.

5. Mang giày phù hợp

Bạn có biết rằng khi bạn già đi, kích thước bàn chân của bạn có thể tăng lên không? Kiểm tra giày của bạn để đảm bảo rằng chúng không chèn ép ngón chân của bạn và đảm bảo bạn có đủ chiều rộng trên giày.

Sau nhiều năm đi giày cao gót, phụ nữ có thể bắt đầu bị đau đầu gối. Với gót chân của bạn ở tư thế hướng lên, thay vì bằng phẳng, cơ tứ đầu của bạn sẽ căng ra để giữ cho đầu gối của bạn thẳng hàng. Nếu bạn đi giày bệt, đầu gối của bạn sẽ rất cảm ơn bạn hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Một mẹo khác: Hãy đi chân trần trong nhà và những nơi khác khi bạn có thể. Nó làm giảm căng thẳng cho đầu gối của bạn.

Theo Struancoleman