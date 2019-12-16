Cơ thể sẽ thay đổi đáng kinh ngạc khi bạn đi ngủ trước thời điểm này

Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng, ngủ không đủ giấc và thức khuya ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người. Vì thế, hãy cố gắng đi ngủ sớm để có chất lượng cuộc sống tốt nhất.

Lối sống hiện đại khiến con người càng trở nên bận rộn hơn. Khối lượng công việc nhiều khiến bạn căng thẳng, làm giảm chất lượng giấc ngủ. Bên cạnh đó, việc thức khuya đã trở thành một thói quen với nhiều người.

Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời của việc đi ngủ trước 10 giờ tối:

Khi đi ngủ sớm trước 10 giờ tối, bạn sẽ nhận được vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Ngủ sớm khiến hệ tiêu hóa hoạt động tốt, cho nên việc hấp thu các chất dinh dưỡng trở nên tốt hơn. Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn được bổ sung nhanh chóng vào cơ thể làm tăng khả năng miễn dịch.

Đi ngủ sớm giúp sức khỏe được đảm bảo - Ảnh minh họa: Internet

Khi khả năng miễn dịch được cải thiện, cơ thể sẽ được bảo vệ và có thể ngăn chặn sự xuất hiện của các loại bệnh tật.

2. Bảo vệ gan

Gan có nhiệm vụ chính là trao đổi chất và giải độc trong cơ thể. Ban đêm là thời điểm tốt nhất để gan thực hiện việc chuyển hóa chất, giải độc. Nếu bạn thức khuya, quá trình này của gan sẽ bị ảnh hưởng. Thói quen thức khuya vô tình gây hại cho gan.

Tập thói quen đi ngủ trước 10 giờ tối, bạn tạo điều kiện cho gan có thời gian nghỉ ngơi và không bị tổn thương. Khi gan hoạt động tốt, sức khỏe của bạn sẽ cải thiện.

Đi ngủ sớm giúp bảo vệ gan hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

3. Ngăn ngừa béo phì

Các bác sĩ cho biết, nếu thức ăn không được tiêu hóa kịp thời, một số chất thải và độc tố sẽ tích tụ trong cơ thể và dần dần chuyển hóa thành chất béo. Khi chất béo tích tụ càng nhiều, trọng lượng cơ thể sẽ tăng lên. Thói quen thức khuya, ăn đêm dễ khiến bạn béo phì.

Do đó, bạn cần hình thành thói quen đi ngủ sớm nếu không muốn bị tăng cân và mắc chứng béo phì gây hại cho sức khỏe.

Đi ngủ sớm giúp ngăn ngừa béo phì - Ảnh minh họa: Internet

Với những lợi ích tuyệt vời trên, bạn nên cố gắng sắp xếp công việc để có thể đi ngủ sớm.

Những gợi ý để hình thành thói quen đi ngủ sớm:

- Không chơi các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ: Rất nhiều người thích xem điện thoại, tivi.. trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, thói quen này sẽ khiến bạn dễ bị mất ngủ. Do đó, muốn hình thành thói quen đi ngủ sớm, hãy tắt các thiết bị điện tử trước khi lên giường khoảng 30 phút.

- Ngâm chân bằng nước ấm: Ngâm chân bằng nước ấm giúp cơ thể thư giãn hơn. Hơn nữa, việc làm này còn làm tăng tốc độ lưu thông máu, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ.