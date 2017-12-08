Chỉ một giây lơ là trước những cơn đau đầu này, bạn có thể mất mạng như chơi

Những cơn đau vùng đầu rất nguy hiểm vì đây là nơi tập trung các dây thần kinh trung ương và não bộ. Dưới đây là cách nhận biết những cơn đau đầu nguy hiểm, giúp bạn dự đoán được nguyên nhân và tình trạng sức khỏe của bản thân, từ đó có hướng điều trị kịp thời.

Khi những cơn đau đầu xuất hiện, nhiều người thường chọn giải pháp uống thuốc để giảm đau nhanh chóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc lạm dụng thuốc giảm đau có thể gây ra nhiều tác dụng phụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe .

Đau đầu do viêm xoang thường đi kèm với các triệu chứng như sốt, căng, nặng mặt, nghẹt mũi… gây mệt mỏi và khó chịu. Những cơn đau thường mạnh hơn khi bạn xoay đầu.

Phình mạch máu não

Khi mạch máu bị vỡ gây chảy máu não sẽ dẫn đến tình trạng phình mạch máu não rất nguy hiểm. Bệnh nhân sẽ gặp các cơn đau đầu từ nhiều tuần hoặc vài tháng trước khi mạch máu bị vỡ.

Những cơn đau này thường xảy ra đột ngột, dữ dội kèm theo các triệu chứng như nôn ói, cổ tê cứng, giảm thị lực… Nếu không được phát hiện kịp thời có thể dẫn đến đột quỵ và tử vong.

Khối u nội sọ

Khoảng 90% bệnh nhân mắc u não có triệu chứng đau đầu, đây cũng là dấu hiệu đầu tiên của bệnh. Cơn đau này thường xuất hiện vào khoảng 4 – 5 giờ sáng và giảm dần khi bạn thức giấc. Tuy nhiên, những cơn đau sẽ lặp lại liên tục vào thời điểm trên.

Bên cạnh đó, khối u trong não còn gây ra các triệu chứng như nôn mửa, buồn nôn, co giật… Nếu bạn thường xuyên gặp những cơn đau đầu vào sáng sớm thì nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt.

Xuất huyết não

Đau đầu có thể là dấu hiệu đầu tiên của xuất huyết não, thường gặp nhất ở những người lớn tuổi bị cao huyết áp. Những cơn đau ban đầu chỉ âm ỉ rồi dần trở nên nghiêm trọng hơn khiến người bệnh choáng váng, chóng mặt.

Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong hoặc gặp các di chứng như bại liệt, rối loạn ngôn ngữ, mất trí nhớ...

Chấn thương sọ não

Sau những cú va chạm, bạn có thể bị chấn thương sọ não nhưng lại không hề hay biết vì những cơn đau đầu thường thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, khoảng vài giờ sau đó bạn sẽ có cảm giác buồn nôn, cơn đau xuất hiện dữ dội dẫn đến bất tỉnh. Chính vì vậy, sau khi gặp sự cố va đập đầu bạn cần đến bệnh viện ngay để được kiểm tra, tránh những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.