Chị em nào tóc rụng nhiều thì phải cẩn thận vì đây là triệu chứng của nhiều căn bệnh nguy hiểm

Sống khỏe 18/01/2018 16:47

Bạn thường gặp tình trạng rụng tóc và cho rằng điều này rất bình thường. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nó có thể là triệu chứng cảnh báo nhiều căn bệnh nguy hiểm, chị em tuyệt đối không được chủ quan.

Hiện tượng rụng tóc là vấn đề nhiều chị em phải đối mặt hàng ngày. Trung bình một ngày sẽ có khoảng 30 – 60 sợi tóc rụng, đồng thời tóc mới cũng sẽ mọc lên. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn rụng tóc quá nhiều và vượt quá 100 sợi mỗi ngày thì đây có thể là triệu chứng của nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Tóc rụng nhiều là triệu chứng của bệnh gì?

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rụng tóc như căng thẳng, lo lắng, thiếu máu, mất cân bằng hoóc-môn… Nếu nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của bản thân, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt.

Căng thẳng

Theo các chuyên gia sức khỏe, căng thẳng kéo dài sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thần kinh và hệ miễn dịch. Tình trạng này có thể gây ra sự rối loạn và làm sản sinh telogen effluvium - một chất gây rụng tóc, ảnh hưởng đến chu trình phát triển của tóc.

Chị em nào tóc rụng nhiều thì phải cẩn thận vì đây là triệu chứng của nhiều căn bệnh nguy hiểm - Ảnh 1
Tóc rụng nhiều có thể là dấu hiệu của sự căng thẳng, lo lắng và stress - Ảnh: Internet

Thiếu máu

Khi cơ thể thiếu máu cũng có thể gây ra tình trạng rụng tóc nhiều. Điều bạn cần làm là bổ sung thêm những thực phẩm giàu chất sắt cho cơ thể để ngăn ngừa thiếu máu.

Mất cân bằng hoóc-môn

Khi cơ thể bạn mất cân bằng hoóc-môn sẽ dẫn đến những ảnh hưởng về làn da và mái tóc. Tình trạng này sẽ khiến giai đoạn tăng trưởng của tóc bị rút ngắn, tóc rụng nhiều hơn bình thường.

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS)

Rụng tóc nhiều là triệu chứng phổ biến của hội chứng buồng trứng đa nang. Theo các nghiên cứu, sự suy giảm nội tiết tố androgen trong cơ thể sẽ ngăn cản sự phát triển tóc mới, tóc dễ gãy rụng và thưa.

Chị em nào tóc rụng nhiều thì phải cẩn thận vì đây là triệu chứng của nhiều căn bệnh nguy hiểm - Ảnh 2
Chị em tuyệt đối không được chủ quan nếu gặp tình trạng tóc rụng nhiều - Ảnh: Internet

Hội chứng buồng trứng đa nang có thể gây rối loạn chu kì kinh nguyệt, làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản… Tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến hiếm muộn, khó thụ thai, thậm chí vô sinh.

Suy giáp

Khi tuyến giáp suy yếu, hoạt động không hiệu quả sẽ dẫn đến tình trạng lượng kích thích tố tuyến giáp không được sản sinh đủ, từ đó cản trở quá trình tăng trưởng và phát triển của cơ thể.

Tuyến giáp còn ảnh hưởng đến sự phát triển và kết cấu của tóc trên da đầu cũng như lông trên cơ thể. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Dermatology (Ấn Độ), rụng tóc từng vùng có thể là triệu chứng của bệnh suy giáp.  

Bệnh lupus ban đỏ

Tình trạng tóc rụng nhiều, tóc thưa và mỏng có thể là những dấu hiệu đầu tiên của bệnh lupus, nhất là lupus ban đỏ. Một số triệu chứng đi kèm có thể là mệt mỏi, đau khớp, đau đầu, viêm loét miệng, nhạy cảm với ánh sáng, phát ban hình bướm trên mặt…

Chị em nào tóc rụng nhiều thì phải cẩn thận vì đây là triệu chứng của nhiều căn bệnh nguy hiểm - Ảnh 3
Tóc rụng nhiều đi kèm với mệt mỏi có thể là dấu hiệu của bệnh lupus ban đỏ - Ảnh: Internet

Tóc rụng nhiều có thể là triệu chứng của nhiều căn bệnh, chính vì vậy bạn tuyệt đối không được chủ quan. Nếu gặp những trường hợp trên, bạn cần đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác nhất.

Đây chính là những nguyên nhân khiến răng bị ố vàng nhiều người đang mắc phải mà không hề hay biết

Đây chính là những nguyên nhân khiến răng bị ố vàng nhiều người đang mắc phải mà không hề hay biết

Đôi khi nguyên nhân khiến răng bị ố vàng lại là do những sai lầm bạn đang vô tình mắc phải trong sinh hoạt hàng ngày như uống quá nhiều cà phê, lạm dụng nước súc miệng…

Xem thêm
Từ khóa:   rụng tóc nhiều là triệu chứng của bệnh gì triệu chứng rụng tóc nhiều là bệnh gì tóc rụng nhiều

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 37 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 38 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?