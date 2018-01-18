Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rụng tóc như căng thẳng, lo lắng, thiếu máu, mất cân bằng hoóc-môn… Nếu nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của bản thân, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt.

Hiện tượng rụng tóc là vấn đề nhiều chị em phải đối mặt hàng ngày. Trung bình một ngày sẽ có khoảng 30 – 60 sợi tóc rụng, đồng thời tóc mới cũng sẽ mọc lên. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn rụng tóc quá nhiều và vượt quá 100 sợi mỗi ngày thì đây có thể là triệu chứng của nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Khi cơ thể thiếu máu cũng có thể gây ra tình trạng rụng tóc nhiều. Điều bạn cần làm là bổ sung thêm những thực phẩm giàu chất sắt cho cơ thể để ngăn ngừa thiếu máu.

Theo các chuyên gia sức khỏe, căng thẳng kéo dài sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thần kinh và hệ miễn dịch. Tình trạng này có thể gây ra sự rối loạn và làm sản sinh telogen effluvium - một chất gây rụng tóc, ảnh hưởng đến chu trình phát triển của tóc.

Mất cân bằng hoóc-môn

Khi cơ thể bạn mất cân bằng hoóc-môn sẽ dẫn đến những ảnh hưởng về làn da và mái tóc. Tình trạng này sẽ khiến giai đoạn tăng trưởng của tóc bị rút ngắn, tóc rụng nhiều hơn bình thường.

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS)

Rụng tóc nhiều là triệu chứng phổ biến của hội chứng buồng trứng đa nang. Theo các nghiên cứu, sự suy giảm nội tiết tố androgen trong cơ thể sẽ ngăn cản sự phát triển tóc mới, tóc dễ gãy rụng và thưa.

Chị em tuyệt đối không được chủ quan nếu gặp tình trạng tóc rụng nhiều - Ảnh: Internet

Hội chứng buồng trứng đa nang có thể gây rối loạn chu kì kinh nguyệt, làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản… Tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến hiếm muộn, khó thụ thai, thậm chí vô sinh.

Suy giáp

Khi tuyến giáp suy yếu, hoạt động không hiệu quả sẽ dẫn đến tình trạng lượng kích thích tố tuyến giáp không được sản sinh đủ, từ đó cản trở quá trình tăng trưởng và phát triển của cơ thể.

Tuyến giáp còn ảnh hưởng đến sự phát triển và kết cấu của tóc trên da đầu cũng như lông trên cơ thể. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Dermatology (Ấn Độ), rụng tóc từng vùng có thể là triệu chứng của bệnh suy giáp.

Bệnh lupus ban đỏ

Tình trạng tóc rụng nhiều, tóc thưa và mỏng có thể là những dấu hiệu đầu tiên của bệnh lupus, nhất là lupus ban đỏ. Một số triệu chứng đi kèm có thể là mệt mỏi, đau khớp, đau đầu, viêm loét miệng, nhạy cảm với ánh sáng, phát ban hình bướm trên mặt…

Tóc rụng nhiều đi kèm với mệt mỏi có thể là dấu hiệu của bệnh lupus ban đỏ - Ảnh: Internet

Tóc rụng nhiều có thể là triệu chứng của nhiều căn bệnh, chính vì vậy bạn tuyệt đối không được chủ quan. Nếu gặp những trường hợp trên, bạn cần đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác nhất.