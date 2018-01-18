Đây chính là những nguyên nhân khiến răng bị ố vàng nhiều người đang mắc phải mà không hề hay biết

Để hàm răng luôn trắng bóng và sở hữu nụ cười rạng ngời, bạn nên bỏ ngay những thói quen sai lầm dưới đây:

Theo các bác sĩ nha khoa, khi men răng bị hỏng sẽ khiến răng bị ngả màu và ố vàng , làm mất đi sự thẩm mỹ. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do một số thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của bạn.

Thay vào đó, bạn nên đánh răng thường xuyên và sử dụng những thực phẩm như dưa chuột, táo xanh… giúp diệt khuẩn để khử mùi và giữ hơi thở thơm tho một cách tự nhiên và an toàn.

Nhiều người có thói quen sử dụng nước súc miệng để giữ hơi thở thơm tho cả ngày dài. Tuy nhiên, nếu lạm dụng thì có thể làm hỏng men răng, nhất là khi bạn dùng những loại nước súc miệng có tính axit cao. Duy trì thói quen này thường xuyên sẽ khiến răng bạn ngày càng ố vàng gây mất thẩm mỹ.

Uống quá nhiều nước ép trái cây

Hàm lượng axit trong các loại trái cây có thể làm hỏng men răng. Những loại nước ép như cam quýt, cà chua, dứa… đều chứa nhiều axit và carbonate khiến răng ngày càng ố vàng.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải loại bỏ hoàn toàn những loại nước này khỏi thực đơn hàng ngày. Để ngăn ngừa hiện tượng răng ố vàng, sau khi sử dụng nước ép trái cây, bạn nên tráng miệng bằng nước lọc để loại bỏ mảng bám axit và không sử dụng những loại nước này trước khi đánh răng.

Sau khi dùng nước trái cây, bạn nên súc miệng bằng nước lọc - Ảnh: Internet

Sử dụng quá nhiều cà phê

Theo các chuyên gia sức khỏe, cà phê có thể gây hại cho răng và làm răng bị xỉn màu. Thói quen uống từ 2 – 3 ly cà phê mỗi ngày sẽ khiến men răng tiếp xúc thường xuyên với chất nhuộm màu và gây lắng đọng các vết bẩn. Nếu không được loại bỏ thì các mảng bám này sẽ bám chặt vào răng gây ố vàng.

Thói quen vệ sinh răng miệng sai cách

Vệ sinh răng miệng sai cách cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề về răng miệng như sâu răng, ê buốt răng, miệng có mùi hôi, răng ố vàng…

Đánh răng sai cách cũng là một trong những nguyên nhân khiến răng ố vàng - Ảnh: Internet

Kem đáng răng có chứa các chất bào mòn nên nếu bạn đánh răng hơn 3 lần mỗi ngày có thể khiến men răng bị phá hủy gây ra hiện tượng răng bị ố vàng. Chình vì vậy, việc đánh răng quá nhiều cũng không hề tốt cho răng miệng. Bên cạnh đó, việc sử dụng bàn chải quá cứng để vệ sinh răng miệng cũng làm men răng bị hỏng và khiến hàm răng của bạn dần xỉn màu.

Trên đây là những nguyên nhân khiến răng bị ố vàng bạn nên tránh để bảo vệ răng miệng hiệu quả.