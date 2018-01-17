Chẳng lo tai biến, đột quỵ nhờ cách hạ huyết áp cực nhanh tại nhà chỉ với 1 động tác mát xa

Dưới đây là cách hạ huyết áp nhanh tại nhà bạn có thể thực hiện để ngăn ngừa các biến chứng của bệnh:

Cao huyết áp được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng" vì nếu không được kiểm soát tốt, người bệnh có thể bị nhồi máu cơ tim, suy tim, xuất huyết não, đột quỵ… thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Điểm 1 và 2: Dùng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển từ điểm 1 (bắt đầu từ phía sau sụn tai) đến điểm 2 (vị trí giữa xương cổ), thực hiện 10 lần cho mỗi bên. Lưu ý, không dùng lực mạnh hay xoa bóp mạnh.

Mát xa, ấn huyệt là cách hạ huyết áp tự nhiên bạn có thể áp dụng tại nhà. Phương pháp mát xa được thực hiện như sau:

Điểm 3: Ở vị trí đỉnh cao của phần dái tai, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoay theo chiều ngược kim đồng hồ, thực hiện mỗi bên 10 vòng, lưu ý không ấn mạnh.

Động tác mát xa giúp hạ huyết áp nhanh tại nhà - Ảnh: Internet

Với động tác mát xa đơn giản này sẽ cải thiện quá trình tuần hoàn máu, giúp hạ huyết áp hiệu quả.

Chế độ ăn uống dành cho người cao huyết áp

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Phi Long (Khoa hồi sức tim mạch, Bệnh viện quận Thủ Đức) cho biết khi bị tăng huyết áp, bệnh nhân nên tuân thủ theo chế độ ăn uống đặc biệt có tên là DASH (Phương pháp tiếp cận ăn uống để ngăn ngừa cao huyết áp - Dietary Approaches to Stop Hypertension).

Chế độ ăn uống DASH rất thích hợp cho người cao huyết áp - Ảnh: Internet

Chế độ ăn uống DASH đặc biệt được đề nghị cho những người mắc bệnh cao huyết áp. Theo các nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Y tế Quốc gia thế giới, chế độ ăn kiêng này đã được chứng minh có khả năng làm giảm huyết áp hiệu quả.

Theo các nghiên cứu, những người có chế độ ăn DASH có thể giảm huyết áp trong vòng 2 tuần.

Đặc biệt, DASH còn giúp phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, nên bạn có thể áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh này cho cả gia đình để phòng bệnh cao huyết áp.

Làm thế nào để thực hiện chế độ ăn uống DASH

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Phi Long, để thực hiện chế độ ăn uống DASH, bạn nên bổ sung những thực phẩm giàu chất xơ, kali, canxi và magiê như các loại ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau cải… vào thực đơn hàng ngày.

Thường xuyên áp dụng chế độ ăn uống này sẽ giúp giảm huyết áp, ngăn ngừa bệnh về tim mạch - Ảnh: Internet

- Bạn có thể sử dụng những thực phẩm từ sữa ít chất béo.

- Hạn chế tiêu thụ các thực phẩm giàu chất béo bão hòa và cholesterol.

- Ăn nhiều thực phẩm nguyên hạt, cá và thịt các loại gia cầm.

- Hạn chế sử dụng những thực phẩm giàu natri, thức ăn ngọt, đồ uống có đường và thịt đỏ.

- Bên cạnh đó, bạn nên kiêng muối trong chế độ ăn hàng ngày, mỗi ngày bạn chỉ nên tiêu thụ tối đa 5g muối. Nguyên nhân là do chế độ ăn quá nhiều muối có thể dẫn đến đột quỵ, suy tim… và những biến chứng nguy hiểm khác của bệnh cao huyết áp.

Trên đây là những cách giúp hạ huyết áp nhanh tại nhà, bạn có thể áp dụng để bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa cao huyết áp.