Miệng có những vị này khi vừa thức giấc là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm

Sống khỏe 17/01/2018 12:45

Theo Đông y, những mùi vị xuất hiện trong miệng vào buổi sáng là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe đang gặp vấn đề, dựa vào đó bạn có thể dự đoán những căn bệnh đang mắc phải để điều trị kịp thời.

Khi bạn ngủ, cơ thể sẽ thực hiện quá trình trao đổi chất và bài tiết để loại bỏ các độc tố tích tụ, đồng thời cải thiện chức năng của các cơ quan nội tạng. Sau khi thức dậy, miệng thường có vị lạ hoặc hơi thở có mùi. Theo các chuyên gia sức khỏe, nếu miệng có những mùi vị dưới đây thì bạn tuyệt đối không được chủ quan.

Những mùi vị ở miệng là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm

Miệng đắng – Dấu hiệu cảnh báo sỏi mật

Nếu mỗi sáng thức dậy, miệng bạn luôn có vị đắng kèm theo nước tiểu có màu vàng thì đây có thể là dấu hiệu của chứng viêm nóng mật. Để cải thiện tình trạng bệnh, hãy bổ sung những thực phẩm giàu chất xơ và thanh mát để giải độc cơ thể.

Bên cạnh đó, nếu gặp tình trạng miệng đắng kèm theo trướng bụng bên phải sau khi ăn thì bạn đang có nguy cơ mắc sỏi mật, cần đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt.

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Miệng đắng có thể là dấu hiệu cảnh báo sỏi mật - Ảnh: Internet

Miệng có vị chua - Hệ tiêu hóa gặp vấn đề

Miệng bị chua vào sáng sớm là dấu hiệu cảnh báo gan và dạ dày đang gặp vấn đề. Ngoài ra, bạn có thể gặp thêm một số triệu chứng như mệt mỏi, căng thẳng, khẩu vị ăn uống kém hoặc không muốn ăn.

Khi hệ tiêu hóa gặp vấn đề, bạn cần thay đổi ngay chế độ dinh dưỡng hàng ngày, hạn chế những thức ăn dầu mỡ, nhiều gia vị, thay vào đó là những thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Miệng tanh - Dấu hiệu nhiệt phổi

Một số người sau khi thức giấc phát hiện miệng có mùi tanh, đây là dấu hiệu cảnh báo chứng nhiệt phổi, nóng trong người. Để cải thiện tình trạng này, bạn có thể ăn một số loại thực phẩm như lá diếp cá, hoa bách hợp, quả sơn trà, lê, hạt hạnh nhân với một lượng phù hợp.

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Chúc năng phối có thể gặp vấn đề nếu miệng có mùi tanh khi thức giấc - Ảnh: Internet

Miệng mặn - Bệnh thận

Miệng mặn là dấu hiệu thận bị suy nhược, nếu kèm theo hiện tượng đi tiểu nhiều, vùng lưng và eo nhức mỏi, sợ lạnh, mệt mỏi thì hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay để được chẩn đoán chính xác nhất.

Miệng nhạt - Cảm lạnh, lá lách hư yếu

Miệng nhạt là khi bạn ăn nhưng không cảm nhận được hương vị của món ăn, gây cảm giác chán ăn. Đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang cảm lạnh hoặc lá lách bị tổn thương, hoạt động không hiệu quả.

Nếu cảm giác nhạt miệng kéo dài, bạn nên đi khám để kiểm tra chức năng của lá lách.

Miệng ngọt – Tiểu đường

Miệng ngọt là biểu hiện tỳ vị bị nhiệt, bạn nên bổ sung nhiều rau xanh vào thực đơn hàng ngày, hạn chế ăn thịt và các thực phẩm nhiều chất béo. Ngoài ra, miệng ngọt kèm theo khát nước, tiểu nhiều còn là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường.

Trên đây là những mùi vị có thể xuất hiện ở miệng vào buổi sáng, bạn tuyệt đối không được chủ quan.

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