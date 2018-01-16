Mộc nhĩ ăn cùng thứ này có tác dụng như nhân sâm, thường xuyên dùng thì cả đời không lo đột quỵ

Theo Đông y, mộc nhĩ có vị ngọt, tính bình, có tác dụng cầm máu, thanh nhiệt, ngăn ngừa táo bón, rong kinh, ho ra máu, viêm dạ dày mạn tính… Bên cạnh đó, mộc nhĩ còn chứa cellulose giúp đào thải chất độc tích tụ trong cơ thể cũng như ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư.

Mộc nhĩ là loại nấm nhỏ chứa hàm lượng cao các dưỡng chất quý giá giúp phòng và chữa trị nhiều loại bệnh.

Súp mộc nhĩ đậu phụ này rất dễ làm, đơn giản và ít tốn kém nhưng lại mang giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe.

Nếu biết kết hợp mộc nhĩ với những thực phẩm khác sẽ tạo thành những bài thuốc mang lại những tác dụng không ngờ cho sức khỏe .

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 100g mộc nhĩ có chứa đến 185mg sắt, cao gấp 20 lần so với hàm lượng sắt có trong rau bina.

Mộc nhĩ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, mộc nhĩ được xem như một vị thuốc giúp bồi bổ khí huyết, phòng và điều trị các bệnh về tim mạch. Thường xuyên ăn mộc nhĩ sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, xơ vữa động mạch ở bệnh nhân cao huyết áp. Đồng thời thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể diễn ra thuận lợi, giúp đưa máu lên não nhiều hơn để cải thiện và tăng cường trí nhớ.

Bên cạnh đó, mộc nhĩ còn chứa những dưỡng chất có tác dụng giảm cholesterol trong máu, điều hòa huyết áp…

Đậu phụ là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều nguyên tố vi lượng như sắt, canxi, phốt pho, magiê… giúp phòng ngừa tình trạng tụ huyết khối và giảm mỡ máu. Ngoài ra, đậu phụ còn chứa hàm lượng dầu thực vật và protein cần thiết cho cơ thể.

Đậu phụ giúp giảm mỡ máu hiệu quả - Ảnh: Internet

Sự kết hợp giữa hai loại thực phẩm này sẽ tạo thành món súp mộc nhĩ đậu phụ có tác dụng bồi bổ cơ thể, bảo vệ tim mạch, giúp cải thiện các vấn đề về da… Thường xuyên sử dụng món ăn này sẽ giúp kiểm soát cân nặng, khiến làn da trở nên hồng hào, tươi sáng, mịn màng hơn.

Cách làm súp mộc nhĩ đậu phụ

Cách làm súp mộc nhĩ đậu phụ để giảm lipid máu, hạ đường huyết và tăng cường sức khỏe rất đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Nguyên liệu: 30g mộc nhĩ, 200g đậu phụ

Cách làm: Ngâm mộc nhĩ trong nước ấm, sau đó dùng dao cắt chân rồi rửa sạch với nước. Mộc nhĩ thái nhỏ, đậu phụ thái miếng vừa ăn rồi cho vào nồi đun với nước. Khi súp sôi, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn là được.

Cách làm súp mộc nhĩ đậu phụ rất đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay - Ảnh: Internet

Tuy rất đơn giản nhưng súp mộc nhĩ đậu phụ lại mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Hãy bổ sung ngay món ăn này vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày để bảo vệ sức khỏe tim mạch cho cả gia đình nhé!