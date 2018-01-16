Biết được những tác dụng thần kỳ này của vỏ chanh, bạn sẽ không bao giờ vứt đi sau khi dùng

Theo Đông y, vỏ chanh được dùng như một vị thuốc có tác dụng tiêu độc, hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh. Vỏ chanh chứa đến 22 chất chống ung thư như limonene, citrus pectin, glycosides flavonnol, vitamin C… Các chuyên gia y tế khuyên nên dùng ít nhất 150g vỏ chanh mỗi tuần để phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Những dưỡng chất trong vỏ chanh có tác dụng phòng và điều trị nhiều loại bệnh cũng như mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe . Bên cạnh đó, vỏ chanh còn giúp làm đẹp da và tóc hiệu quả, chị em không thể bỏ qua.

Trong vỏ chanh có chứa alpha hydroxy axit, chất này có tác dụng làm trắng da một cách tự nhiên và nhanh chóng. Bạn có thể kết hợp vỏ chanh với các thực phẩm thiên nhiên khác như mật ong, dưa leo… để cải thiện các vấn đề về da.

Bên cạnh đó, vỏ chanh còn chứa nhiều chất xơ, canxi, kali, các loại enzyme thiết yếu cho cơ thể cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất. Nhờ đó, vỏ chanh có tác dụng ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch, cải thiện các vấn đề về da, điều hòa huyết áp, hỗ trợ điều trị bệnh tuyến giáp, lao phổi…

Bài thuốc từ vỏ chanh

Chữa đau nhức xương khớp

Cho 2 vỏ chanh tươi vào lọ thủy tinh, đổ vào một ít dầu ô liu rồi đậy nắp lại và ngâm trong 2 tuần.

Sau đó, sử dụng dầu ô liu và tinh dầu vỏ chanh thu được để chữa đau nhức xương khớp. Bạn có thể dùng gạc để thấm tinh dầu này, sau đó đặt lên vùng xương khớp đau nhức và cố định bằng một lớp băng bên ngoài. Nên áp dụng phương pháp này vào ban đêm trước khi đi ngủ để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Vỏ chanh và dầu ô liu có tác dụng chữa đau nhức xương khớp hiệu quả - Ảnh: Internet

Để chữa đau nhức xương khớp, bạn còn có thể dùng vỏ chanh chín đem hâm nóng rồi áp vào những khu vực đau nhức, cố định bằng gạc trong vài giờ. Cách này sẽ giúp giảm sưng đau nhanh chóng.

Trị đau đầu

Dùng khoảng 300g vỏ chanh tươi nấu nước uống, dùng khi còn ấm sẽ giúp làm giảm các cơn đau đầu nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng nước vỏ chanh tươi để chống viêm, giảm sưng đau các bộ phận trên cơ thể.

Chữa lao phổi

Dùng khoảng 50 miếng vỏ chanh tươi, 40 ngọn lá thuốc dòi đun sôi với nước trong khoảng 15 phút (nấu quá lâu sẽ làm mất tác dụng của bài thuốc này). Sau khi đun sôi, đợi nước nguội rồi uống, mỗi ngày 2 lần, liên tục trong 1 tháng sẽ giúp tình trạng bệnh được cải thiện đáng kể.

Những dưỡng chất trong vỏ chanh giúp phòng và trị nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

Giúp tóc chắc khỏe hơn

Vỏ chanh tươi đem nghiền nát rồi cho vào nồi đun sôi với nước. Sau đó dùng nước này để gội đầu, mát xa nhẹ nhàng khoảng 15 phút rồi xả sạch với nước. Cách này sẽ giúp tóc mọc nhanh hơn và trị gàu rất hiệu quả.

Làm đẹp da

Ép lấy tinh dầu vỏ chanh trộn cùng sữa chua làm thành mặt nạ, dùng mỗi tuần 2 lần sẽ giúp cải thiện sắc tố da, làm trắng và mờ vết thâm. Nên dùng mặt nạ này vào buổi tối để không bị ăn nắng.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này của vỏ chanh đối với sức khỏe và làm đẹp, chắc hẳn bạn sẽ không bao giờ vứt đi vỏ chanh sau khi dùng nữa.