Không phải kẹo cao su, đây mới là thực phẩm giúp hơi thở có mùi trở nên thơm tho cả ngày

Chẳng cần phải tốn kém nhiều chi phí, bạn có thể tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp để chữa hôi miệng cực nhanh tại nhà. Bên cạnh đó, những thực phẩm này còn giúp hơi thở có mùi trở nên thơm tho cả ngày, bạn có thể áp dụng ngay.

Nhiều người có thói quen nhai kẹo cao su để hơi thở luôn thơm mát, tuy nhiên hành động này không hề tốt cho răng miệng. Vậy làm cách nào để trị hôi miệng hiệu quả và an toàn?

Hàm lượng lớn chất chống oxy hóa polyphenol trong trà xanh giúp chống lại sự phát triển của vi khuẩn, đồng thời làm giảm các hợp chất lưu huỳnh gây mùi khó chịu trong khoang miệng.

Thiếu độ ẩm là một trong những nguyên nhân khiến hơi thở có mùi khó chịu. Miệng khi bị khô sẽ khiến vi khuẩn phát triển và gây mùi. Chính vì vậy, bạn nên ăn dưa nhuột hoặc ngậm vài lát dưa mỏng trong miệng, cách này sẽ giúp loại bỏ mùi hôi nhanh chóng.

Bên cạnh đó, những dưỡng chất trong trà xanh còn giúp bảo vệ sức khỏe, ngừa ung thư, giảm cân… Để giúp hơi thở thơm tho cả ngày, bạn có thể uống vài ngụm trà xanh hoặc dùng để súc miệng đều mang lại hiệu quả tức thì.

Lưu ý, sau khi sử dụng trà xanh, bạn nên súc miệng lại bằng nước lọc để loại bỏ mảng bám của trà trên răng, ngăn ngừa tình trạng vàng răng.

Táo

Theo các chuyên gia sức khỏe, nhờ đặc tính tẩy rửa tự nhiên, táo là một trong những thực phẩm hàng đầu giúp bảo vệ răng miệng hiệu quả. Những dưỡng chất trong loại quả này có khả năng loại bỏ các mảng bám và chất bẩn trên răng, từ đó giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mùi khó chịu, khiến hơi thở thơm tho hơn.

Để bảo vệ răng miệng, táo là thực phẩm bạn không thể bỏ qua - Ảnh: Internet

Sữa chua

Hàm lượng cao vitamin D trong sữa chua giúp chống lại vi khuẩn và làm giảm lưu huỳnh gây mùi trong khoang miệng. Sữa chua chính là thực phẩm bạn không thể bỏ qua nếu muốn trị hôi miệng và giữ hơi thở thơm mát cả ngày.

Dâu tây

Dâu tây chứa nhiều nươc, vitamin C và các khoáng chất giúp ngăn ngừa tình trạng khô miệng. Loại quả này có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn gây mùi trong miệng nhanh chóng. Do đó, ăn vài quả dâu tây là cách giúp trị hôi miệng hiệu quả được nhiều người áp dụng.

Những dưỡng chất trong dâu tây sẽ giúp hơi thở có mùi trở nên thơm tho hơn - Ảnh: Internet

Gừng

Gừng là một trong những thực phẩm giúp trị hôi miệng hiệu quả và nhanh chóng. Bạn có thể ngậm 1 lát gừng tươi trong miệng hoặc cho vào nước ấm để uống, cách này sẽ giúp hơi thở có mùi trở nên thơm tho hơn rất nhiều.

Trên đây là những thực phẩm giúp hơi thở có mùi trở nên thơm tho hơn, bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay để tự tin hơn khi giao tiếp nhé!