Chẳng cần thuốc tây, đau lưng đến mấy cũng chữa khỏi chỉ với 5 bài tập yoga đơn giản tại nhà

Thay vì lạm dụng thuốc giảm đau có thể gây tác dụng phụ, bạn nên áp dụng những bài tập yoga tại nhà để chữa đau lưng. Phương pháp này không chỉ an toàn, giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại hiệu quả cao cho người bệnh.

Đau lưng là căn bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, gây ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Nếu không được điều trị, bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn mạn tính gây ảnh hưởng đến hệ xương khớp, có thể dẫn đến một số căn bệnh như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm…

Bạn nằm ngửa trên sàn, hai cánh tay thả lỏng. Dần dần co hai đầu gối tạo thành một góc 90 độ với thân người, đặt phía dưới 1 cái ghế hoặc một tấm đệm để đỡ phần bắp chân. Cơ thể thả lỏng, giữ nguyên tư thế trong khoảng 5 phút.

Đây là bài tập giúp giảm đau lưng dưới hiệu quả nhờ vào sự tác động của trọng lực để giữ hông và thân trên cùng một mặt phẳng.

Bạn có thể chữa đau lưng bằng các bài tập yoga tại nhà - Ảnh: Internet

2. Bài tập cây cầu

Bài tập yoga tại nhà này sẽ làm cho phần cột sống và hai hông giãn ra hết mức.

Nằm ngửa trên sàn, hai tay thả lỏng, từ từ co hai bàn chân lại sao cho khoảng cách từ mông tới chân bằng 1 gang tay. Giữ hai chân bằng chiều rộng của hông, đặt vào giữa hai đầu gối 1 tấm đệm hoặc 1 cái gối. Ép chặt đầu gối và hai lòng bàn chân xuống phía mặt sàn, giữ nguyên phần thân trên. Thực hiện bài tập này trong khoảng 3 – 5 phút.

3. Bài tập tựa lưng vào tường

Để giúp thư giãn cơ vai, bạn hãy nằm xuống khu vực sàn sát mép tường. Đặt 1 cái gối dưới lưng rồi nhẹ nhàng nâng hai chân lên sao cho hông của bạn chạm vào tường. Cố gắng giữ thẳng chân, hai tay thả lỏng và thư giãn, duy trì nhịp thở đều đặn, giữ tư thế trong khoảng 5 phút.

Bài tập tựa lưng vào tường rất dễ thực hiện - Ảnh: Internet

4. Bài tập tư thế trẻ con

Đây là một trong những bài tập yoga chữa đau lưng tại nhà an toàn và hiệu quả nhất. Bài tập này giúp mở rộng phần xương cùng và lưng dưới, đồng thời hỗ trợ hoạt động của hệ cơ tim.

Ngồi trên sàn với tư thế quỳ gối, đặt 1 tấm nệm hoặc gối ôm vào giữa hai đầu gối và mở rộng hai chân ra, hai bàn chân chụm vào nhau. Bạn ngồi lên hai chân và tựa ngực lên gối, nghiêng đầu sang một bên, duy trì nhịp thở đều đặn. Giữ nguyên tư thế trong khoảng 5 phút rồi nghiêng đầu sang hướng còn lại.

5. Bài tập gập người

Đứng thẳng trên sàn, hai bàn chân đặt cạnh nhau sao cho các ngón chân chạm vào nhau, lòng bàn chân tách dần ra để mở rộng vùng lưng dưới. Gập người xuống và giữ khoảng 10 giây rồi trở về tư thế ban đầu, thực hiện động tác khoảng 10 lần.

Bài tập gập người giúp giảm đau lưng dưới hiệu quả - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với các bài tập yoga chữa đau lưng cực hiệu quả tại nhà này nhé!