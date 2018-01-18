Bên cạnh đó, những thực phẩm này còn giúp giữ lượng đường trong máu luôn ổn định và kiểm soát chứng viêm hiệu quả, từ đó làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, vấn đề thừa cân và thiếu dinh dưỡng là một trong những nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú . Vì vậy, chế độ ăn uống lành mạnh chính là cách đơn giản nhất để ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này.

Tỏi chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh giúp phòng chống ung thư một cách tự nhiên. Thường xuyên ăn tỏi giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày và ung thư vú.

Dầu ô liu chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe . Hàm lượng chất béo lành mạnh trong dầu ô liu có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư. Theo các nghiên cứu, chế độ ăn uống giàu trái cây và rau cải kết hợp cùng 4 thìa cà phê dầu ô liu nguyên chất mỗi ngày có thể làm giảm 68% nguy cơ mắc ung thư vú.

Bên cạnh đó, hàm lượng allium trong tỏi là chất chống ung thư hiệu quả, chính vì vậy nó còn giúp ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư.

Nghệ

Nghệ chứa hàm lượng lớn curcumin – một chất chống oxy, giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư.

Bạn nên bổ sung nghệ vào thực đơn hàng ngày - Ảnh: Internet

Quả lựu

Lựu chính là loại quả được các bác sĩ khuyên dùng để chống lại căn bệnh ung thư vú. Hàm lượng chất chống oxy hoá olyphenol có trong lựu giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh. Bên cạnh đó, loại quả này còn rất tốt cho làn da, chị em hãy bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày nhé!

Cà chua

Cà chua là loại quả quen thuộc được nhiều chị em sử dụng để làm đẹp. Tuy nhiên, loại quả này còn chứa nhiều chất chống oxy hoá lycopene, giúp chống lại các tế bào ung thư. Các dưỡng chất khác có trong loại quả này như vitamin A, Vitamin E và đặc biệt là Vitamin C sẽ giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Húng quế

Húng quế chứa nhiều apigenin - một dạng hợp chất flavonoid có khả năng chống oxy hoá cao, nhờ đó làm giảm sự phát triển của các tế bào ung thư vú.

Đừng bỏ qua húng quế nếu muốn ngăn ngừa ung thư vú nhé! - Ảnh: Internet

Hạt tiêu, ớt

Hàm lượng chất phytochemical có trong hạt tiêu giúp chống lại các tế bào ung thư hiệu quả. Bên cạnh đó, hạt tiêu còn chứa hoạt chất capsaicin có tác dụng kìm hãm tốc độ tăng trưởng của các tế bào ung thư trong cơ thể.

Đối với ớt xanh, chất diệp lục có trong loại gia vị này cũng có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Đặc biệt, ớt đỏ còn chứa hoạt chất capsaicin và chất chống oxy hoá carotenoid giúp ngăn ngừa ung thư.

Trên đây là những thực phẩm giúp ngăn ngừa ung thư vú hiệu quả, bạn có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày ngay từ hôm nay.