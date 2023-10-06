Chanh mật ong có 5 công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, nhưng nên uống trước hay sau ăn sáng mới thực sự tốt?

Chanh mật ong là thức uống bổ dưỡng, nổi tiếng với các công dụng cho sức khỏe và làm đẹp . Chúng ta thường được khuyên sử dụng chanh mật ong vào buổi sáng để có thể tận dụng hoàn toàn lợi ích của chúng. Tuy nhiên, liệu có phải chỉ cần uống chanh mật ong vào buổi sáng là đủ tốt? Liệu chúng ta nên uống chanh mật ong trước hay sau bữa sáng và còn có những lưu ý gì khác không?

Trả lời trên trang NDTV, chuyên gia dinh dưỡng , tiến sĩ Rupali Datta cho biết: Không phải ăn sáng, uống một cốc nước chanh mật ong ấm mới là cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Uống nước chanh mật ong khi bụng đói sẽ giúp quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru, cải thiện tiêu hóa và hệ miễn dịch.

Bữa sáng lành mạnh là điều cần thiết để tiếp năng lượng cho một ngày dài nhưng theo các chuyên gia, chúng ta không nên ăn sáng ngay sau khi ngủ dậy bởi cơ thể và các cơ quan nội tạng cần có thời gian để tỉnh giấc và khởi động chức năng sau nhiều giờ nghỉ ngơi.

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Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) cũng khẳng định việc uống một cốc nước chanh mật ong trước khi ăn sáng là rất tốt. Thói quen này sẽ làm sạch dạ dày, đồng thời giúp cơ thể thải độc kịp thời. Uống chanh mật ong trước bữa sáng cũng sẽ giúp cơ thể bổ sung năng lượng, loại bỏ cảm giác mệt mỏi và đói bụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể uống vào trước bữa trưa và tối, nhưng trong buổi tối bạn chỉ nên uống mật ong pha loãng, không cho thêm chanh.

5 công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe khi uống 1 cốc chanh mật ong buổi sáng

Cải thiện tiêu hóa: Nước chanh mật ong có thể làm giảm triệu chứng khó tiêu bằng cách làm tăng tiết dịch mật và tiết acid trong dạ dày, giúp bổ sung hệ thống phân hủy thức ăn. Nhờ vậy cơ thể có thể dễ dàng hấp thụ các dinh dưỡng hơn. Không những vậy, nước chanh mật ong cũng sẽ cải thiện nhu động ruột và giảm cảm giác đầy hơi, đầy bụng trong dạ dày.

Giúp giảm cân: Chanh mật ong là một trong những thức uống ít calo. Mật ong dù có vị ngọt nhưng là ngọt tự nhiên. Uống một cốc nước mật ong ấm mỗi sáng sẽ giúp bạn tránh được cảm giác thèm ăn hay hạn chế nhu cầu uống những loại nước uống có ga chứa nhiều đường.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng năng lượng cho cơ thể: Mật ong là chất tăng cường năng lượng tự nhiên và mạnh hơn nhiều so với việc ăn đường. Thực phẩm này có tính chất diệt khuẩn giúp tăng cường năng lượng trong cơ thể và làm cho bạn cảm thấy khỏe khoắn hơn. Bạn nên pha nước chanh mật ong theo tỉ lệ 1 thìa nước cốt chanh, vỏ chanh cộng với 1 thìa mật ong và nước ấm. Đối với người có vấn đề về dạ dày cần tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ nếu muốn dùng nước chanh mật ong vào buổi sáng trước khi ăn.

Làm sạch da: Nước chanh với mật ong là phương thuốc tốt nhất để có được làn da khỏe mạnh và không có mụn trứng cá. Vì sao ư? Quả chanh có các tính chất để kiểm soát dầu thừa và loại bỏ nó khỏi bề mặt của da. Ngoài ra, lượng axit xitric có trong thức uống này cũng có thể tẩy các gốc tự do và các chất độc từ hệ thống tiêu hóa.

Giải độc cơ thể: Uống một cốc chanh mật ong trước bữa sáng giúp loại bỏ các chất độc hại được tích lũy trong các mô dưới của đường hô hấp, da và gan. Chỉ một thời gian ngắn bạn sẽ thấy mình thoát khỏi mụn, mụn trứng cá hoặc táo bón…