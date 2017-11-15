Chẳng lo tai biến vì cao huyết áp nhờ 3 động tác mát xa cực đơn giản này

Sống khỏe 15/11/2017 20:16

Cao huyết áp là căn bệnh nguy hiểm, biến chứng nghiêm trọng nhất là tai biến mạch máu não. Dưới đây là 3 động tác giúp hạ huyết áp nhanh chóng, ngăn ngừa nguy cơ tai biến.

Người bị cao huyết áp thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi huyết áp tăng cao. Nếu không được điều trị đúng cách, bệnh có thể gây suy tim, tai biến mạch máu não… dẫn đến bại liệt, thậm chí tử vong.

Một trong những phương pháp giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên chính là mát xa, ấn huyệt. Dưới đây là những động tác mát xa bạn có thể thực hiện ngay khi có dấu hiệu huyết áp tăng cao:

Mát xa hai vành tai

Động tác mát xa này sẽ giúp làm ấm vành tai, giúp điều hòa và lưu thông khí huyết phần vệ khí dọc hai bên sống lưng.

Cách thực hiện: Dùng ngón cái và trỏ vuốt dọc vành tai ở cả hai bên, từ trên xuống dưới khoảng 10 lần liên tục. Cách này sẽ giúp giảm đau đầu, hạ huyết áp.

Chẳng lo tai biến vì cao huyết áp nhờ 3 động tác mát xa cực đơn giản này - Ảnh 1
Cách mát xa hai vành tai - Ảnh: Internet

Mát xa phần mũi

Mát xa phần mũi sẽ giúp sản sinh endorphine, đây là chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ giúp an thần, hạ huyết áp.

Theo Đông y, động tác vuốt dọc theo hai bên mũi xuống cằm sẽ tác động vào hai kinh dương minh. Đây là nơi tập trung nhiều khí huyết, có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài, gia tăng sự lưu thông khí huyết và làm nhẹ áp lực lên thành mạch.

Cách thực hiện: Đặt ngón trỏ vào điểm giữa hai đầu chân mày rồi vuốt dọc xuống theo hai bên cánh mũi, qua khóe miệng đến tận chót cằm. Thực hiện với cả hai bên cánh mũi cùng một lúc. Lưu ý, bạn nên vuốt chậm và nhẹ, mát xa liên tục 15 – 20 lần.

Chẳng lo tai biến vì cao huyết áp nhờ 3 động tác mát xa cực đơn giản này - Ảnh 2
Động tác này giúp lưu thông khí huyết - Ảnh: Internet

Mát xa khu vực thái dương

Tác động vào khu vực thái dương sẽ làm giảm nhẹ áp lực ở đầu, giảm đau đầu nhanh chóng. Động tác này ngoài việc giải tỏa sự sung huyết tại những huyệt vị thường bị tắc nghẽn ở vùng trán và thái dương còn có khả năng thúc đẩy quá trình lưu thông khí huyết, giúp ổn định huyết áp.

Cách thực hiện: Dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt ở điểm giữa hai đầu chân mày, nhẹ nhàng vuốt dài theo xương chân mày ra thái dương đến tận đuôi mắt. Thực hiện cùng lúc cả hai bên thái dương, mỗi lần vuốt khoảng 10 lần.

Chẳng lo tai biến vì cao huyết áp nhờ 3 động tác mát xa cực đơn giản này - Ảnh 3
Mát xa khu vực thái dương giúp hạ huyết áp nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cả đời không lo tai biến, đột quỵ nhờ ăn 2 loại quả này mỗi ngày

Cả đời không lo tai biến, đột quỵ nhờ ăn 2 loại quả này mỗi ngày

Thường xuyên bổ sung 2 loại quả này vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp bạn phòng ngừa nguy cơ tai biến và đột quỵ vô cùng hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   Cách hạ huyết áp nhanh chóng động tác mát xa hạ huyết áp ngừa tai biến mạch máu não cách ngừa tai biến mạch máu não hạ huyết áp cách hạ huyết áp bệnh cao huyết áp ngăn ngừa nguy cơ tai biến

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?