Chẳng lo tai biến vì cao huyết áp nhờ 3 động tác mát xa cực đơn giản này

Một trong những phương pháp giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên chính là mát xa, ấn huyệt. Dưới đây là những động tác mát xa bạn có thể thực hiện ngay khi có dấu hiệu huyết áp tăng cao:

Người bị cao huyết áp thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi huyết áp tăng cao. Nếu không được điều trị đúng cách, bệnh có thể gây suy tim, tai biến mạch máu não… dẫn đến bại liệt, thậm chí tử vong.

Động tác mát xa này sẽ giúp làm ấm vành tai, giúp điều hòa và lưu thông khí huyết phần vệ khí dọc hai bên sống lưng.

Cách thực hiện: Dùng ngón cái và trỏ vuốt dọc vành tai ở cả hai bên, từ trên xuống dưới khoảng 10 lần liên tục. Cách này sẽ giúp giảm đau đầu, hạ huyết áp.

Mát xa phần mũi

Mát xa phần mũi sẽ giúp sản sinh endorphine, đây là chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ giúp an thần, hạ huyết áp.

Theo Đông y, động tác vuốt dọc theo hai bên mũi xuống cằm sẽ tác động vào hai kinh dương minh. Đây là nơi tập trung nhiều khí huyết, có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài, gia tăng sự lưu thông khí huyết và làm nhẹ áp lực lên thành mạch.

Cách thực hiện: Đặt ngón trỏ vào điểm giữa hai đầu chân mày rồi vuốt dọc xuống theo hai bên cánh mũi, qua khóe miệng đến tận chót cằm. Thực hiện với cả hai bên cánh mũi cùng một lúc. Lưu ý, bạn nên vuốt chậm và nhẹ, mát xa liên tục 15 – 20 lần.

Mát xa khu vực thái dương

Tác động vào khu vực thái dương sẽ làm giảm nhẹ áp lực ở đầu, giảm đau đầu nhanh chóng. Động tác này ngoài việc giải tỏa sự sung huyết tại những huyệt vị thường bị tắc nghẽn ở vùng trán và thái dương còn có khả năng thúc đẩy quá trình lưu thông khí huyết, giúp ổn định huyết áp.

Cách thực hiện: Dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt ở điểm giữa hai đầu chân mày, nhẹ nhàng vuốt dài theo xương chân mày ra thái dương đến tận đuôi mắt. Thực hiện cùng lúc cả hai bên thái dương, mỗi lần vuốt khoảng 10 lần.