Ai trong chúng ta cũng có những thói quen xấu . Chúng được hình thành từ nhỏ do bạn không biết tác hại của nó, hoặc dù biết những vẫn khó sửa. Ban đầu, có lẽ bạn không thấy những ảnh hưởng tai hại của các thói quen này, nhưng về lâu dài thì những nguy hiểm của chúng mới lộ ra rõ rệt.

Mặc dù điều này có thể giúp chị em tránh được những tình huống ‘lộ hàng’ gây đỏ mặt, song nó cực hại cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rất nhiều ảnh hưởng xấu của động tác tưởng chừng vô hại này. Một cuộc khảo sát ước tính 60% dân số, nhất là phụ nữ tuyên bố họ thích ngồi bắt chéo chân vì cảm thấy thoải mái.

Nam giới và phụ nữ có những thói quen xấu khác nhau. Nếu ở đàn ông, hút thuốc lá là thói quen tai hại thì với phụ nữ, ngồi bắt chéo chân cũng có nhiều tác hại không kém tới sức khỏe . Dường như hành vi này đã trở thành 1 thói quen trong vô thức của nhiều chị em, nhất là những người mặc váy.

Sau đây là những hậu quả nguy hiểm của thói quen này mà phụ nữ cần bỏ ngay lập tức:

Tăng huyết áp

Một nghiên cứu gần đây phát hiện việc ngồi ở tư thế này có thể tăng huyết áp cơ thể lên đáng kể. Nghiên cứu này cho biết nguyên nhân tăng huyết áp khi ngồi bắt chéo chân là do máu ở chân bị nghẽn, khiến lực hút về tim tăng lên. Khi bạn ngồi ở tư thế này, 1 chân sẽ nằm ở vị trí cao hơn chân kia, do đó máu khó lưu thông hơn, làm tăng huyết áp.

Do đó, chị em cần có tư thế ngồi phù hợp để tránh bị tăng huyết áp.

Gây đau lưng và đau cổ

Ngồi bắt chéo chân có thể gây đau lưng và đau cổ ở nhiều người vì tư thế này không lý tưởng cho hông. Ở tư thế này, hông bạn bị xoắn lại, trọng tâm cũng dồn về 1 phía. Điều này sẽ khiến hông và cổ chịu 1 áp lực lớn.

Đột quỵ

Các chuyên gia cho biết việc ngồi bắt chéo chân hơn 15 phút cũng có thể gây tê chân và lưng tạm thời. Khi đứng lên, bạn rất dễ bị té ngã do máu lưu thông không đều. Về lâu dài, nó thậm chí có thể dẫn tới đột quỵ.

Viêm nhiễm âm đạo

Việc phụ nữ ngồi vắt chéo chân trong thời gian dài có thể dẫn tới viêm nhiễm âm đạo vì vùng kín bị bít không khí, tạo ra môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Bạn nên biết rằng âm đạo cần khô thoáng để phòng ngừa các bệnh viêm nhiễm. Ngoài việc tránh thói quen này, chị em cần mặc quần lót bằng cotton và thay đồ lót thường xuyên để ngừa bệnh.

Hãy lưu ý vì sức khỏe của bản thân nhé.