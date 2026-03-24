Nửa đêm mở cửa cho chị gái, tôi giật mình nhìn chiếc áo ướt sũng và hình ảnh đau lòng đằng sau lớp vải

Tâm sự gia đình 24/03/2026 22:24

Mở cửa cho chị gái, tôi hoảng hốt thấy áo của chị gái ướt sũng. Chị nói chạy xe đến gần tới nhà tôi thì mắc mưa, chị lười mặc áo mưa nên bị ướt. Tôi trách chị không cẩn thận, nếu bệnh cảm thì sao, anh rể sẽ trách tôi mất. Chị cúi đầu không nói gì.

Từ nhỏ, tôi thương chị gái hiền lành, ngoan ngoãn. Chị chưa từng yêu đương ai, anh rể tôi là người đàn ông đầu tiên của chị, cũng là người bố mẹ tôi tìm cho chị.

Từ ngày lấy anh rể, chị tôi không phải làm dâu, hai người có nhà riêng. Anh rể có công ty riêng, chị giúp đỡ anh tính toán số sách, cũng có tiếng làm bà chủ. Bố mẹ tôi hay nói chị tôi có phước, lấy chồng giàu sung sướng tấm thân. Tôi cũng thấy mừng cho chị, từ nhỏ tôi cứ sợ chị hiền quá sau này sẽ bị chồng ức hiếp.

Tuần vừa rồi, con gái tôi bệnh phải nằm viện vài ngày rồi về nhà. Chị tôi nghe thế thì nói sẽ sang nhà tôi ở lại vài hôm để giúp tôi chăm sóc con. Tôi sợ phiền đến cuộc sống của anh chị nên từ chối, nhưng chị vẫn một mực đòi sang. Tối đó chồng tôi đi công tác, trời mưa to như trút nước.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhìn chị mặc áo khóac đã ướt thì liền nói chị mau cởi ra, phòng cảm cúm. Nhưng chị chần chừ hỏi tôi nhà vệ sinh ở đâu. Tôi vẫn một mực nói chị cởi ra đi rồi muốn làm gì thì làm, đồ ướt bám vào người thì không tốt. Tôi định tự tay cởi cho chị nhưng khi tôi vừa chạm vào thì chị co người lại, rên lên một tiếng. Tôi ngỡ ngàng, một mực nói chị phải cởi áo khoác ra ngay.

Chị tôi từ từ cởi áo khoác ra, chị cởi tới đâu thì tôi lặng người nhìn theo tới đó. Vì sau lớp áo khoác chị mặc chính là cơ thể đầy vết roi hằn. Chị tôi bị chồng bạo hành bằng roi vì ghen tuông. Chị kể anh rể ban đầu rất thương chị, nhưng từ khi chị giúp chồng làm sổ sách cho công ty, nhiều lần gặp khách hàng, nhân viên thì anh nổi cơn ghen tuông. Dù chị có giải thích thế nào anh cũng không chịu nghe, thẳng tay dùng roi đánh chị.

Tôi nghe chị kể mà rợn người, đau lòng vô cùng. Giờ là thời nào rồi mà chị còn chịu đựng cảnh chồng đánh thế này? Tôi nói sẽ báo cho bố mẹ biết, không thể để chị chịu khổ thế này. Nhưng chị ngăn tôi lại, chị kể bố tôi làm ăn thua lỗ, giấu vợ con mượn món nợ lớn. Chị khó khăn lắm mới xin được chồng trả nợ giúp bố. Nợ vẫn còn một ít, chị không muốn bố mẹ già rồi còn khổ vì tiền bạc.

Tôi nghẹn lời không nói được gì nữa. Tôi thương chị gái quá nhưng tôi cũng chẳng có nhiều tiền để trả anh rể số tiền anh cho bố tôi mượn. Giờ tôi phải làm sao để chị gái đỡ khổ đây?

3 năm kết hôn chồng chưa một lần chạm vào người, nhân lúc anh say tôi chủ động "động phòng" để rồi nhận cái kết đắng ngắt

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Về nhà sớm hơn 2 tiếng, tôi "hóa đá" khi thấy đôi giày lạ và tiếng động phát ra từ phòng khách

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Em họ chồng tương lai lên ở nhờ nửa tháng, tôi "hóa đá" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 0 giờ

Tâm sự 46 phút trước
Vừa cầm tờ quyết định ly hôn rời tòa, thấy vợ cũ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường, tôi hoảng lên khi biết sự thật

Tâm sự 52 phút trước
Đêm mưa gió chồng vắng nhà, tôi chết lặng trước "lời đề nghị" lúc 0 giờ của bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Chi tiền tỷ tổ chức đám cưới trong mơ, đang lúc trao nhẫn chú rể bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi xé lòng phía sau

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Gặp lại tình cũ trong đám cưới bạn thân, anh ta quỳ gối lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp 1 câu khiến anh ta xấu hổ rời đi

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Vợ thường xuyên "mất tích" trong nhà tắm lúc nửa đêm, chồng bật khóc khi biết lý do vợ cố che giấu

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Cho em chồng ở nhờ cả năm chỉ đãi rau luộc với lạc rang, ngày cô ấy rời đi, thứ để lại trên bàn khiến tôi xấu hổ

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Vừa bước chân vào nhà đã thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không đánh ghen mà lẳng lặng quay xe

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Lén lắp camera để bắt quả tang osin ăn cắp tiền, tôi bất ngờ khi thấy bóng dáng kẻ trộm quen thuộc giữa đêm khuya

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Tử vi thứ Tư ngày 25/3/2026 của 12 con giáp:Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Về nhà sớm hơn 2 tiếng, tôi "hóa đá" khi thấy đôi giày lạ và tiếng động phát ra từ phòng khách

Đêm mưa gió chồng vắng nhà, tôi chết lặng trước "lời đề nghị" lúc 0 giờ của bố chồng

Cho em chồng ở nhờ cả năm chỉ đãi rau luộc với lạc rang, ngày cô ấy rời đi, thứ để lại trên bàn khiến tôi xấu hổ

Chồng đi xuất khẩu lao động bỗng bặt vô âm tín 3 năm, ngày anh trở về tôi "ngã quỵ" khi thấy thứ anh mang theo trên tay

Lần đầu qua nhà bạn trai ngủ lại, nửa đêm dậy đi vệ sinh tôi "hóa đá" thấy 2 bóng người quấn lấy nhau trên sofa

3 năm kết hôn chồng chưa một lần chạm vào người, nhân lúc anh say tôi chủ động "động phòng" để rồi nhận cái kết đắng ngắt