Hí hửng đưa bạn gái về nhà, tôi 'hóa đá' khi vừa mở cửa đã thấy hai bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Tâm sự 24/03/2026 22:18

Người phụ nữ kia là vợ cũ của tôi. Chuyện này kể ra có vẻ kì lạ, chúng tôi đã ly hôn nhưng vẫn quyết định ở cùng nhà với nhau. Vì có chút vướng mắc về việc chia tài sản.

Tôi có một đời vợ, từng ly hôn cách đây 3 năm. Hiện giờ tôi độc thân, đang hẹn hò với người yêu tên Ly. Cô ấy dịu dàng, hiền lành, đặc biệt rất hiểu chuyện, cảm thông cho tôi. Lần đó, tôi quyết định dẫn bạn gái về nhà chơi sau nửa năm quen biết. Tôi cứ nghĩ đây sẽ là một ngày đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ yêu đương của chúng tôi.

Chẳng ngờ khi tôi vừa mở cửa thì tôi và Ly điếng người đứng hình khi thấy một đôi nam nữ đang quấn nhau trong nhà. Thấy chúng tôi đứng nhìn thì cả hai hoảng hốt buông nhau ra. Tôi dù vẫn sốc nhưng đã vội vàng dẫn người yêu rời khỏi ngay.

Người phụ nữ kia là vợ cũ của tôi. Chuyện này kể ra có vẻ kì lạ, chúng tôi đã ly hôn nhưng vẫn quyết định ở cùng nhà với nhau. Vì có chút vướng mắc về việc chia tài sản. Tôi và vợ cũ thống nhất sẽ để cô ấy sở hữu căn nhà chung này nhưng cô ấy phải đưa tôi 500 triệu để mua trả góp một căn nhà khác. Nhưng vợ cũ vẫn chưa kiếm đủ tiền để đưa cho tôi. Hơn nữa, chúng tôi quyết định sống cùng nhà để hai con chung không bị sốc tâm lý khi bố mẹ ly hôn. 

Dù ở chung một nhà nhưng tôi và vợ cũ không hề đụng chạm thân xác. Sau ly hôn, tôi và vợ cũ đều có mối quan hệ khác. Cô ấy nhanh chóng có bạn trai, thường dẫn bạn trai về nhà khi tôi và con đi vắng. Tôi thì có người yêu chậm hơn cô ấy mấy tháng. Ly khi biết chuyện này cũng rất hiểu cho nỗi khổ tâm khi phải sống cùng nhà với vợ cũ của tôi. Cô ấy còn nói sẽ cùng tôi cố gắng để có tiền mua một căn nhà khác.

Nhưng sau hôm thấy vợ cũ và bạn trai ôm lấy nhau trong phòng khách đó, Ly bỗng chốc thay đổi thái độ với tôi. Cô ấy ít nói chuyện, hẹn hò cùng tôi. Cô ấy nói rõ không thích tôi sống cùng vợ cũ như thế. Nhưng giờ tôi vẫn chưa đủ tiền để mua nhà mới, cũng không muốn con cái ám ảnh tâm lý bố mẹ ly hôn. Mà không chuyển đi thì tôi sợ mất người yêu. Giờ tôi phải làm sao đây?

Thấy thông gia đi xe máy "cà tàng" đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh để rồi "ngã ngửa" khi bố cô dâu vỗ yên xe: "Trong này có 2 tỷ đấy!"

Thấy thông gia đi xe máy "cà tàng" đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh để rồi "ngã ngửa" khi bố cô dâu vỗ yên xe: "Trong này có 2 tỷ đấy!"

Trước khi cưới thì tôi biết rõ mẹ chồng khó tính, bà cũng gặng hỏi xem bố mẹ tôi cho của hồi môn bao nhiêu nhưng tôi không nói cụ thể. Bởi tôi muốn đến ngày cưới thông báo cho bất ngờ.

Về nhà sớm hơn 2 tiếng, tôi "hóa đá" khi thấy đôi giày lạ và tiếng động phát ra từ phòng khách

Về nhà sớm hơn 2 tiếng, tôi "hóa đá" khi thấy đôi giày lạ và tiếng động phát ra từ phòng khách

Em họ chồng tương lai lên ở nhờ nửa tháng, tôi "hóa đá" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 0 giờ

Em họ chồng tương lai lên ở nhờ nửa tháng, tôi "hóa đá" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 0 giờ

Vừa cầm tờ quyết định ly hôn rời tòa, thấy vợ cũ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường, tôi hoảng lên khi biết sự thật

Vừa cầm tờ quyết định ly hôn rời tòa, thấy vợ cũ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường, tôi hoảng lên khi biết sự thật

Đêm mưa gió chồng vắng nhà, tôi chết lặng trước "lời đề nghị" lúc 0 giờ của bố chồng

Đêm mưa gió chồng vắng nhà, tôi chết lặng trước "lời đề nghị" lúc 0 giờ của bố chồng

Chi tiền tỷ tổ chức đám cưới trong mơ, đang lúc trao nhẫn chú rể bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi xé lòng phía sau

Chi tiền tỷ tổ chức đám cưới trong mơ, đang lúc trao nhẫn chú rể bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi xé lòng phía sau

Gặp lại tình cũ trong đám cưới bạn thân, anh ta quỳ gối lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp 1 câu khiến anh ta xấu hổ rời đi

Gặp lại tình cũ trong đám cưới bạn thân, anh ta quỳ gối lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp 1 câu khiến anh ta xấu hổ rời đi

Vợ thường xuyên "mất tích" trong nhà tắm lúc nửa đêm, chồng bật khóc khi biết lý do vợ cố che giấu

Vợ thường xuyên "mất tích" trong nhà tắm lúc nửa đêm, chồng bật khóc khi biết lý do vợ cố che giấu

Cho em chồng ở nhờ cả năm chỉ đãi rau luộc với lạc rang, ngày cô ấy rời đi, thứ để lại trên bàn khiến tôi xấu hổ

Cho em chồng ở nhờ cả năm chỉ đãi rau luộc với lạc rang, ngày cô ấy rời đi, thứ để lại trên bàn khiến tôi xấu hổ

Vừa bước chân vào nhà đã thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không đánh ghen mà lẳng lặng quay xe

Vừa bước chân vào nhà đã thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không đánh ghen mà lẳng lặng quay xe

Lén lắp camera để bắt quả tang osin ăn cắp tiền, tôi bất ngờ khi thấy bóng dáng kẻ trộm quen thuộc giữa đêm khuya

Lén lắp camera để bắt quả tang osin ăn cắp tiền, tôi bất ngờ khi thấy bóng dáng kẻ trộm quen thuộc giữa đêm khuya

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Tử vi thứ Tư ngày 25/3/2026 của 12 con giáp:Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

Tử vi thứ Tư ngày 25/3/2026 của 12 con giáp:Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

Em họ chồng tương lai lên ở nhờ nửa tháng, tôi "hóa đá" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 0 giờ

Em họ chồng tương lai lên ở nhờ nửa tháng, tôi "hóa đá" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 0 giờ

Vừa cầm tờ quyết định ly hôn rời tòa, thấy vợ cũ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường, tôi hoảng lên khi biết sự thật

Vừa cầm tờ quyết định ly hôn rời tòa, thấy vợ cũ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường, tôi hoảng lên khi biết sự thật

Chi tiền tỷ tổ chức đám cưới trong mơ, đang lúc trao nhẫn chú rể bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi xé lòng phía sau

Chi tiền tỷ tổ chức đám cưới trong mơ, đang lúc trao nhẫn chú rể bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi xé lòng phía sau

Gặp lại tình cũ trong đám cưới bạn thân, anh ta quỳ gối lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp 1 câu khiến anh ta xấu hổ rời đi

Gặp lại tình cũ trong đám cưới bạn thân, anh ta quỳ gối lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp 1 câu khiến anh ta xấu hổ rời đi

Vợ thường xuyên "mất tích" trong nhà tắm lúc nửa đêm, chồng bật khóc khi biết lý do vợ cố che giấu

Vợ thường xuyên "mất tích" trong nhà tắm lúc nửa đêm, chồng bật khóc khi biết lý do vợ cố che giấu

Vừa bước chân vào nhà đã thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không đánh ghen mà lẳng lặng quay xe

Vừa bước chân vào nhà đã thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không đánh ghen mà lẳng lặng quay xe