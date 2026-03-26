Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 26/03/2026 15:16

con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ bước vào đại vận "vượng tài" nên đón nhận những cơ hội phát tài, chỉ cần không bỏ lỡ thì chắc chắn đây sẽ là thời điểm bội thu về tiền bạc cũng như có thêm của cải cho bạn. Ngoài ra, khi tài tinh nhập mệnh, công việc của con giáp này đi lên như "diều gặp gió", làm một thu mười, công danh rộng mở, thu nhập dồi dào.

Về chuyện tình cảm, mối quan hệ của các cặp đôi tuy không còn nồng nàn như thuở mới yêu nhưng đã bước vào giai đoạn vô cùng ổn định. Còn với những người còn "cô đơn lẻ bóng", dường như sự ân cần và tinh tế của một người đang khiến trái tim bạn đập loạn nhịp.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cuộc sống của Ngọ sẽ có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Những khó khăn đang tồn động đều có hướng giải quyết bất ngờ. Bên cạnh đó, con giáp còn gặp được quý nhân tốt, đưa đường chỉ lối làm giàu và tạo điều kiện xây dựng sự nghiệp trong năm sau. Vận tài của Ngọ thăng hạng không ngừng. Thắng lợi trong công việc mang đến cho Ngọ rất nhiều tiền của. 

 

Con đường tình duyên của trở nên vượng sắc với người tuổi Ngọ. Nếu còn độc thân, bản mệnh sẽ gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà. Còn nếu là người đã có gia đình sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người thuộc con giáp này thường thông minh, nhanh nhẹn, rất giỏi trong việc tìm kiếm các cơ hội và luôn phấn đấu không ngừng để thực hiện được mơ ước của bản thân. Do đó, không chỉ sự nghiệp của con giáp này thăng tiến nhanh chóng mà tài phú cũng rất dồi dào.

Bên cạnh đó, với khả năng kiếm tiền linh hoạt, và sự may mắn trời ban, bạn sẽ có được những khoản thu nhập ngoài dự kiến, đồng thời cũng nắm bắt được những thời cơ đầu tư đem lại khoản tiền kếch xù.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 27/3/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 27/3/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 7 giờ 0 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 9 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng