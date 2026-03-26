Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 27/3/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 26/03/2026 13:46

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ.

Tuổi Sửu

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ trở nên suôn sẻ và hanh thông bất ngờ. Con giáp này không cần lo lắng về tiền bạc khi có nhiều nguồn thu tự động về túi. Bản mệnh có được nhiều lời mời cộng tác với khả năng thu về lợi nhuận cao. Ngoài ra, những dự án mà bạn đã đầu tư cũng bắt đầu có tín hiệu khởi sắc.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này bền chặt Cục diện Ngũ hành tương sinh Hỏa - Thổ giúp những cặp đôi có sự gắn kết với nhau. Hai bạn luôn thấu hiểu và chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Đôi bên đều cảm thấy bình yên và tin tưởng tuyệt đối về người yêu của mình.

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 27/3/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ đón nhận được nhiều nguồn thu mới giúp bạn chi trả cho những khoản cần thiết. Ngoài ra, bạn cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác đầu tư với giá trị hợp đồng đáng mơ ước. Tuy nhiên, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn sàng tin thần và có kế hoạch cụ thể để ứng phó cho những tình huống có thể xảy đến.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ trở nên hài hòa. Bạn và đối phương dù không có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau nhưng luôn biết quan tâm và tạo cho nhau sự tin tưởng. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách và biết rằng mình đã chọn đúng người.

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 27/3/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên khá dễ dàng. Cục diện Tam Hợp Thái Tuế giúp con giáp này có thể hoàn thành các công việc với hiệu quả tối ưu. Bạn có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng và năng lực của mình và vượt xa các đồng nghiệp cùng vị trí.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Dường như là người độc thân có khả năng cao sẽ “cảm nắng” một ai đó. Trong khi đó, người có đôi nhận ra chia tay mới là hướng đi tốt nhất dành cho cả hai.

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 27/3/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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