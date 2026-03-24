Thấy thông gia đi xe máy 'cà tàng' đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh để rồi 'ngã ngửa' khi bố cô dâu vỗ yên xe: 'Trong này có 2 tỷ đấy!'

Tâm sự Eva 24/03/2026 22:14

Trước khi cưới thì tôi biết rõ mẹ chồng khó tính, bà cũng gặng hỏi xem bố mẹ tôi cho của hồi môn bao nhiêu nhưng tôi không nói cụ thể. Bởi tôi muốn đến ngày cưới thông báo cho bất ngờ.

Yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi và Tuấn làm đám cưới, mọi người cứ đinh ninh là tôi cưới chạy bầu mới gấp gáp như vậy, ít nhất cũng phải yêu vài năm để hiểu nhau hơn đã. Nhưng tính tôi rất thoáng, nhận thấy Tuấn là người đàn ông tốt, mẫu mực nên tôi cũng không muốn yêu lâu để đêm dài lắm mộng.

Nói về gia cảnh hai bên thì nhà chồng tôi cũng khá giả, bố chồng thì rất hiền hậu nhưng ngược lại thì mẹ chồng khó tính. Còn bên nhà tôi thì bố mẹ trước đều làm kinh doanh nay đã nghỉ hưu.

 

 

Tôi là con út, anh chị em của tôi đều đã yên bề gia thất hết cả rồi. Nhà tôi và nhà chồng cách nhau 50 km, nhưng vì không muốn bày vẽ nhiều thủ tục cho tốn kém thời gian và sức khỏe, tiền bạc nên hai gia đình quyết định gộp ăn hỏi và đưa dâu cùng 1 ngày cho thuận tiện luôn.

Vào ngày tổ chức hôn lễ của chúng tôi thì nhà trai thuê dàn xe ô tô đến rước dâu rất hoành tráng. Còn về phần nhà tôi thì bố mẹ lại quyết định đi xe máy sang nhà trai, vừa thoáng mát lại không bị say xe. Quan trọng nhất là bố tôi dùng con xe máy tồi tàn nhất để bỏ số tiền hồi môn tặng con gái vào trong đó, tính ra thì 2 tỷ chứ không phải ít ỏi gì cả.

Mẹ tôi bảo thuê xe ô tô đi cho đỡ bị nhà trai xem thường, nhưng bố tôi một mực bảo:

"Đi xe cũ rồi lại xấu xấu bẩn bẩn như này chở tiền không bị chú ý. Số tiền này là để cho vợ chồng nó mua căn chung cư sống cho thoải mái''.

Ảnh minh họa: Internet

Còn chồng tôi thì nói nhỏ với tôi là bố mẹ chồng sẽ tặng con dâu 2 kiềng vàng trị giá 1 cây. Lúc đó tôi cũng không nhận xét gì vì quà của bố mẹ cho thì đó là lộc, bao nhiêu cũng quý cả.

Ngày cưới thấy nhà tôi đi xe máy cũ kỹ sang thì mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt. Thậm chí lúc khách khứa ra về gần hết thì mẹ chồng bĩu môi bảo:

"Đám cưới con cái là chuyện cả đời thế mà ông bà thông gia không thuê được cái xe nào tử tế hơn à? Nhìn xe này khác nào chở lợn không cơ chứ? Ông bà không đủ tiền thuê thì cứ bảo với nhà tôi thuê cho. Chứ làm ăn kiểu này thì khác nào ông bà bôi tro trát trấu vào mặt gia đình tôi?''.

Lúc mẹ chồng tôi nói thì mọi người ai chứng kiến cũng thấy ái ngại, không biết phải nói lại sao nữa. Bản thân tôi thì có chút khó chịu khi mẹ chồng dùng những lời lẽ như vậy để nói với bố mẹ tôi.

Vậy nhưng lúc đó bố tôi vẫn bình tĩnh, ông nhẹ nhàng đáp:

''Xe này trông bẩn bẩn thế thôi nhưng tôi cố tình chọn nó để bỏ 2 tỷ vào đó làm của hồi môn tặng vợ chồng con rể đấy bà ạ. Chứ nhà tôi xe đẹp thiếu gì, bỏ tiền tỷ như này thì đi xe xấu cho đỡ bị chú ý''.

Vốn dĩ mẹ chồng khó tính, đang cau có thì vừa nghe thấy số tiền 2 tỷ mắt bà liền sáng bừng lên:

''Hóa ra ông bà thông gia tính toán chu đáo, cẩn thận như vậy. Tôi đúng là chẳng nhanh ý gì cả, mong ông bà thông cảm nhé''

Kể từ lúc đó thì mẹ chồng tôi cười tíu tít suốt cả ngày, bà cũng quan tâm chăm sóc tôi nhiệt tình lắm. Lúc này chợt tôi nhận ra đàn bà không hơn nhau ở tấm chồng hay mẹ chồng mà hơn nhau ở việc có bao nhiêu tiền thôi mọi người ạ.

