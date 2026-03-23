Bạn có đang bỏ lỡ những loại thực phẩm bổ máu "thần kỳ" ngay trong chính gian bếp

Sống khỏe 23/03/2026 11:30

Thiếu máu là một trong những căn bệnh rất phổ biến hiện nay, tác động không nhỏ đến tâm lý cũng như sức khỏe của bệnh nhân. Đó là lý do tại sao những món ăn bổ máu cho người bệnh đang là chủ đề được nhiều người quan tâm hiện nay.

Thiếu máu ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?

Thiếu máu ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, những chức năng liên quan đến tâm thần, trí nhớ, thậm chí gây ra bệnh lý. Nhiều trường hợp bị thiếu máu có thể dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng, ví dụ như:

Bạn có đang bỏ lỡ những loại thực phẩm bổ máu 'thần kỳ' ngay trong chính gian bếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn nhịp tim, tim đập nhanh, thở gấp và khó thở khi gắng sức hoặc các vấn đề về tim mạch kéo dài như suy tim mạn.

Suy nhược nghiêm trọng. Đây là tình trạng bị thiếu máu kéo dài khiến da xanh nhợt nhạt, cơ thể mệt mỏi, giảm năng lượng, có thể đột ngột ngất xỉu.

Thiếu máu não. Thiếu máu khiến hoạt động cung cấp oxy cho hoạt động các cơ quan quan trọng trong đó có não không còn hiệu quả, gây chóng mặt, buồn ngủ, ù tai, hoa mắt, kém tập trung, giảm trí nhớ, khả năng tư duy và năng suất lao động.

Rối loạn tri giác, đe dọa tính mạng. Trường hợp này xảy ra khi người bệnh bị thiếu hoặc mất lượng máu quá lớn cấp tính mà không thể kịp thời bù đắp được.

Với thai phụ, tình trạng thiếu máu trong thai kỳ có thể dẫn đến sinh non, chậm tăng trưởng trong tử cung, thậm chí sảy thai. Thiếu máu sau thai kỳ còn gây băng huyết sau sinh, giảm miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng, tăng nguy cơ tử vong mẹ và con.

Ở trẻ em thiếu máu gây biếng ăn, chậm tăng cân, học lực sa sút…

Bạn có đang bỏ lỡ những loại thực phẩm bổ máu 'thần kỳ' ngay trong chính gian bếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra còn thiếu máu trong bệnh cảnh mất nhiều máu trong kỳ kinh nguyệt, rối loạn hấp thu của ruột non, chảy máu từ cơ quan bên trong cơ thể.

Những thực phẩm nên bổ sung

Thịt đỏ: Các loại thịt như bò, lợn, cừu, dê chứa hàm lượng sắt cao, giúp tăng cường sản xuất hồng cầu. Tuy nhiên, do chứa nhiều cholesterol, cần ăn với lượng hợp lý để tránh nguy cơ bệnh tim mạch.

Hải sản: Nhiều loại hải sản giàu sắt và vitamin B12 - yếu tố quan trọng trong quá trình tạo máu. Trong đó, sò, cá là những lựa chọn nên ưu tiên.

Trứng: Trứng cung cấp protein, vitamin và khoáng chất, trong đó có sắt. Người trưởng thành nên ăn 3-4 quả mỗi tuần; riêng người có bệnh lý tim mạch hoặc huyết áp cao nên hạn chế hơn.

Rau xanh đậm: Các loại rau như cải bó xôi, súp lơ, rau muống, đậu bắp… chứa nhiều sắt và vitamin A, C, K, giúp hỗ trợ tạo máu và tăng sức đề kháng.

Bạn có đang bỏ lỡ những loại thực phẩm bổ máu 'thần kỳ' ngay trong chính gian bếp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trái cây giàu vitamin C: Cam, bưởi, quýt… giúp tăng khả năng hấp thu sắt của cơ thể, từ đó cải thiện hiệu quả tình trạng thiếu máu.

Nho khô: Đây là nguồn cung cấp sắt tự nhiên, thích hợp dùng như món ăn nhẹ hàng ngày cho người thiếu máu.

Mật ong: Mật ong hỗ trợ tăng tích lũy sắt và cân bằng huyết sắc tố. Có thể dùng trực tiếp hoặc pha nước ấm uống vào buổi sáng.

Các loại hạt: Hạt điều, vừng, hạt chia… không chỉ giàu sắt mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho hệ tuần hoàn, giúp lưu thông máu hiệu quả hơn.

Khi dùng những món ăn bổ máu bệnh nhân cần lưu ý gì?

Để cơ thể hấp thụ chất sắt tối đa từ các món ăn, người thiếu máu không nên uống trà hoặc uống cà phê khi dùng các món ăn được làm từ các loại thực phẩm vừa đề cập trên. Bởi những loại thức ăn này chứa một lượng polyphenol có thể ngăn cản quá trình cơ thể hấp thụ chất sắt.

Bạn có đang bỏ lỡ những loại thực phẩm bổ máu 'thần kỳ' ngay trong chính gian bếp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một điều mà các chuyên gia y tế khuyến nghị là không nên kết hợp các loại thực ăn bổ sung sắt và canxi cùng một lúc. Bởi các thức ăn giàu canxi có khả năng làm giảm hiệu suất cơ thể hấp thụ sắt. Thay vào đó, nên kết hợp tiêu thụ các loại thức ăn chứa nhiều chất sắt cùng với các món ăn giàu vitamin C như: dâu tây, bưởi, ổi, cam,..

Bên cạnh đó, sự kết hợp sử dụng giữa các thực phẩm giàu protein và chất sắt cũng được khuyến cáo, nhất là protein có nguồn gốc động vật. Bởi các món ăn này sẽ giúp quá trình cơ thể hấp thu sắt diễn ra hiệu quả.

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