Hai căn bệnh phổ biến nhất từ muỗi truyền chính là sốt rét và sốt xuất huyết. Ngoài ra còn có một số bệnh do muỗi truyền có mối nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe mọi người.

Hàng năm có rất nhiều ca tử vong do muỗi truyền, có những căn bệnh chúng ta chưa biết hoặc ít ngờ tới. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, bạn cần lưu tâm hơn trước mối nguy hại này.

Dưới đây là danh sách các căn bệnh do muỗi truyền có thể dẫn đến tử cong mà nhiều người chưa biết hoặc không thể ngờ tới.

Cảnh báo 10 căn bệnh nguy hiểm do muỗi truyền

- Virus Keystone: Đây là một loại virus mới được phát hiện có khả năng gây ra bệnh tật trên diện rộng. Các triệu chứng của nó bao gồm sốt, đau đầu và phát ban.

- Virus Mayaro: Loại virus này gây sốt, đau khớp, sưng tấy và có khả năng gây ra các đợt bùng phát lớn.

- Virus Usutu: Một loại virus gây sốt, đau đầu và viêm não, có khả năng lây lan rộng rãi.

- Virus Bunya: Bunya Virus là một nhóm virus có thể gây sốt, đau đầu và sốt xuất huyết, có khả năng gây tử vong cao.

- Sốt thung lũng Rift: Do virus rift valley fever (RVF) gây ra. Đây là một loại virus gây sốt, đau đầu và sốt xuất huyết, có khả năng bùng phát thành dịch lớn với tỷ lệ tử vong cao.

- Sốt xuất huyết: Loại virus gây bệnh sốt xuất huyết có thể khiến người bệnh sốt, đau đầu, đau người, xuất huyết... có khả năng lây truyền rộng rãi và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

- Bệnh Zika : Loại virus này có thể gây sốt cao, dị tật bẩm sinh và rối loạn thần kinh, có khả năng lây truyền rộng rãi và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

- Viêm não La Crosse: Một loại virus gây sốt, đau đầu và viêm não, có khả năng gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng.

- Virus Tembusu: Đây cũng là loại virus gây sốt, đau đầu và viêm não, có thể dẫn đến lây truyền rộng rãi, có tỷ lệ tử vong cao.

- Virus Ntaya: Virus gây sốt, đau đầu và sốt xuất huyết, có thể gây ra các đợt bùng phát lớn, tỷ lệ tử vong cao.

Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng bệnh từ muỗi truyền

Để nói không với những căn bệnh chết người này, mỗi người cần trang bị cho mình kiến thức riêng. Hãy cùng tìm hiểu những cách tự phòng bệnh dưới đây:

Đối với người lao động

Có những bước đơn giản bạn có thể thực hiện để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi bị muỗi đốt và các căn bệnh mà chúng có thể gây ra:

- Sử dụng thuốc chống côn trùng bất cứ khi nào bạn ở ngoài trời. Tìm loại thuốc chống côn trùng phù hợp và sử dụng theo hướng dẫn. Nếu sử dụng kem chống nắng, hãy thoa kem chống nắng trước và sau đó thoa thuốc chống côn trùng.

- Mặc quần áo dài tay (che các vùng da hở như tay, cánh tay, chân và các vùng da hở khác). Đội mũ có lưới chống muỗi để bảo vệ mặt và cổ.

- Loại bỏ nước đọng (ví dụ như lốp xe, xô, thùng…) để giảm nơi muỗi đẻ trứng; loại bỏ nước đọng ở khu vực xung quanh nhà, nơi sinh sống...

- Lên lịch các hoạt động ngoài trời để tránh những giờ từ chạng vạng đến bình minh trong mùa muỗi cao điểm.

Đối với nơi làm việc

- Một số muỗi đẻ trứng trong hoặc gần nơi nước đọng, có thể giảm số lượng muỗi tại nơi làm việc bằng cách tránh để đọng nước như: Tháo dỡ, lật úp, che phủ hoặc cất giữ thiết bị; loại bỏ lốp xe, xô, chai và thùng chứa nước…

- Ngăn muỗi vào phòng bằng cách đảm bảo cửa ra vào và cửa sổ có lưới và luôn đóng kín khi có thể.

- Cung cấp kiến thức về nguy cơ bị muỗi đốt và cách phòng ngừa, triệu chứng của bệnh do muỗi truyền, sử dụng thuốc chống côn trùng an toàn… cho người lao động.

- Khuyến khích người lao động mặc quần áo che phủ tay, cánh tay, chân và các vùng da hở khác; cân nhắc sử dụng mũ có màn chống muỗi để bảo vệ mặt và cổ.

- Cung cấp thuốc chống côn trùng.

- Cung cấp permethrin để sử dụng cho quần áo và đồ dùng…

Những đối tượng nào dễ mắc bệnh nhất?

Theo các chuyên gia, các đối tượng này sẽ dễ mắc bệnh do muỗi truyền hơn bình thường. Công nhân làm việc ngoài trời. Những người đi công tác đến những khu vực có bệnh do muỗi truyền. Nhân viên phòng thí nghiệm làm việc với các mẫu, nuôi cấy hoặc động vật chân đốt có khả năng bị nhiễm bệnh. Nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân bị hoặc có thể bị nhiễm một số bệnh do muỗi truyền. Sự lây truyền có thể xảy ra thông qua vết rách trên da hoặc qua vết thương đâm xuyên sắc nhọn…

Vì vậy, nếu bạn nằm trong nhóm các đối tượng trên cần hết sức cẩn thận, phải tìm cách tự phòng bệnh khi còn có thể nhé!