Ai cũng biết nước là một trong những thứ cần thiết và quan trọng nhất cho cơ thể, chính vì thế chúng ta đều được khuyên nên uống càng nhiều nước càng tốt. Tuy nhiên nếu bạn thấy thèm nước và uống bao nhiêu cũng không cảm thấy bớt khát thì cần phải chú ý.

Nếu thường xuyên thèm ăn những thứ này, hãy coi chừng vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang mắc bệnh.

Thèm uống nước có ga là do cơ thể bạn đang thèm caffeine. Trong một lon nước uống có ga cung cấp khoảng 30mg caffeine, giúp bạn tỉnh táo và không bị bồn chồn.

Cảm giác thèm nước dù uống bao nhiêu cũng không đủ và thường xuyên buồn tiểu là triệu chứng của bệnh tiểu đường thời kỳ đầu. Các chuyên gia giải thích hiện tượng này là do đường tích tụ quá nhiều trong máu khiến thận phải hoạt động hết mức để xử lý. Khi thận quá tải, đường sẽ liên tục được bài tiết trực tiếp qua nước tiểu, khiến bạn luôn cảm thấy khát.

Bên cạnh đó còn một nguyên nhân khác khiến bạn muốn dùng đồ uống có ga là do cơ thể thiếu hụt canxi. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, các axit photphoric trong đồ uống có ga sẽ gây hao hụt canxi và magie ở xương. Điều này tạo ra một vòng tròn luẩn quẩn của sự thiếu hụt canxi và thèm thức uống có ga.

Thèm nước đá

Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, thèm ăn nước đá là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang bị thiếu máu. Bởi việc nhai nước đá giúp làm tăng lưu lượng máu lên não khiến người bệnh cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn.

Thèm nước đá là dấu hiệu bạn đang bị thiếu máu - Ảnh minh họa: Internet

Để giải quyết vấn đề này, bạn nên đưa các loại thịt đỏ vào chế độ ăn hàng ngày để bổ sung chất sắt, giúp tăng lượng máu cho cơ thể.

Thèm chocolate

Liên tục thèm ăn chocolate chứng tỏ bạn đang căng thẳng, stress thậm chí mắc chứng trầm cảm. Chocolate đen có chứa magie và theobromine là chất giúp giảm căng thẳng và làm tinh thần tốt lên rất nhiều.

Thèm đồ mặn

Thường xuyên thèm những món ăn mặn, bạn có thể đang mắc chứng bệnh suy thận. Nếu tình trạng này kéo dài, cơ thể dễ bị tụt huyết áp thậm chí dẫn đến tử vong.

Chính vì thế, nếu bạn thường xuyên thèm các món ăn nhiều muối, hãy nhanh chóng đến gặp bác sĩ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh trước khi quá muộn.

Thèm những thứ không phải thức ăn

Bạn hay thèm những thứ như bột giặt, giấy, tóc... đây là dấu hiệu của hội chứng Pica. Bạn nên đi khám ngay nếu có dấu hiệu thèm ăn những thứ này.

Với cách đoán bệnh qua thức ăn mà cơ thể hay thèm, chúc bạn luôn giữ được sức khỏe tốt.