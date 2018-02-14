Chỉ mất vài giây nhìn màu sắc của phân đoán bệnh 'chuẩn không cần chỉnh'

Sống khỏe 14/02/2018 15:42

Sau khi đi đại tiện, chỉ cần vài giây nhìn màu sắc phân bạn có thể đoán bệnh chính xác đến không ngờ đấy!

Chất thải của cơ thể như nước tiểu, phân là những thứ chúng ta không bao giờ muốn nhìn. Tuy nhiên, nếu quan sát những chất thải này, đặc biệt là màu sắc của phân bạn có thể đoán được bệnh khá chính xác đấy.

Chỉ mất vài giây nhìn màu sắc của phân đoán bệnh 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 1
Màu sắc của chất thải khi đại tiện có thể tiết lộ tình trạng sức khỏe của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn màu sắc phân đoán bệnh chuẩn đến không ngờ

Phân đen

Phân đen có thể báo hiệu bạn đang bị xuất huyết phần trên của ống tiêu hóa hay loét dạ dày. Tốt nhất người bệnh nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám và điều trị sớm.

Tuy nhiên, nếu bạn đang uống viên sắt để điều trị bệnh thiếu máu, việc chất thải có màu đen là điều hoàn toàn bình thường.

Phân màu vàng 

Đối với một người khỏe mạnh, phân sẽ có màu vàng nhạt hoặc đậm. Tuy nhiên nếu chất thải này có kèm theo một số dấu hiệu khác bạn nên đặc biệt chú ý.

Chỉ mất vài giây nhìn màu sắc của phân đoán bệnh 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 2
Phân màu vàng không kèm theo dấu hiệu bất thường nào chứng tỏ sức khỏe bạn rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Chất thải có màu vàng nhạt, trơn nhầy, mùi như trứng ung là dấu hiệu chứng tỏ có quá nhiều chất béo trong phân chưa được chuyển hóa hết. Đây là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp rắc rối trong việc hấp thu chất béo.

Ngoài ra, trong một số trường hợp đây còn là dấu hiệu của bệnh loét bao tử. Để biết chính xác nguyên nhân, bạn nên đến bệnh viện để được thăm khám.

Phân xanh lá cây

Khi đi đại tiện, chất thải rắn, có màu xanh lá nhạt là do quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh đồng thời bạn đã ăn nhiều rau hoặc thực phẩm có màu xanh. Đây là điều hoàn toàn bình thường, bạn không cần phải lo lắng.

Tuy nhiên, nếu đi phân màu xanh đậm, loãng, bạn nên chú ý bởi có thể đây là biểu hiện của bệnh tiêu chảy, nhiễm trùng hoặc rối loạn vi khuẩn thường trú trong đường ruột.

Phân trắng đục

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chất thải khi đi đại tiện có màu trắng đục là vì thiếu hụt mật. Tình trạng này thường gặp ở những người bị bệnh sỏi mật. Nếu không được điều trị sớm bệnh nhân sẽ gặp các triệu chứng khác như: đau bụng, nước tiểu sậm màu hơn, mắt bị vàng...

Phân màu đỏ

Không ít người hốt hoảng khi nhìn thấy chất thải của mình có màu đỏ như máu. Tuy nhiên, đây là hiện tượng bình thường nếu trước đó bạn ăn nhiều thực phẩm có màu đỏ như xôi gấc, củ dền, cà chua...

Chỉ mất vài giây nhìn màu sắc của phân đoán bệnh 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 3
Phân màu đỏ là một trong những dấu hiệu chứng tỏ cơ thể bạn đang gặp rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong trường hợp không ăn các thức ăn kể trên mà phân vẫn có đốm hoặc những dải màu đỏ tươi, bạn nên chú ý. Đó là những dấu hiệu cho thấy cơ quan nào đó trong hệ tiêu hóa bị chảy máu hoặc bạn đã mắc bệnh trĩ.

Với cách nhìn màu sắc phân đoán bệnh ở trên, hy vọng bạn sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt.

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Kể cả trong thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn, Katie nằm trong bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không thể được cứu sống vì bị mắc bệnh cúm.

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