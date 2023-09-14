Bổ sung đủ 2 lít nước/ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng uống trong 3 thời điểm này lại khiến thận gặp nguy, tim 'cầu cứu'

Sống khỏe 14/09/2023 10:41

Nước chiếm 60% đến 70% trọng lượng của cơ thể. Uống nhiều nước mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, thế nhưng uống vào 3 thời điểm này sẽ rất hại thận và tim mà chúng ta vẫn mắc phải.

Trong khi tập thể dục

Khi bạn đang tập thể dục, chức năng của tim và phổi được tăng cường nhưng hệ tiêu hóa lại tương đôi yếu đi. Chính vì vậy, nếu bạn uống nước trong thời điểm này dễ gây ứ nước trong dạ dày gây đầy bụng, đau bụng, buồn nôn… Không những vậy còn gây thêm gánh nặng cho thận và tim.

Bên cạnh đó, quá trình vận động natri sẽ bị mất theo đường mồ hôi. Nếu tăng cường bổ sung nước, đồng nghĩa với việc mồ hôi sẽ tiết ra nhanh và nhiều hơn, dễ gây ra tình trạng hạ natri máu.

Hạ natri máu nặng có thể gây phù não và phù phổi, làm tổn thương chức năng của não và phổi, có thể gây tử vong. Nếu uống trước tập 1-2 tiếng hoặc sau tập 15 đến 30 phút.

Bổ sung đủ 2 lít nước/ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng uống trong 3 thời điểm này lại khiến thận gặp nguy, tim 'cầu cứu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đang ăn

Trong khi ăn, khoang miệng sẽ tiết ra một lượng nước bọt lớn để giúp tiêu hóa thức ăn, đồng thời giúp bôi trơn thức ăn. Nếu uống thuốc trong lúc này sẽ làm giảm nồng độ nước bọt và làm loãng một phần dịch vị, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và sự hấp thụ trong cơ thể.

Nếu đang ăn mà thấy khác nước có thể uống một ít canh. Trong nước canh có chứa nhiều chất đạm, vitamin sẽ kích thích sản xuất dịch tiêu hoá, không ảnh hưởng đến dạ dày.

Bổ sung đủ 2 lít nước/ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng uống trong 3 thời điểm này lại khiến thận gặp nguy, tim 'cầu cứu' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi uống một số loại thuốc

Không phải lúc nào việc uống thuốc cũng cần phải đi kèm với nước. Có một số loại thuốc đặc biệt, nếu dùng kèm với nước sẽ làm giảm tác dụng của thuốc, thậm chí còn có thể gây ra các bệnh do thuốc gây nên: Thuốc ho, thuốc dạy dày dạng loảng. 

Bổ sung đủ 2 lít nước/ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng uống trong 3 thời điểm này lại khiến thận gặp nguy, tim 'cầu cứu' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý uống nước tốt cho sức khỏe:

Đảm bảo cấp đủ nước cho cơ thể. Trung bình 1 ngày bạn cần uống nước đủ từ 1,5 - 2 lít 1 ngày.

Sáng ngủ dậy nên uống 1 ly nước lọc ấm để làm trơn tru hoạt động gan, thận. Chú ý chỉ uống nước ấm, không nên quá nóng hay quá lạnh.

Tốt nhất, cứ cách 20 phút bạn nên uống 1 ngụm nước nhỏ và uống từ từ để cơ thể dễ hấp thụ hơn.

Những người mắc bệnh về thận hay gan không nên uống nước quá nhiều và cần tư vấn bác sĩ để tìm phương pháp kiểm soát lượng nước tiêu thụ phù hợp nhất cho mình cũng như hỗ trợ điều trị bệnh gan, thận.

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