Biết được tác dụng tuyệt vời của những loại mứt quen thuộc này thì tha hồ mà ăn dịp Tết

Chắc hẳn chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng gia đình và bạn bè nhâm nhi từng miếng mứt thơm lừng và thưởng thức tách trà nóng ngày đầu xuân. Không chỉ có hương vị ngon ngọt đậm đà, những loại mứt Tết dưới đây còn mang lại rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe .

Mứt là món ăn truyền thống không thể thiếu trong khay bánh kẹo ngày Tết, thường được dùng để đãi khách. Các loại mứt thường được chế biến từ những thực phẩm quen thuộc như khoai lang, dừa, cà rốt, bí ngô... với hương vị đặc trưng riêng.

Mứt quất không chỉ là món ăn vặt quen thuộc ngày Tết mà còn được dùng như một vị thuốc giúp chữa viêm họng, cảm sốt rất hiệu quả.

Hãy cùng điểm qua những "vị thuốc" ngọt ngào trong dịp Tết này nhé!

Quả quất chứa hàm lượng cao chất xơ, pectin, tinh dầu và vitamin C có tác dụng kháng khuẩn, giảm ho, tăng sức đề kháng và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Nếu bạn bị đau rát cổ họng thì chỉ cần dùng một chút mứt quất sẽ giúp cải thiện tình trạng này một cách đáng kể.

Hãy chuẩn bị một ít mứt quất để cùng gia đình thưởng thức dịp Tết nhé! - Ảnh: Internet

Mứt gừng

Mứt gừng là một trong những loại mứt được nhiều người yêu thích mỗi dịp Tết đến xuân về. Những dưỡng chất đặc biệt trong gừng có tác dụng giải cảm, chữa ho, giải độc, giảm triệu chứng nôn nói, làm ấm dạ dày, đặc biệt thích hợp với điều kiện thời tiết se lạnh ở miền Bắc.

Mứt khoai lang

Khoai lang là thực phẩm rất bổ dưỡng nhờ chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, khi khoai lang được chế biến thành mứt sẽ trở thành món ăn hợp khẩu vị nhiều người trong dịp Tết.

Mứt khoai lang chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa cùng các loại vitamin E, D, C… có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa táo bón và cải thiện hệ tiêu hóa hiệu quả.

Mứt khoai lang giúp ngăn ngừa táo bón hiệu quả - Ảnh: Internet

Mứt cà rốt

Hàm lượng lớn vitamin A trong cà rốt có tác dụng cải thiện thị lực và ngăn ngừa một số bệnh về mắt hiệu quả.

Nhâm nhi một chút mứt cà rốt không chỉ giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể mà còn giúp nhuận tràng, cải thiện chứng khó tiêu, đầy bụng do ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ ngày Tết.

Mứt cà chua

Mứt cà chua chứa hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào giúp bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa ung thư. Bên cạnh đó, loại mứt này còn có tính mát, giúp thanh nhiệt rất tốt cho những người bị nhiệt miệng, đồng thời giúp ngăn ngừa chứng táo bón và huyết áp cao hiệu quả.

Mứt cà chua rất tốt cho người mắc bệnh huyết áp - Ảnh: Internet

Mứt sen

Hạt sen có vị ngọt, tính bình có tác dụng an thần, giảm căng thẳng, điều trị chứng tiêu chảy do rối loạn tiêu hóa gây ra...

Mứt sen không chỉ thơm ngon, hấp dẫn mà còn rất bổ dưỡng, bạn có thể mua ngoài hàng hoặc tự làm tại nhà để sử dụng dịp Tết này.

Mặc dù những loại mứt Tết trên đều mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng bạn không nên ăn quá nhiều kẻo phản tác dụng nhé!