Chẳng còn nỗi lo thức trắng đêm nhờ những thực phẩm giúp chữa mất ngủ tự nhiên và nhanh chóng này

Chất lượng giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe, thường xuyên mất ngủ có thể dẫn đến suy nhược cơ thể, giảm sức đề kháng… Để khắc phục tình trạng này, bạn nên thường xuyên sử dụng những thực phẩm dưới đây.
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Mất ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như làm giảm hệ miễn dịch, gây suy nhược cơ thể, đau đầu, mệt mỏi, căng thẳng… cũng như gây ra các vấn đề về da.
Để cải thiện tình trạng này, bạn nên bổ sung thêm những thực phẩm giúp chữa mất ngủ cực hiệu quả dưới đây:
Những thực phẩm giúp chữa mất ngủ tự nhiên
Trứng
Trứng là loại thực phẩm bạn không thể bỏ qua nếu muốn trị mất ngủ. Nhờ chứa nhiều vitamin B, trứng có khả năng giúp tinh thần dễ chịu và cơ thể thoái mái hơn, nhờ đó mà giấc ngủ cũng ngon và sâu hơn.
Bên cạnh đó, trứng còn chứa hàm lượng protein cao giúp giữ lượng đường trong máu luôn ổn định và nâng cao chất lượng giấc ngủ.
Sữa
Hàm lượng canxi dồi dào trong sữa giúp hỗ trợ sản xuất hormone melatonin trong cơ thể, từ đó giúp duy trì đồng hồ sinh học của cơ thể. Thường xuyên uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ là cách tuyệt vời để bạn có được giấc ngủ ngon.
Trà hoa cúc
Những dưỡng chất có trong hoa cúc giúp chữa nhiều loại bệnh, đặc biệt có tác dụng an thần, chữa chứng mất ngủ cực hiệu quả. Uống trà hoa cúc mỗi ngày sẽ giúp giảm căng thẳng, lo lắng, giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn.
Cá hồi
Cá hồi không chỉ là thực phẩm tốt cho não bộ, giúp cải thiện trí nhớ mà còn chứa nhiều dưỡng chất giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ. Nguyên nhân là do hàm lượng vitamin B6 trong loại thực phẩm này giúp kích thích cơ thể sản sinh melatonin – một loại hoóc-môn giúp bạn ngủ ngon hơn.
Củ sen
Củ sen chứa hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng như canxi, phốt pho, sắt… cùng nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể. Chúng đều có tác dụng trong việc cải thiện tuần hoàn máu, giúp chữa mất ngủ nhanh chóng. Bạn có thể chế biến củ sen thành nhiều món ăn khác nhau để bổ sung vào thực đơn hàng ngày.
Hạnh nhân
Hạnh nhân chứa nhiều magie và protein giúp duy trì và ổn định nồng độ đường trong máu. Theo các nghiên cứu, thường xuyên dùng hạnh nhân trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn ngủ ngon tới sáng.
Ngũ cốc
Dùng ngũ cốc làm bữa ăn nhẹ vào buổi tối là sự lựa chọn hoàn hảo để hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, đồng thời giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trong các loại ngũ cốc có chứa lượng lớn carbs làm sản sinh ra tryptophan – một loại axit amin gây buồn ngủ, nhờ đó mà bạn có được giấc ngủ ngon và sâu hơn.
Trên đây là những thực phẩm giúp chữa mất ngủ cực hiệu quả, bạn có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày để cải thiện chất lượng giấc ngủ.