Dưới đây là những loại thực phẩm giúp thải độc cơ thể nhanh chóng được nhiều chuyên gia sức khỏe khuyên dùng:

Cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố có thể gây ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan nội tạng như gan, thận… Một trong những giải pháp hỗ trợ thải độc tốt nhất mà bạn nên làm chính là thay đổi chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Bên cạnh đó, cà rốt còn chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Thường xuyên uống nước ép cà rốt sẽ giúp cải thiện thị lực, ngăn ngừa các bệnh về mắt, giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và thải độc gan hiệu quả.

Hàm lượng beta carotene trong cà rốt có tác dụng đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể, nhuận tràng thông tiện và cải thiện chứng táo bón hiệu quả.

Cà rốt rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh là thực phẩm chứa nhiều indol và thiocyanate giúp loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể, đồng thời ức chế sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư.

Ngoài ra, các chất dinh dưỡng thiết yếu trong súp lơ xanh như chất chống oxy hóa, chất diệp lục cùng nhiều loại vitamin A, C… có tác dụng tăng cường sức đề kháng, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa bệnh viêm xương khớp.

Mướp

Theo Đông y, mướp có vị ngọt, tính mát, không độc… giúp thanh nhiệt, thải độc nhanh chóng. Thường xuyên sử dụng thực phẩm này trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày còn giúp làm đẹp da, ngăn ngừa bệnh hô hấp, giảm cân…

Những dưỡng chất trong mướp có tác dụng thanh nhiệt, thải độc - Ảnh: Internet

Đậu xanh

Đậu xanh là một trong những thực phẩm có khả năng thải độc cơ thể cực kỳ tốt. Bạn có thể chế biến đậu xanh thành nhiều món ăn khác nhau để bổ sung năng lượng cho cơ thể, giúp giảm căng thẳng, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ hiệu quả.

Yến mạch

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong yến mạch có tác dụng giúp nhuận tràng thông tiện tự nhiên, ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những dưỡng chất trong yến mạch sẽ giúp đường ruột được giãn nở và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động tốt hơn.

Thường xuyên sử dụng yến mạch cho bữa sáng sẽ giúp chức năng của hệ tiêu hóa được cải thiện, hỗ trợ đào thải độc tố ra khỏi cơ thể khiến cho đường ruột trở nên thông thoáng.

Bạn có thể dùng yến mạch cho bữa sáng - Ảnh: Internet

Mộc nhĩ

Mộc nhĩ rất giàu chất xơ hòa tan và keo nhầy tự nhiên, giúp thải độc phổi hiệu quả, tăng cường khả năng bài tiết và tống khứ chất thải ra ngoài. Bên cạnh đó, thực phẩm này còn giúp thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa bệnh mỡ máu, giảm cholesterol một cách tích cực.

Trên đây là những thực phẩm giúp thải độc cơ thể cực hiệu quả, bạn có thể bổ sung vào thực đơn ngày Tết.