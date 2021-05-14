Đầu năm nay, lão Lưu thường xuyên cảm thấy đau vai phải, nghĩ là vai bị xơ cứng do ngồi lái xe trong thời gian dài, chủ quan cho rằng không nghiêm trọng nên ông chỉ đi xin thuốc về bôi ở một phòng khám gần nhà.

Theo trang Sohu, người đàn ông họ Lưu, năm nay 45 tuổi ở Trung Quốc, là một tài xế taxi, thường đi đón, trả khách về rất muộn, nhà có 2 cô con gái đang học cấp 3. Vì vậy, ông không dám thư thả một phút giây nào mà luôn chăm chỉ, cặm cụi kiếm tiền.

Được biết, vài năm trước, lão Lưu thường xuyên bị mất ngủ, do đó, tối nào ông cũng phải uống vài ngụm rượu hoặc cốc bia trên đường về nhà để có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng ông không ngờ rằng chính thói quen này lại khiến ông mắc bệnh ung thư gan.

Tuy nhiên, mấy ngày gần đây lão Lưu đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội đến mức không thể chịu nổi nên mới chịu đi khám. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, nhận được tờ kết quả chẩn đoán, bác sĩ kết luận rằng ông mắc ung thư gan .

Trong quá trình thăm khám ở bệnh viện, bác sĩ đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến ung thư gan khiến tay của ông run lên, người đứng cũng không vững nữa.

-Thường xuyên thức khuya làm tổn thương gan. Điều này là bởi khi bạn thức khuya, gan sẽ bị mất máu nhanh hơn dẫn đến máu cung cấp cho gan không đủ, hoạt động gan suy yếu. Lúc này, các chất độc không thể chờ phân hủy kịp thời nhiều khả năng trở thành "chất độc" làm tổn thương gan, về lâu dài sẽ sinh ra bệnh về gan.

Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, cũng giống như phần lớn các cơ quan trong cơ thể, ban đêm cũng là thời gian để gan tự sửa chữa. Việc thức đêm quá lâu sẽ khiến gan không có đủ thời gian để tự sửa chữa, tình trạng tổn thương gan ngày một nghiêm trọng hơn, dẫn đến xơ gan, thậm chí là ung thư gan.

-Một số người cho rằng "uống rượu mới hại gan", thật ra không phải chỉ rượu mới làm hại gan trực tiếp.

Khi gan phân giải cồn trong bất kỳ loại đồ uống có cồn nào sẽ sản sinh ra acetaldehyde - chất gây hại trực tiếp cho gan, quá nhiều acetaldehyde trong gan có thể khiến tế bào gan bị tổn thương nghiêm trọng, gan sẽ cứng dần, rất dễ dẫn đến xơ gan.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thời gian, ung thư gan cũng có thể hình thành. Do đó, bạn nên uống ít hoặc không uống các loại đồ uống có cồn trong cuộc sống của bạn.

Ngoài ra, thời điểm bạn tuyệt đối không nên uống đồ uống có cồn là trước khi đi ngủ. Điều này là bởi khi chất cồn đi vào cơ thể sẽ buộc gan phải hoạt động hết công suất để chuyển hóa, nếu bạn uống đồ uống có cồn trước khi đi ngủ, nó sẽ càng tạo thêm gánh nặng cho gan, khiến gan bị "kiệt sức", đẩy nhanh quá trình phát triển của các bệnh về gan.