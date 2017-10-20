Những cơn cảm cúm do thời tiết sẽ chấm dứt nhanh chóng nhờ những bài thuốc từ thiên nhiên đơn giản và nhanh chóng dưới đây.

Mùa mưa bão khiến bạn dễ dàng mắc phải những cơn cảm cúm bất chợt. Đừng vội dùng thuốc kháng sinh kẻo gây hại cho sức khỏe mà hãy áp dụng những bài thuốc thiên nhiên đơn giản nhưng không kém phần hiệu quả dưới đây.

Trị cảm cúm bằng ngò gai

Chuẩn bị

Ngò gai: 40g

Gừng: 10g

Ngải cứu: 20g

Cải cúc: 20g

Thực hiện

Thái nhỏ tất cả các nguyên liệu, gừng giã dập.

Cho tất cả vào ấm cùng 400ml nước, nấu cho đến khi sôi thì hạ nhỏ lửa.

Khi nước còn khoảng 150ml thì tắt bếp. Chia nước thuốc thành phần uống 2 lần trong ngày.

Uống trong khoảng 2-3 ngày bạn sẽ thấy các triệu chứng cảm cúm thuyên giảm đáng kể.

Giải cảm đơn giản với canh gừng củ cải

Chuẩn bị

Gừng: 20g

Củ cải trắng: 200g

Đường đỏ: 15g

Thực hiện

Củ cải rửa sạch, cắt thành miếng vừa ăn, cho vào nồi cùng 400ml nước.

Đun trên lửa vừa đến khi củ cải mềm thì cho gừng đập giập vào, đun thêm 3 phút.

Uống canh gừng củ cải khi còn nóng giúp đánh bay cơn cảm cúm nhanh chóng.

Giải cảm trị ho bằng hành tây và mật ong

Chuẩn bị

Hành tây: 1 củ

Mật ong: 3 muỗng canh

Thực hiện

Hành tây rửa sạch, để ráo, thái lát mỏng.

Xếp hành tây vào hũ thủy tinh có nắp, đổ mật ong vào.

Để nguyên hỗn hợp hành tây mật ong qua đêm (khoảng 9-12 tiếng) là có thể sử dụng.

Liều dùng

Người lớn: 2 muỗng cà phê/lần, ngày 3 lần.

Trẻ em: 1 muỗng cà phê/lần, ngày 2 lần.

Phương pháp này giúp trị ho và giảm các triệu chứng của cơn cảm cúm nhanh chóng mà lại vô cùng an toàn.