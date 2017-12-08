Bệnh tật tiêu tan, kéo dài tuổi thọ nhờ dành 5 phút thực hiện bài tập này mỗi ngày

Sống khỏe 08/12/2017 15:24

Bài tập vỗ cánh tay tưởng chừng rất đơn giản này lại giúp phòng và điều trị nhiều loại bệnh như cao huyết áp, táo bón, ho…đồng thời kéo dài tuổi thọ.

Theo các chuyên gia Đông y, cánh tay là nơi tập trung nhiều huyệt và kinh mạch kết nối với nội tạng. Biết cách tác động đến các huyệt vị này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bài tập vỗ cánh tay có tác dụng đả thông kinh mạch, giúp trị nhiều loại bệnh. Cách thực hiện bài tập rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng nắm đấm vỗ nhẹ từ phần bả vai dọc theo cánh tay xuống cổ tay, liên tục như vậy trong khoảng 5 phút hoặc nhiều hơn nếu có thời gian.

Thường xuyên áp dụng bài tập này mỗi ngày sẽ rất tốt cho sức khỏe, giúp kéo dài tuổi thọ.

Bệnh tật tiêu tan, kéo dài tuổi thọ nhờ dành 5 phút thực hiện bài tập này mỗi ngày - Ảnh 1
Bài tập vỗ cánh tay giúp đả thông kinh mạch, tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Bài tập vỗ cánh tay giúp ngăn ngừa táo bón

Theo các chuyên gia Đông y, trên cánh tay có những kinh mạch kết nối với hệ tiêu hóa. Khi chúng bị tắc nghẽn sẽ ảnh hưởng đến đại tràng, gây ra tình trạng táo bón. Thường xuyên thực hiện bài tập vỗ cánh tay mỗi ngày sẽ giúp đả thông kinh mạch, ngăn ngừa táo bón.

Tăng cường chức năng phổi

Bài tập vỗ cánh tay rất tốt cho phổi và được nhiều người áp dụng. Các kinh mạch trên tay được tác động mỗi ngày sẽ giúp tăng cường chức năng phổi, từ đó thúc đẩy quá trình đào thải độc tố diễn ra nhanh chóng.

Bệnh tật tiêu tan, kéo dài tuổi thọ nhờ dành 5 phút thực hiện bài tập này mỗi ngày - Ảnh 2
Bài tập này giúp tăng cường chức năng phổi hiệu quả - Ảnh: Internet

Giảm đau họng

Khi thời tiết trở lạnh, bạn rất dễ bị viêm họng gây ho, đau rát cổ. Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể thực hiện bài tập vỗ cánh tay để đả thông huyệt Xích trạch. Đây là huyệt vị có liên quan đến đường hô hấp, nằm ở chỗ trũng nếp gấp khuỷu tay.

Theo Đông y, việc tác động vào huyệt Xích trạch sẽ giúp làm lành các tổn thương đường hô hấp, giúp giảm ho, hen suyễn, ho ra máu, đau tức ngực…

Giúp giảm đường huyết

Huyệt Khúc trì trên cánh tay là một huyệt vị vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Nếu biết cách tác động vào huyệt này sẽ giúp giảm đường huyết, hạ lipid máu, giảm huyết áp hiệu quả.

Những người mắc bệnh liên quan đến tim mạch chỉ cần thường xuyên vỗ cánh tay và bấm huyệt Khúc trì sẽ giúp tình trạng bệnh được cải thiện đáng kể.

Bệnh tật tiêu tan, kéo dài tuổi thọ nhờ dành 5 phút thực hiện bài tập này mỗi ngày - Ảnh 3
Vị trí huyệt Khúc trì nằm ở rãnh khuỷu tay - Ảnh: Internet

Dưỡng phổi

Huyệt Thiên phủ trên cánh tay có vai trò điều tiết hoạt động của phổi. Các chuyên gia Đông y cho biết huyệt Thiên phủ có chức năng rất đặc biệt, tận dụng đặc điểm này để dưỡng phổi sẽ rất tốt.

Bên cạnh đó, thường xuyên tác động huyệt Thiên phủ còn giúp khắc phục những vấn đề về xương khớp, đặc biệt tốt cho người cao tuổi.

Bệnh tật tiêu tan, kéo dài tuổi thọ nhờ dành 5 phút thực hiện bài tập này mỗi ngày - Ảnh 4
Vị trí huyệt Thiên phủ trên cánh tay - Ảnh: Internet

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