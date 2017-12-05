6 bài tập tại nhà cực đơn giản giúp bạn ngủ ngon tới sáng, trẻ đẹp như gái đôi mươi

Sức khỏe 05/12/2017 15:09

Mất ngủ thường xuyên sẽ dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi, trầm cảm và ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là 6 bài tập tại nhà cực đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn, luôn trẻ đẹp và đầy sức sống.

Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe. Ngủ ngon và đủ giấc sẽ giúp bạn thư giãn đầu óc, tránh những căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần, tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể và tốt cho não bộ. Bên cạnh đó, một giấc ngủ ngon và sâu còn giúp tái sinh da, đẩy lùi lão hóa, cải thiện các vấn đề về vóc dáng và cân nặng, nhờ đó mà bạn luôn trẻ đẹp như gái đôi mươi.

Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng khó ngủ thì có thể thực hiện các bài tập này để làm dịu hệ thống thần kinh, giảm căng thẳng và thư giãn, giúp bạn nhanh chìm vào giấc ngủ.

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Giấc ngủ ngon giúp ngăn ngừa lão hóa, giúp bạn trẻ lâu hơn - Ảnh: Internet

Những bài tập đơn giản tại nhà giúp ngủ ngon

1. Nằm gác chân lên tường

Bạn nằm sát với tường, hai cánh tay thả lỏng đặt dọc theo cơ thể. Dùng một chiếc gối mềm để phía dưới lưng rồi nhẹ nhàng nâng hai chân lên cao sao cho gót chân chạm vào tường, đầu gối thẳng, hai chân gần như vuông góc với thân mình. Giữ nguyên tư thế này trong khoảng 2 phút.

6 bài tập tại nhà cực đơn giản giúp bạn ngủ ngon tới sáng, trẻ đẹp như gái đôi mươi - Ảnh 2
Chỉ vài phút mỗi tối thực hiện bài tập này sẽ giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn - Ảnh: Internet

2. Nằm sấp trên gối

Bạn nằm sấp trên giường, dùng một chiếc gối mềm kê phía dưới bụng, đan hai lòng bàn tay lại với nhau rồi đưa ra sau lưng. Sau đó uốn cong lưng, cố gắng đưa gót chân đụng bàn tay rồi dần dần hạ gót chân xuống, duy trì nhịp thở đều đặn. Thực hiện động tác liên tục từ 5 - 10 lần, thả lỏng cơ thể.

3. Xoạc chân góc rộng

Nằm sấp trên giường, đặt một chiếc gối mềm phía trước mặt, hai chân dang rộng hết cỡ. Giữ nguyên tư thế chân, gập mình lên xuống nhiều lần, hít vào thật sâu rồi từ từ thở ra. Thực hiện động tác này liên tục 10 lần, sau đó nhẹ nhàng đứng lên và thả lỏng cơ thể.

6 bài tập tại nhà cực đơn giản giúp bạn ngủ ngon tới sáng, trẻ đẹp như gái đôi mươi - Ảnh 3
Bạn nằm sấp trên giường và dang rộng hai chân - Ảnh: Internet

4. Chụm hai bàn chân vào nhau

Bạn nằm thẳng trên giường với một chiếc gối kê sau đầu, co hai chân lại và chụm hai bàn chân vào nhau rồi di chuyển lần lượt đầu gối sang hai bên. Duy trì nhịp thở đều đặn và thực hiện động tác này trong khoảng 2 phút.

5. Trở mình qua - lại trong khi nằm

Nằm thẳng trên giường, từ từ co hai chân lại rồi giữ chặt bằng tay. Từ từ nghiêng hai chân của bạn sang bên trái, giữ nguyên trong 1 phút rồi đổi bên, thực hiện 2 lần cho mỗi bên.

6. Thư giãn lưng

Dùng một chiếc gối mỏng kê sau đầu, bạn nằm thoải mái trên giường với hai tay và hai chân duỗi thẳng. Hít sâu 3 lần rồi thở ra từ từ bằng mũi, sau đó duy trì nhịp thở đều đặn bình thường. Cách này sẽ giúp bạn nhanh cảm thấy buồn ngủ và dễ đi vào giấc ngủ sâu.

6 bài tập tại nhà cực đơn giản giúp bạn ngủ ngon tới sáng, trẻ đẹp như gái đôi mươi - Ảnh 4
Cách tốt nhất để ngủ ngon là thư giãn cơ thể - Ảnh: Internet

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