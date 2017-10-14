5 bài tập cực đơn giản giúp bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn, chẳng chút mỡ thừa

Sức khỏe 14/10/2017 11:48

Chẳng cần ăn kiêng nghiêm ngặt, chị em vẫn sở hữu vòng eo thon gọn đáng mơ ước chỉ với 5 bài tập giảm cân đơn giản ngay tại nhà.

Bạn luôn tự ti vì vòng eo ngấn mỡ và đang loay hoay với chế độ ăn kiêng để loại bỏ mỡ thừa? Vậy tại sao không thử áp dụng các bài tập giảm cân ngay tại nhà chỉ mất vài phút mỗi ngày, vừa an toàn lại cực hiệu quả.

Dưới đây là 5 bài tập giảm cân giúp bạn “đánh bay” mỡ thừa vòng eo, nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn, săn chắc.

Bài tập Flutter Kicks

Đây là bài tập giúp eo, mông và đùi săn chắc hơn với lực tác động chính từ cơ mông.

Cách thực hiện:

  • Nằm trên sàn nhà, hai cánh tay để sát cơ thể và lòng bàn tay úp xuống sàn. Từ từ nâng cao hai chân vuông góc với sàn hoặc cao nhất theo khả năng của bạn.
  • Thả lần lượt hai chân xuống sao cho không chạm sàn, ở mức thấp nhất có thể. Liên tục thực hiện động tác nâng chân trái lên thì hạ chân phải xuống và ngược lại.
  • Duy trì bài tập liên tục trong khoảng 45 giây. Để hiệu quả hơn, cần giữ 2 chân luôn thẳng, lưng ép sát mặt sàn và duy trì nhịp thở đều đặn.

5 bài tập cực đơn giản giúp bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn, chẳng chút mỡ thừa - Ảnh 1
Bài tập Flutter Kicks giúp làm săn chắc phần eo, mông và đùi - Ảnh minh họa: Internet 

Bài tập Oblique Crunch Left

Bài tập này sẽ tác động lên toàn bộ nhóm cơ từ xương ức tới xương chậu, nhất là cơ chéo bên cạnh eo, hỗ trợ “đốt cháy” mỡ thừa hiệu quả.

Cách thực hiện:

  • Nằm ngửa trên mặt sàn, đầu gối co lại tạo góc 90 độ, hai tay đặt nhẹ sau đầu.
  • Nhẹ nhàng nâng vai khỏi mặt sàn nhưng vẫn đảm bảo lưng chạm sàn. Đẩy mạnh vai về bên trái, tay trái đỡ đầu, tay phải duỗi thẳng chạm vào đùi trái và ngược lại. Lần lượt thực hiện với cả hai bên vai trong khoảng 45 giây.

5 bài tập cực đơn giản giúp bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn, chẳng chút mỡ thừa - Ảnh 2
Cố gắng duy trì nhịp thở đều đặn khi thực hiện bài tập - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập Russian Twist

Russian Twist là một trong những bài tập giúp làm giảm mỡ bụng cực hiệu quả. Bên cạnh đó, bài tập còn tác động đến cơ liên sườn, giúp chúng săn chắc hơn.

Cách thực hiện:

  • Ngồi trên sàn với tư thế hai chân hơi gập lại, gập khuỷu tay đặt ngang ngực, người hơi ngiêng về sau.
  • Giữ vị trí phần mông trên sàn, lần lượt vặn thân người sang trái rồi sang phải. Thực hiện bài tập liên tục khoảng 45 giây. Bạn có thể tăng độ khó cho bài tập để đạt hiệu quả cao hơn bằng cách nâng 2 chân lên cao khi vặn người.

5 bài tập cực đơn giản giúp bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn, chẳng chút mỡ thừa - Ảnh 3
Có thể nâng bàn chân lên cao khỏi mặt sàn để tăng tính hiệu quả cho bài tập - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập Pilates Leg Pull

Bài tập Pilates Leg Pull sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa phần bụng dưới. Đây là bài tập khiến cơ bụng làm việc hiệu quả, giúp vùng eo thon gọn nhanh chóng.

Cách thực hiện:

  • Ngồi trên sàn với tư thế hai chân duỗi thẳng, hai tay chống ra phía sau, từ từ nâng người lên một góc 45 độ so với mặt sàn.
  • Lần lượt giơ chân trái và phải lên cao nhất có thể, thực hiện liên tục trong khoảng 45 giây. Luôn giữ phần hông và chân thẳng để cơ bụng hoạt động tốt nhất có thể.

5 bài tập cực đơn giản giúp bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn, chẳng chút mỡ thừa - Ảnh 4
Luôn giữ cơ thể theo 1 đường thẳng để phần cơ bụng hoạt động tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập Knee Tuck Crunch

Đây là bài tập liên hoàn, không chỉ giúp cải thiện vòng eo “bánh mì” mà còn giúp tay, chân, đùi trở nên săn chắc hơn.

Cách thực hiện:

  • Ngồi trên mặt sàn, hai tay hơi cong đặt gần sát hông, lòng bàn tay úp xuống sàn, hai chân khép sát vào nhau.
  • Bắt đầu bài tập bằng việc co duỗi hai chân liên tục, đồng thời dùng lực tay đưa thân người về phía trước theo chuyển động co duỗi. Chú ý hai chân luôn khép sát và giữ bàn chân không chạm sàn. Thực hiện liên tục trong 45 giây.

5 bài tập cực đơn giản giúp bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn, chẳng chút mỡ thừa - Ảnh 5
Knee Tuck Crunch giúp các vùng mỡ thừa trên cơ thế săn chắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn với 5 bài tập giảm cân này nhé!

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   bài tập giảm cân bài tập giảm mỡ bụng giảm eo nhanh chóng vòng eo thon gọn

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 33 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 33 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm