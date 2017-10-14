5 bài tập cực đơn giản giúp bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn, chẳng chút mỡ thừa

Chẳng cần ăn kiêng nghiêm ngặt, chị em vẫn sở hữu vòng eo thon gọn đáng mơ ước chỉ với 5 bài tập giảm cân đơn giản ngay tại nhà.
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Bạn luôn tự ti vì vòng eo ngấn mỡ và đang loay hoay với chế độ ăn kiêng để loại bỏ mỡ thừa? Vậy tại sao không thử áp dụng các bài tập giảm cân ngay tại nhà chỉ mất vài phút mỗi ngày, vừa an toàn lại cực hiệu quả.
Dưới đây là 5 bài tập giảm cân giúp bạn “đánh bay” mỡ thừa vòng eo, nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn, săn chắc.
Bài tập Flutter Kicks
Đây là bài tập giúp eo, mông và đùi săn chắc hơn với lực tác động chính từ cơ mông.
Cách thực hiện:
- Nằm trên sàn nhà, hai cánh tay để sát cơ thể và lòng bàn tay úp xuống sàn. Từ từ nâng cao hai chân vuông góc với sàn hoặc cao nhất theo khả năng của bạn.
- Thả lần lượt hai chân xuống sao cho không chạm sàn, ở mức thấp nhất có thể. Liên tục thực hiện động tác nâng chân trái lên thì hạ chân phải xuống và ngược lại.
- Duy trì bài tập liên tục trong khoảng 45 giây. Để hiệu quả hơn, cần giữ 2 chân luôn thẳng, lưng ép sát mặt sàn và duy trì nhịp thở đều đặn.
Bài tập Oblique Crunch Left
Bài tập này sẽ tác động lên toàn bộ nhóm cơ từ xương ức tới xương chậu, nhất là cơ chéo bên cạnh eo, hỗ trợ “đốt cháy” mỡ thừa hiệu quả.
Cách thực hiện:
- Nằm ngửa trên mặt sàn, đầu gối co lại tạo góc 90 độ, hai tay đặt nhẹ sau đầu.
- Nhẹ nhàng nâng vai khỏi mặt sàn nhưng vẫn đảm bảo lưng chạm sàn. Đẩy mạnh vai về bên trái, tay trái đỡ đầu, tay phải duỗi thẳng chạm vào đùi trái và ngược lại. Lần lượt thực hiện với cả hai bên vai trong khoảng 45 giây.
Bài tập Russian Twist
Russian Twist là một trong những bài tập giúp làm giảm mỡ bụng cực hiệu quả. Bên cạnh đó, bài tập còn tác động đến cơ liên sườn, giúp chúng săn chắc hơn.
Cách thực hiện:
- Ngồi trên sàn với tư thế hai chân hơi gập lại, gập khuỷu tay đặt ngang ngực, người hơi ngiêng về sau.
- Giữ vị trí phần mông trên sàn, lần lượt vặn thân người sang trái rồi sang phải. Thực hiện bài tập liên tục khoảng 45 giây. Bạn có thể tăng độ khó cho bài tập để đạt hiệu quả cao hơn bằng cách nâng 2 chân lên cao khi vặn người.
Bài tập Pilates Leg Pull
Bài tập Pilates Leg Pull sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa phần bụng dưới. Đây là bài tập khiến cơ bụng làm việc hiệu quả, giúp vùng eo thon gọn nhanh chóng.
Cách thực hiện:
- Ngồi trên sàn với tư thế hai chân duỗi thẳng, hai tay chống ra phía sau, từ từ nâng người lên một góc 45 độ so với mặt sàn.
- Lần lượt giơ chân trái và phải lên cao nhất có thể, thực hiện liên tục trong khoảng 45 giây. Luôn giữ phần hông và chân thẳng để cơ bụng hoạt động tốt nhất có thể.
Bài tập Knee Tuck Crunch
Đây là bài tập liên hoàn, không chỉ giúp cải thiện vòng eo “bánh mì” mà còn giúp tay, chân, đùi trở nên săn chắc hơn.
Cách thực hiện:
- Ngồi trên mặt sàn, hai tay hơi cong đặt gần sát hông, lòng bàn tay úp xuống sàn, hai chân khép sát vào nhau.
- Bắt đầu bài tập bằng việc co duỗi hai chân liên tục, đồng thời dùng lực tay đưa thân người về phía trước theo chuyển động co duỗi. Chú ý hai chân luôn khép sát và giữ bàn chân không chạm sàn. Thực hiện liên tục trong 45 giây.
Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn với 5 bài tập giảm cân này nhé!