Viêm nhiễm phụ khoa là căn bệnh nhiều người mắc phải. Bệnh phụ khoa không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày mà còn đe dọa tới sức khỏe sinh sản, khả năng làm mẹ của chị em.

Bài tập bướm bay là cách để phòng ngừa bệnh phụ khoa hiệu quả. Chỉ vài phút mỗi ngày thực hiện bài tập với các động tác đơn giản dưới đây, cơ thể chị em phụ nữ sẽ trở nên cứng cáp, dẻo dai, tuần hoàn máu diễn ra tốt hơn giúp điều trị viêm nhiễm phụ khoa và rối loạn nội tiết tố.

Động tác 1: Đập chân cánh bướm

Động tác đập chân cánh bướm giúp đả thông kinh mạch khiến vùng xương chậu trở nên dẻo dai hơn, cải thiện chức năng của các bộ phận trong cơ thể, từ đó giúp phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm phụ khoa.

Cách thực hiện:

Bạn ngồi bệt trên giường, giữ lưng thẳng. Từ từ cong đầu gối lại sao cho gót chân sát với khung xương chậu, 2 bàn chân hướng vào nhau. Cố gắng thư giãn, tập trung vào hơi thở.

Dùng hai bàn tay nắm lấy các ngón chân và đẩy gót chân đến càng gần vùng xương chậu càng tốt, đầu gối mở rộng sang hai bên. Thực hiện động tác cử động 2 chân lên xuống nhịp nhàng, liên tục trong 1 phút.

Động tác 2: Gập người cánh bướm

Động tác này giúp giải tỏa áp lực ở vùng xương chậu, kích thích và cải thiện chức năng sinh sản, giúp lưu thông tuần hoàn máu tốt hơn. Ngoài ra, động tác gập người cánh bướm còn giúp ngăn ngừa sỏi thận nhờ tăng cường khả năng hoạt động của bụng, tuyến tiền liệt, bàng quang và thận.

Cách thực hiện:

Bạn ngồi trên giường, giữ lưng thẳng. Từ từ co chân lại sao cho hai lòng bàn chân úp vào nhau. Dùng hai bàn tay nắm lấy các ngón chân và đẩy gót chân về vùng xương chậu.

Duy trì nhịp thở rồi từ từ gập người xuống thấp nhất có thể. Khi gập người, bạn hãy dùng 2 khuỷu tay áp chặt vào chân để bắp chân càng áp sát mặt sàn càng tốt. Thực hiện động tác gập người liên tục trong khoảng 1 phút.

Lưu ý, luôn giữ lưng thẳng để động tác mang lại hiệu quả thực sự.